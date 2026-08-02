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Vin Diesel tiết lộ về phần tiếp theo của loạt phim "Fast & Furious"

Chủ Nhật, 09:53, 02/08/2026
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VOV.VN - Nam diễn viên Vin Diesel chia sẻ về kịch bản "Fast Forever" là "kịch bản hay nhất" anh từng đọc trong nhiều thập kỷ. Phần tiếp theo của "Fast & Furious" dự kiến được phát hành tại rạp vào tháng 3/2028.

Người hâm mộ "Fast & Furious" đang ngóng chờ thông tin về "Fast Forever" - phần phim mới nhất trong loạt phim hành động ăn khách. Đây sẽ là sự tiếp nối sau "Fast X" được phát hành hồi tháng 5/2023, với phần kết gợi mở bằng tình tiết gây tò mò hé lộ sự trở lại của Gal Gadot và Dwayne Johnson. 

vin diesel tiet lo ve phan tiep theo cua loat phim fast furious hinh anh 1
Nguồn: Instagram/Vindiesel

Mới đây trong bài đăng trên Instagram cá nhân, Vin Diesel chia sẻ đã đọc kịch bản phần phim "Fast & Furious" thứ 11 và cảm thấy rất xúc động. Nam diễn viên cũng hé lộ rằng "Fast Forever" sẽ có mối liên hệ với bộ phim gốc: "Khi ngày 17/3/2028 đến… bạn sẽ cảm thấy biết ơn vì được xem phần đầu tiên ở rạp chiếu phim mùa hè này... Tôi vừa đọc kịch bản Fast Forever của Mike Leslie, đó là kịch bản hay nhất tôi từng đọc trong nhiều thập kỷ".

Ngày 21/8 tới đây, một phiên bản phát hành lại của bộ phim gốc "Fast and Furious" sẽ ra rạp đúng dịp kỷ niệm 25 năm khởi đầu cho loạt phim hành động ăn khách.

Kể từ khi ra mắt năm 2001, loạt phim “Fast and the Furious” đã thu về hơn 7 tỷ USD tại phòng vé, trở thành loạt phim có doanh thu cao nhất và thời gian phát sóng dài nhất của hãng Universal. Trong đó, “Furious 7” là phần phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong loạt phim với 1,5 tỷ USD trên toàn thế giới.

Phần phim thứ 11 mang tên "Fast Forever" sẽ do Louis Leterrier đạo diễn - người được biết đến với những bom tấn với "The Transporter" và "The Incredible Hulk". Người viết kịch bản phim là Michael Lesslie - nhà biên kịch của "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes", "Macbeth", "Assassin’s Creed", "Now You See Me: Now You Don’t" và "Hamlet".

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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