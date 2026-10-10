Từ nam thần cổ trang đến nỗi thất vọng của khán giả: La Vân Hi đang mất phong độ?

La Vân Hi từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Nhuận Ngọc trong bộ phim Hương mật tựa khói sương. Vẻ ngoài thanh tao, khí chất thoát tục cùng số phận bi thương đã giúp nhân vật này chiếm được cảm tình của đông đảo người xem. Tuy nhiên, sau nhiều năm, nam diễn viên dường như vẫn chưa thoát khỏi hình tượng từng làm nên tên tuổi của mình.

Trong giai đoạn 2023-2026, La Vân Hi góp mặt trong bốn bộ phim cổ trang gồm Trường nguyệt tẫn minh, Nhan tâm ký, Thủy Long Ngâm và Truyền kỳ hình bộ. Dù mỗi tác phẩm có bối cảnh và câu chuyện riêng, ba bộ phim đầu tiên trong danh sách được bài viết đánh giá là vẫn mang đến những hình tượng nhân vật khá giống nhau: điển trai, quyền lực, bí ẩn, lạnh lùng và mang số phận nhiều bi kịch.

Từ Đàm Đài Tẫn trong Trường nguyệt tẫn minh đến Đường Lệ Từ trong Thủy Long Ngâm và Lý Tư trong Truyền kỳ hình bộ, nhân vật của La Vân Hi thường có vẻ ngoài nổi bật, ít biểu lộ cảm xúc và tạo cảm giác xa cách với thế giới xung quanh. Công thức này từng giúp nam diễn viên thu hút khán giả, nhưng việc lặp lại quá nhiều lần đang khiến một bộ phận người xem cảm thấy nhàm chán.

Điều khiến La Vân Hi bị phê bình không chỉ nằm ở việc thường xuyên đảm nhận những vai diễn tương tự nhau, mà còn ở cách anh thể hiện nhân vật.

Nếu vai Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương từng nhận được nhiều lời khen, những vai diễn sau này lại bị một số khán giả nhận xét thiếu chiều sâu và ít biến hóa. Nam diễn viên thường giữ nét mặt lạnh lùng trong phần lớn thời lượng xuất hiện, chưa thể hiện rõ những chuyển biến tâm lý ở các phân đoạn đòi hỏi cảm xúc mạnh.

Sự tương đồng giữa các nhân vật cũng khiến cách diễn của La Vân Hi bị cho là lặp lại. Ánh mắt xa xăm, vẻ mặt lạnh nhạt và phong thái có phần kiêu bạc xuất hiện hết lần này đến lần khác. Vì thế, dù nhân vật có quá khứ phức tạp hay trải qua nhiều biến cố, khán giả vẫn khó cảm nhận được sự khác biệt về tính cách và chiều sâu nội tâm. Điều từng làm nên nét đặc biệt của Nhuận Ngọc nay có nguy cơ trở thành khuôn mẫu mà La Vân Hi mang từ bộ phim này sang bộ phim khác.

Cách thoại của nam diễn viên cũng trở thành chủ đề tranh luận. Một số người xem cho rằng anh có chất giọng dễ nhận biết nhưng cách nhả chữ còn nhẹ, thiếu độ vang và sức nặng. Trong những cảnh cần thể hiện sự quyết đoán hoặc uy quyền, lời thoại của nhân vật đôi khi vẫn nhẹ như thì thầm, chưa tạo được khí thế của một nam chính.

Trên mạng xã hội, thậm chí có ý kiến mỉa mai rằng La Vân Hi dành quá nhiều thời gian ca hát và tổ chức concert nên không còn đủ hơi để thoại thật thuyết phục trong phim. Đây là những lời bình luận mang tính châm biếm, phản ánh sự không hài lòng của một bộ phận khán giả đối với diễn xuất của nam diễn viên.

Bên cạnh diễn xuất, phong cách tạo hình của La Vân Hi cũng liên tục gây tranh cãi.

Khi Trường nguyệt tẫn minh lên sóng, ngoại hình của Đàm Đài Tẫn từng khiến người xem bàn luận. Nhân vật được xây dựng với hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật và phải chịu nhiều đau khổ, nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện với đường kẻ mắt sắc nét cùng lớp phấn mắt được chăm chút kỹ lưỡng. Trong một số cảnh, nam chính thậm chí còn được trang điểm cầu kỳ hơn cả các nhân vật nữ.

Đến Thủy Long Ngâm, tạo hình của La Vân Hi tiếp tục được đẩy lên mức phức tạp hơn, với kiểu tóc uốn cầu kỳ, nhiều phụ kiện và trang phục có thiết kế công phu. Trong dàn diễn viên, anh thường là người nổi bật nhất về mức độ trau chuốt ngoại hình, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả tích cực.

Sang Truyền kỳ hình bộ, lớp trang điểm có phần tiết chế hơn, song đường kẻ mắt vẫn khá đậm, trong khi phấn nền và phấn mắt tiếp tục được sử dụng nhiều. Trang phục của nam diễn viên cũng giữ phong cách lộng lẫy quen thuộc.

Với một bộ phận khán giả, vấn đề không nằm ở việc diễn viên cần đẹp hay không, mà là tạo hình có phù hợp với hoàn cảnh, tính cách và số phận nhân vật hay không. Khi lớp trang điểm quá nổi bật, nó có thể khiến người xem chú ý đến ngoại hình nhiều hơn diễn biến tâm lý và câu chuyện mà nhân vật đang trải qua.

Những tranh luận về diễn xuất xuất hiện trong bối cảnh các dự án truyền hình gần đây của La Vân Hi được cho là chưa đạt thành tích đồng đều. Ngoài Trường nguyệt tẫn minh có lượng người xem tích cực, năm bộ phim khác của nam diễn viên ra mắt trong giai đoạn này, bao gồm cả phim cổ trang lẫn hiện đại, được bài viết nhận định chưa tạo được sức hút như kỳ vọng.

Các ý kiến trái chiều về diễn xuất càng khiến hình ảnh của La Vân Hi bị gắn với một phạm vi vai diễn tương đối hẹp.

Sinh năm 1988, nam diễn viên được cho là đã có hơn một năm không quay phim truyền hình mới, chủ yếu tham gia các hoạt động công khai và biểu diễn âm nhạc. So với những diễn viên cùng thế hệ như Chu Nhất Long, Trần Hiểu hay Tỉnh Bách Nhiên, những người được chú ý nhờ các vai diễn đa dạng và những dự án có sức hút, sự nghiệp diễn xuất của La Vân Hi đang cho thấy dấu hiệu chững lại.

Dù vậy, những ý kiến phê bình hiện tại chưa đồng nghĩa với việc sự nghiệp của nam diễn viên đã đi đến hồi kết. Truyền kỳ hình bộ cũng chưa thể được xem là dấu mốc khép lại con đường diễn xuất của anh.

Điều khán giả mong đợi lúc này không đơn thuần là một nam diễn viên có ngoại hình nổi bật trong phim cổ trang. Họ muốn thấy La Vân Hi tạo ra những nhân vật thực sự khác biệt, có cá tính, cảm xúc và chiều sâu riêng, thay vì chỉ thay đổi tên gọi, bối cảnh, trang phục nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm và phong cách thể hiện quen thuộc.

Nếu muốn lấy lại sức hút, La Vân Hi có lẽ cần nhiều hơn những bộ trang phục lộng lẫy hay đôi mắt được kẻ sắc nét. Điều quan trọng hơn cả là khả năng làm mới bản thân qua từng vai diễn, để khán giả nhớ đến nhân vật mà anh thể hiện chứ không chỉ nhớ đến vẻ ngoài của chính nam diễn viên.