Vóc dáng thon gọn khó tin của Elizabeth Hurley ở tuổi ngoài 60

Nữ diễn viên Elizabeth Hurley vừa chia sẻ một loạt hình ảnh trên Instagram, trong đó cô tạo dáng bên cạnh hồ bơi trong bộ bikini trắng có sọc đen, kết hợp với một cặp kính râm.

Trong các bức ảnh, Elizabeth Hurley khoe vòng eo săn chắc và vóc dáng thon gọn khi nằm bên hồ bơi. Cô thậm chí còn tạo dáng ngửa đầu ra sau trong một bức ảnh để tóc chạm xuống nước.

Diễn viên Elizabeth Hurley chia sẻ bộ ảnh cạnh hồ bơi trên Instagram tháng 5/2026. (Elizabeth Hurley/Instagram)

"Chụp ảnh bikini có thể hơi đáng sợ nên đây là lời khuyên hàng đầu của tôi: Hãy nằm xuống! Ngay cả dưới ánh sáng chói chang, hoặc với những chiếc điện thoại có camera độ phân giải kém, nếu bạn duỗi người đủ và đeo kính râm thì bạn sẽ trông ổn thôi...", nữ diễn viên hóm hỉnh chia sẻ trong phần chú thích.

Dưới bài đăng của Elizabeth Hurley, nhiều người đã hết lời khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên. "Cảm ơn vì lời khuyên, Elizabeth, nhưng bạn trông tuyệt vời trong mọi bức ảnh và mọi tư thế" - một người hâm mộ viết trong phần bình luận. "Và bà ấy đã ngoài sáu mươi tuổi rồi sao?" - một người khác bày tỏ sự ngạc nhiên.

Elizabeth Hurley khoe vóc dáng thon gọn và vòng eo săn chắc trong bộ bikini (Elizabeth Hurley/Instagram)

Elizabeth Hurley sinh năm 1965 tại Anh, là một người mẫu và diễn viên nổi tiếng. Cô bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ thập niên 1990, nhất là sau sự thành công của bộ phim "Bốn đám cưới và một đám ma" (Four Weddings and a Funeral) đã giành hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá.