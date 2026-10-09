Nữ diễn viên “Trại buôn người” kể chuyện xin phép chồng để đóng cảnh nóng

Sau khoảng nửa tháng ra rạp, “Trại buôn người” đã vượt mốc doanh thu 350 tỷ đồng. Bên cạnh những gương mặt như Steven Nguyễn, Huỳnh Minh Kiên, Võ Thành Tâm, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Hoàng Kim Ngọc cũng gây chú ý với vai Mỹ Ngọc - một nạn nhân bị lừa vào trại buôn người và phải tìm mọi cách để sinh tồn.

Trở lại màn ảnh sau “Đèn âm hồn”, Hoàng Kim Ngọc cho biết đây là vai diễn khá khác biệt với những nhân vật cô từng thể hiện. Trước đó, nữ diễn viên thường chọn tuyến chính nghĩa, trong khi Mỹ Ngọc lại lươn lẹo, toan tính, thậm chí có những lựa chọn khiến người xem khó đồng cảm.

Hoàng Kim Ngọc đảm nhận vai Mỹ Ngọc trong phim “Trại buôn người”.

“Khi đọc kịch bản, tôi tá hỏa vì nhân vật của mình lươn lẹo, thủ đoạn, đầy tâm cơ, lại còn có cảnh nóng. Tôi sợ bị ghét lắm, vì trong khi bao nhiêu người xả thân cứu đồng loại, nhân vật của mình lại luồn cúi, ‘phá game’”, Hoàng Kim Ngọc chia sẻ.

Ban đầu, cô thậm chí đề nghị đạo diễn đổi sang một vai ngắn hơn, chỉ xuất hiện vài phân đoạn nhưng đứng về phía chính nghĩa. Sau khi được ê-kíp động viên thử sức với màu sắc mới, Hoàng Kim Ngọc bắt đầu tìm hiểu hoàn cảnh của nhân vật, đọc tài liệu và trò chuyện với những người từng thoát khỏi các trại buôn người.

Theo nữ diễn viên, chìa khóa để hiểu Mỹ Ngọc nằm ở bản năng sinh tồn của một người mẹ. Nhân vật chấp nhận đánh đổi, nương theo kẻ mạnh với hy vọng có thể sống sót và trở về với đứa con đang mắc bệnh.

Hoàng Kim Ngọc tiết lộ ông xã tới tận phim trường trong khi cô đóng phim.

“Khi sống trong một môi trường an toàn, ai cũng muốn làm người tốt. Nhưng thử đặt vào hoàn cảnh của tôi – cũng là một người mẹ có hai đứa con – nếu bị dồn đến đường cùng, chúng ta sẽ không còn cố giữ vỏ bọc tốt đẹp nữa mà buộc phải làm mọi cách để sinh tồn”, cô nói.

Một trong những phân đoạn khiến Hoàng Kim Ngọc phải chuẩn bị nhiều nhất lại là cảnh nóng. Cô cho biết bản thân giảm 6 kg, kiểm soát lượng calo và siết hình thể trước khi quay. Vì tính chất cảnh diễn, nữ diễn viên cũng trao đổi kỹ với chồng. Ông xã sau đó bay vào phim trường và trực tiếp có mặt trong buổi quay.

“Tôi còn xin phép chồng cực kỳ cẩn thận, và anh ấy cũng bay vào tận nơi đứng giám sát để... xem ‘nóng tới cỡ nào’”, Hoàng Kim Ngọc kể.

Hoàng Kim Ngọc cho biết hiện cát-xê không còn là yếu tố quyết định khi cô lựa chọn vai diễn.

Tuy nhiên, cảnh quay thực tế lại ngắn hơn nhiều so với những gì các diễn viên chuẩn bị. Theo cô, cách xử lý của đạo diễn giúp phân đoạn tạo ra sự chuyển đổi cảm xúc thay vì tập trung vào yếu tố nhạy cảm.

Ở chiều ngược lại, cảnh Mỹ Ngọc hấp hối và nhờ gửi lá thư về cho con lại khiến nữ diễn viên khó tách khỏi cảm xúc cá nhân. Là mẹ của hai con, cô đặt mình vào tình huống không thể trở về gặp con để thực hiện cảnh quay.

“Bấm máy 10 đúp thì tôi khóc nghẹn cả 10 đúp”, Hoàng Kim Ngọc nói.

Ít xuất hiện liên tục trên màn ảnh, Hoàng Kim Ngọc cho biết có giai đoạn cô chủ động rời nghệ thuật để chuyển sang kinh doanh. Quyết định này đến không lâu sau khi cô tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Thời điểm mới ra trường, thu nhập là vấn đề quan trọng với nữ diễn viên. Hoàng Kim Ngọc từng được VFC mời đảm nhận một vai chính trong phim truyền hình mà cô rất yêu thích. Tuy nhiên, do lo mức cát-xê khi đó không đủ trang trải cho khoảng 6 tháng theo đoàn, cô quyết định đàm phán và cuối cùng để tuột mất vai.

Hoàng Kim Ngọc và chồng.

“Hồi đó, VFC mời tôi một vai chính trong phim truyền hình mà tôi rất thích. Nhưng vì mới ra trường nên cát-xê khá thấp. Tôi sợ đi theo đoàn phim suốt 6 tháng trời với mức lương đó thì không sống nổi, nên tôi liều mình đàm phán giá. Mọi người vốn rất ưng tôi rồi, nhưng vì tôi cứ lăn tăn chuyện tiền bạc nên cuối cùng bị tuột mất vai diễn đó”, cô nhớ lại.

Có thời điểm, Hoàng Kim Ngọc nhận hai phim cùng lúc với mong muốn tăng thu nhập nhưng cho rằng việc bị phân tán khiến cả hai vai đều chưa đạt như mong muốn. Cô cũng từng đi diễn tiểu phẩm từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều, nhận 1,5 triệu đồng một ngày.

Sau thời gian làm việc với cường độ cao nhưng không có đủ thời gian đầu tư cho diễn xuất, Hoàng Kim Ngọc quyết định tạm dừng nghệ thuật và chuyển sang kinh doanh.

“Tôi đi diễn tiểu phẩm tấu hài, một ngày chạy từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều được 1,5 triệu đồng, cứ làm quần quật mà không có thời gian đầu tư cho diễn xuất. Thấy không ổn, tôi bỏ nghệ thuật chuyển sang kinh doanh, dù thời điểm đó tôi vừa tốt nghiệp Thủ khoa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh”, nữ diễn viên kể.

Khi công việc kinh doanh ổn định và không còn chịu áp lực tài chính như trước, cô mới trở lại đóng phim. Một trong những dấu mốc là vai diễn ngắn trong “Về nhà đi con”. Ban đầu nhân vật chỉ quay trong một ngày, sau đó được phát triển thêm và bất ngờ nhận nhiều sự chú ý.

Hoàng Kim Ngọc trong Đèn âm hồn.

Trải nghiệm này cũng làm thay đổi cách Hoàng Kim Ngọc nhìn nhận chuyện cát-xê. Ở thời điểm hiện tại, tài chính không còn là yếu tố quyết định việc cô có nhận một vai diễn hay không.

“Bây giờ tôi sẵn sàng tài trợ, tặng thêm đồ cho đoàn phim luôn ấy chứ! Hiện tại, được đi làm phim là một điều tuyệt vời và thiêng liêng đối với tôi. Nên nếu có thể đóng góp gì cho đoàn phim, tôi sẵn sàng làm ngay”, cô chia sẻ.

Dù vậy, Hoàng Kim Ngọc không có ý định đóng phim bằng mọi giá. Nữ diễn viên cho biết cô vẫn lựa chọn khá kỹ các dự án và có thể tiếp tục tạm rời màn ảnh nếu không gặp nhân vật khiến mình thực sự hứng thú.

“Chắc chắn là nếu không gặp được kịch bản nào thật sự ưng ý, có khi cả đời này tôi không đóng thêm một bộ phim nào nữa!”, Hoàng Kim Ngọc nói.