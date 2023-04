Rachael Leigh Cook: “Tôi vô cùng biết ơn khi được chào đón ở Việt Nam”

“A Tourist’s Guide To Love” là dự án phim quốc tế đầu tiên được quay tại Việt Nam kể từ sau đại dịch COVID-19. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên quốc tế bao gồm nhà sản xuất kiêm ngôi sao Rachael Leigh Cook, nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Scott Ly, cũng như dàn diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam bao gồm NSƯT Lê Thiện và diễn viên trẻ triển vọng Quinn Trúc Trần.

“A Tourist’s Guide to Love” là câu chuyện của một nữ chuyên viên ngành du lịch (Rachael Leigh Cook). Sau khi bất ngờ chia tay người yêu, cô quyết định tham gia một đề án khám phá và tìm hiểu về ngành du lịch của Việt Nam. Chuyến đi ấy khiến cô tìm thấy được cả sự phiêu lưu và những lãng mạn với hướng dẫn viên du lịch người Việt (Scott Ly). Họ quyết định thay đổi cuộc hành trình của chiếc xe bus du lịch để khám phá cuộc sống và tình yêu mà không theo những lối mòn đã định.

Phim mang đến những thước phim mãn nhãn về quang cảnh Việt Nam sống động, đan xen cùng câu chuyện tình yêu ngọt ngào trong chuyến đi du lịch.

Là nhà sản xuất kiêm diễn viên chính của bộ phim, Rachael Leigh Cook đã có những chia sẻ về những trải nghiệm quay phim đáng nhớ ở Việt Nam.

Nhà sản xuất kiêm ngôi sao Rachael Leigh Cook.

PV: Cơ duyên nào mang Rachael Leigh Cook, đến bộ phim này?

Rachael Leigh Cook: Biên kịch Eirene và tôi cùng nhau trở thành đối tác và mang kịch bản này đến giới thiệu cho Netflix, lúc đó Netflix rất hào hứng cùng muốn thực hiện tác phẩm này tại Việt Nam và chúng tôi cũng may mắn casting được diễn viên Scott Ly cho nhân vật này. Thế là chúng tôi lên đường đến đất nước xinh đẹp này. Tôi vô cùng biết ơn khi được mọi người chào đón ở đây và hỗ trợ chúng tôi thực hiện bộ phim này. Đến giờ, tôi luôn nhớ rõ từng ngày quay và từng chi tiết trong phân cảnh lúc đấy, đây là trải nghiệm tuyệt vời. Đây là chuyến đi thứ hai của tôi ởđến Việt Nam nhưng là lần đầu tiên tôi thực hiện dự án phim ở đây. Tôi luôn ấn tượng về sự đa dạng về ẩm thực, phong cảnh, năng lượng nhiệt huyết và sự chăm chỉ cần cù của con người ở đây.

PV: Nơi nào ở Việt Nam ấn tượng nhất với Rachael Leigh Cook?

Rachael Leigh Cook: Việt Nam là một đất nước cực kỳ xinh đẹp với phong cảnh đa dạng và đó là lý do tại sao tôi cho rằng việc lấy bối cảnh phim ở nhiều nơi khác nhau là điều quan trọng. Bởi lẽ, với lợi thế về địa hình phong phú, đây là một chất liệu quý giá đối với tựa phim và với cả khán giả theo dõi. Tôi là người khá lãng mạn vì thế Hội An luôn chiếm vị trí đặc biệt với những con đường, hàng quán, cảnh quan. Tôi luôn nhớ mãi kỷ niệm chuyến đi thuyền dọc sông ở Hội An cùng mẹ tôi lúc đó, khoảnh khắc đó với tôi luôn rất đặc biệt cho đến giờ.

NSƯT Lệ Thiện trong phim.

PV: Cảm nhận của Rachael Leigh Cook khi thực hiện quay với đoàn làm phim và diễn viên phim ở Việt Nam như NSƯT Lê Thiện?

Rachael Leigh Cook: Dù đến từ văn hóa khác nhau nhưng khi thực hiện dự án làm phim, chúng tôi thấy sự tương đồng khi cùng làm việc trên trường quay ở mức độ chuyên nghiệp. Với tôi NSƯT Lệ Thiện là người bạn diễn tuyệt vời. Dù tôi không hiểu tiếng Việt, tôi nhìn bà diễn và cảm được năng lượng và tài năng của bà. Bà rất đặc biệt và diễn rất tự nhiên, tôi thấy hầu hết các diễn viên dù sống với nhân vật thì vẫn có khoảng 5% họ vẫn để đâu đó con người thật của họ bên trong, nhưng với Lê Thiện tôi thấy cả 100% con người thật của bà, rất tự nhiên là chính mình. Chúng tôi quá may mắn được bà nhận lời cùng tham gia bộ phim này.

PV: Xin cảm ơn Rachael Leigh Cook!./.