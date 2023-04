Thành viên BLACKPINK nào có sự nghiêp solo thành công nhất?

BLACKPINK là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất mọi thời đại. Không chỉ gặt hái được nhiều thành công ấn tượng khi hoạt động nhóm, các thành viên còn có sự nghiệp solo ấn tượng.

Jisoo

Jisoo là thành viên cuối cùng của BLACKPINK phát hành album solo. Trước khi ra mắt, album "Me" đã có 1 triệu bản đặt trước. Phát hành vào ngày 31/3, album cho thấy một khía cạnh trưởng thành, quyến rũ của Jisoo. “Nhờ album Me, tôi mới có cơ hội khám phá nét quyến rũ ẩn sâu bên trong. Trước kia, tôi không nhận ra khía cạnh này của chính mình”, nữ thần tượng chia sẻ.

Jisoo vừa phát hành album "Me".

Cùng với album "Me", ca khúc chủ đề "Flower" nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và trên thế giới. Đặc biệt, Jisoo đã thử nghiệm nhiều phong cách đa dạng thay vì giới hạn bản thân với hình tượng tiểu thư thanh thuần.

Song song với lĩnh vực âm nhạc, Jisoo còn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp khi đảm nhận vai trò Đại sứ toàn cầu cảu Dior và Cartier, cũng như nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc. Không chỉ vậy, sự nghiệp diễn xuất của cô cũng vô cùng rộng mở sau bộ phim "Snowdrop".

Jennie

Hai năm sau khi nhóm nhạc nữ ra mắt, Jennie là thành viên đầu tiên phát hành album "Solo" vào năm 2018. MV "Solo" đánh dấu bước phát triển cá nhân của Jennie đã ghi nhận 16 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu tiên. Hiện tại MV đạt thành tích 900 triệu lượt xem, đưa Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng top 10 iTunes ở Mỹ.

Jennie ra mắt album "Solo".

Ca khúc này cũng đứng đầu bảng xếp hạng ở hơn 40 quốc gia thời điểm đó và giữ vững vị trí trong danh sách Doanh thu bài hát kỹ thuật số thế giới của Billboard trong 26 tuần liên tiếp.

Đây được coi là một kỳ tích lớn bởi màn ra mắt solo của Jennie diễn ra vào thời điểm BLACKPINK vẫn đang phát triển lượng người hâm mộ và chưa củng cố được vị thế của mình, đặc biệt là trên trường quốc tế.

Rosé

Rosé đã phát hành album solo mang tên "R" vào tháng 3/2021. Album bao gồm 2 ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Với tư cách là giọng ca chính của một trong những nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới, album của Rosé đã nhanh chóng làm nên lịch sử khi phát hành. Album nhận được 400.000 đơn đặt hàng trước, con số cao nhất mà một nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được vào thời điểm đó.

Rosé phát hành album solo hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Ca khúc chủ đề "On the ground" đã đạt được 41,6 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên trên YouTube, và hiện có hơn 315 triệu lượt xem. Bài hát cũng đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200 và thống trị bảng xếp hạng trong 7 tuần liên tục. "On the ground" trở thành ca khúc có thành tích solo tốt nhất của một thần tượng K-pop vào thời điểm đó.

Ca khúc “Gone” nằm trong album cũng nhận được phản hồi tốt. Đây là bài hát xếp hạng lâu thứ năm của một nghệ sĩ solo K-pop trong lịch sử của Billboard Global 200.

So với các bài hát của Jennie và Lisa, album của Rosé có giai điệu nhẹ nhàng và êm dịu hơn, khác xa với các bài hát sôi động thường thấy của BLACKPINK như “Pink Venom” và “Shut down”.

Lisa

Là rapper chính của nhóm, Lisa được các chuyên trang đánh giá là có sự nghiệp solo về âm nhạc thành công nhất. Tháng 9/2021, sau khi Rosé phát hành đĩa đơn solo, Lisa tiếp tục phát hành album đĩa đơn đầu tay của riêng mình. Cô đặt tên nó theo tên thật của mình, "Lalisa".

Lisa được đánh giá là thành viên có sự nghiệp solo thành công nhất của BLACKPINK tính đến thời điểm hiện tại.

"Lalisa" đã đạt 73,6 triệu lượt xem và trở thành video âm nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube của một nghệ sĩ solo trong 24 giờ đầu tiên. Theo Hanteo, “Lalisa” đã phá vỡ kỷ lục về lượng tiêu thụ nhiều nhất trong một tuần cho bất kỳ bản phát hành nào của một nữ nhạc sĩ. Thành viên BLACKPINK cũng là nữ nghệ sĩ solo đầu tiên bán được nửa triệu bản tại Hàn Quốc chỉ trong 1 tuần.

Album của Lisa cũng đã tạo ra một tác động quốc tế, phá vỡ ba danh hiệu kỷ lục. Đại diện của Bulgari đã phá kỷ lục là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên giành chiến thắng tại MTV Video Music Awards và MTV Europe Music Award./.