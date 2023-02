Song Joong Ki lên tiếng về tin đồn bà xã là mẹ đơn thân

Mới đây, Song Joong Ki gây ấn tượng với bộ ảnh mới khi là gương mặt trang bìa số tháng 3 của tạp chí GQ. Nam diễn viên "Reborn rich" thể hiện hình ảnh vừa trưởng thành vừa trẻ trung. Đặc biệt, trong phỏng vấn với tạp chí, Song Joong Ki thẳng thắn đề cập đến những tin đồn về bà xã cũng như bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho cô.

Song Joong Ki trẻ trung trên trang bìa tạp chí GQ.

Chia sẻ về bà xã Katy Louise Saunders, Song Joong Ki nói: “Nếu phải giải thích Katy là người như thế nào, tôi có thể kể cho bạn nghe rất nhiều câu chuyện về cô ấy là một người tốt như thế nào. Nhưng vì buổi phỏng vấn hôm nay bị giới hạn về thời gian và không gian nên tôi sẽ không thể kể hết cho các bạn được. Đơn giản, cô ấy là một người bạn mang lại cho tôi sự tin tưởng về nhiều mặt. Ví dụ, có những suy nghĩ và triết lý mà tôi thường có, và cô ấy là người phụ nữ thuyết phục tôi rằng chúng đúng".

Song Joong Ki cũng lên tiếng về tin đồn vợ là mẹ đơn thân. Nam diễn viên chia sẻ: “Lúc đầu, tôi thấy ổn. Đó là chuyện xảy ra hàng ngày đối với chúng tôi và ngay cả khi nhiều người biết về nó, tình yêu của chúng tôi sẽ không thay đổi. Nhưng rồi khi những câu chuyện vớ vẩn cứ ngày một nhiều lên, tôi thật sự tức giận. Ngoại trừ tên của trường đại học mà cô ấy theo học (Đại học Milan Bocconi), không có tin đồn nào là sự thật".

Nam diễn viên cũng đề cập: “Khi cơn giận của tôi ngày càng dâng cao, Katy đã nói với tôi: "Anh không cần phải tức giận với những người này". Tôi không thể nói nhiều về điều đó ở đây, nhưng cô ấy là kiểu người như vậy. Cô ấy hướng dẫn tôi theo hướng tích cực và giúp tôi cân bằng”.

Nhớ lại thời điểm công bố kết hôn, Song Joong Ki chia sẻ: “Ngày hôm đó, tôi đã đăng ký kết hôn và tiến thẳng đến buổi đọc kịch bản và tham gia một nghi lễ truyền thống của Hàn Quốc để cầu may mắn cho dự án phim "My name is Loh Kiwan". Tôi và Katy đã cùng nhau ăn tối muộn sau khi kết thúc công việc. Ngày hôm đó thực sự rất bận rộn".

Ngày 30/1, Song Joong Ki thông báo kết hôn với bạn gái người Anh. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới nhưng chưa định ngày. Được biết vợ của Song Joong Ki hiện đang mang thai, dự định sinh con vào tháng 8. "Chúng tôi vốn đã luôn ước mơ về một mái ấm hạnh phúc và luôn nỗ lực rất nhiều để giữ lời hứa với nhau, và chúng tôi chân thành biết ơn vì một sinh linh mới đã đến với vợ chồng chúng tôi. Ngày hôm nay, dựa trên sự tin tưởng và tình yêu sâu đậm, chúng tôi đã ký kết hôn để trở thành vợ chồng của nhau. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua những ngày tươi đẹp phía trước", nam tài tử Hàn Quốc chia sẻ./.