中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tài tử nghìn tỷ mới của điện ảnh Việt là ai?

Thứ Sáu, 10:20, 08/05/2026

VOV.VN - Thị trường điện ảnh Việt vừa chứng kiến thêm một cột mốc rực rỡ khi "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" chính thức vượt ngưỡng 180 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé và góp phần đưa tổng doanh thu các tác phẩm có sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: tài tử nghìn tỷ Kiều Minh Tuấn nghìn tỷ Phí Phông Quỷ Máu Rừng Thiêng Phí Phông vượt 180 tỷ quái kiệt điện ảnh Việt nam diễn viên nghìn tỷ điện ảnh Việt doanh thu phim Việt Kiều Minh Tuấn Phí Phông Kiều Minh Tuấn diễn xuất phim Việt chiếu rạp
VOV.VN trên Google News
Trang:
tai tu nghin ty moi cua dien anh viet la ai hinh anh 1
Trong “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”, Kiều Minh Tuấn lần đầu thử sức rõ nét với màu sắc kinh dị, tâm linh. Anh đảm nhận vai Còn, một pháp sư mang nhiều lớp nội tâm. Thay vì tận dụng những mảng miếng hài hước, duyên dáng từng làm nên thương hiệu, nam diễn viên chọn cách tiết chế hơn trong biểu cảm và nhịp diễn.
tai tu nghin ty moi cua dien anh viet la ai hinh anh 2
Trước “Phí Phông”, Kiều Minh Tuấn cũng để lại dấu ấn với vai ông Thái trong “Con kể ba nghe”. Đây là một hình ảnh khác hẳn, khắc khổ, chất chứa nhiều tổn thương và nặng về nội tâm.
tai tu nghin ty moi cua dien anh viet la ai hinh anh 3
Nhìn lại chặng đường đã qua, Kiều Minh Tuấn từng góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như “Em chưa 18”, “Tiệc trăng máu”, “Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử”, “Nghề siêu dễ” hay “Cô dâu hào môn”. Mỗi bộ phim mang một màu sắc riêng, từ hài hước, tâm lý, hành động đến kinh dị, gia đình.
tai tu nghin ty moi cua dien anh viet la ai hinh anh 4
Một yếu tố khác khiến Kiều Minh Tuấn giữ được sức hút là khả năng cân bằng giữa hình ảnh nghệ sĩ đại chúng và diễn viên điện ảnh thực lực. Ngoài đời, anh thường xuất hiện với vẻ gần gũi, hài hước, duyên dáng trong gameshow hoặc các buổi giao lưu cùng khán giả.
tai tu nghin ty moi cua dien anh viet la ai hinh anh 5
Trong các hoạt động cinetour của “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”, nam diễn viên gây chú ý bởi sự lăn xả, những ý tưởng trang phục độc lạ và năng lượng giao lưu tự nhiên.
tai tu nghin ty moi cua dien anh viet la ai hinh anh 6
Đây là điều không dễ với những nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí bởi khán giả có thể bị ám ảnh bởi hình ảnh quen thuộc ngoài đời.
tai tu nghin ty moi cua dien anh viet la ai hinh anh 7
Ở Kiều Minh Tuấn, chính sự gần gũi lại trở thành lợi thế giúp anh kết nối tốt hơn với công chúng. Nhưng khi trở lại phim trường, anh biết cách gác lại sự duyên dáng đời thường để nhập vai một cách nghiêm túc.
tai tu nghin ty moi cua dien anh viet la ai hinh anh 8
Từ những vai diễn hài hước, sắc sảo đến những nhân vật trầm lắng, nhiều tổn thương, nam diễn viên cho thấy khả năng kiểm soát tiết tấu và tâm lý ngày càng rõ nét.
tai tu nghin ty moi cua dien anh viet la ai hinh anh 9
Cột mốc nghìn tỷ vì thế không phải là thành công nhất thời. Đó là thành quả của một diễn viên đã đi qua nhiều giai đoạn, từng bước tích lũy kinh nghiệm và giữ được sự kỷ luật với nghề.
tai tu nghin ty moi cua dien anh viet la ai hinh anh 10
Sau “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”, điều khán giả chờ đợi ở Kiều Minh Tuấn không chỉ là những con số phòng vé mới, mà còn là việc anh sẽ tiếp tục biến hóa ra sao trong các vai diễn tiếp theo.
tai tu nghin ty moi cua dien anh viet la ai hinh anh 11
Trước Kiều Minh Tuấn, điện ảnh Việt từng ghi nhận một số gương mặt nam gắn với danh xưng “nghìn tỷ” như Trấn Thành, Tuấn Trần và Quang Tuấn. Trong đó, Trấn Thành nổi bật ở vai trò nhà làm phim nghìn tỷ, còn Tuấn Trần và Quang Tuấn là những nam diễn viên được truyền thông xếp vào nhóm bảo chứng phòng vé nhờ liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm trăm tỷ.

Tin liên quan

Kiều Minh Tuấn kể khó khi đóng phim kinh dị, "nghiện" đồ ăn vùng cao
Kiều Minh Tuấn kể khó khi đóng phim kinh dị, "nghiện" đồ ăn vùng cao

VOV.VN - Để vào vai pháp sư trong "Phí Phông", Kiều Minh Tuấn đã trải qua những ngày "hành xác" tại Tây Bắc. Tuy nhiên, đằng sau những cảnh quay vất vả, nam diễn viên lại bị chinh phục bởi sự bình thản của con người và những món ăn nơi đây.

Kiều Minh Tuấn kể khó khi đóng phim kinh dị, "nghiện" đồ ăn vùng cao

Kiều Minh Tuấn kể khó khi đóng phim kinh dị, "nghiện" đồ ăn vùng cao

VOV.VN - Để vào vai pháp sư trong "Phí Phông", Kiều Minh Tuấn đã trải qua những ngày "hành xác" tại Tây Bắc. Tuy nhiên, đằng sau những cảnh quay vất vả, nam diễn viên lại bị chinh phục bởi sự bình thản của con người và những món ăn nơi đây.

Phim có Kiều Minh Tuấn chiếm ngôi vương phòng vé của "Hẹn em ngày nhật thực"
Phim có Kiều Minh Tuấn chiếm ngôi vương phòng vé của "Hẹn em ngày nhật thực"

VOV.VN - Sau hơn 2 tuần đứng top 1 phòng vé về doanh thu trong ngày, "Hẹn em ngày nhật thực" đã nhường vị trí này cho phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" có Kiều Minh Tuấn đóng chính.

Phim có Kiều Minh Tuấn chiếm ngôi vương phòng vé của "Hẹn em ngày nhật thực"

Phim có Kiều Minh Tuấn chiếm ngôi vương phòng vé của "Hẹn em ngày nhật thực"

VOV.VN - Sau hơn 2 tuần đứng top 1 phòng vé về doanh thu trong ngày, "Hẹn em ngày nhật thực" đã nhường vị trí này cho phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" có Kiều Minh Tuấn đóng chính.

Sợ ma “có tiếng” vẫn đóng phim kinh dị, Kiều Minh Tuấn gây tò mò cực độ
Sợ ma “có tiếng” vẫn đóng phim kinh dị, Kiều Minh Tuấn gây tò mò cực độ

VOV.VN - Dù nổi tiếng “sợ ma”, Kiều Minh Tuấn vẫn khiến khán giả bất ngờ khi nhận lời tham gia phim kinh dị “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”. Quyết định “trái tính” này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, làm dấy lên sự tò mò về màn thể hiện của nam diễn viên trên màn ảnh rộng.

Sợ ma “có tiếng” vẫn đóng phim kinh dị, Kiều Minh Tuấn gây tò mò cực độ

Sợ ma “có tiếng” vẫn đóng phim kinh dị, Kiều Minh Tuấn gây tò mò cực độ

VOV.VN - Dù nổi tiếng “sợ ma”, Kiều Minh Tuấn vẫn khiến khán giả bất ngờ khi nhận lời tham gia phim kinh dị “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”. Quyết định “trái tính” này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, làm dấy lên sự tò mò về màn thể hiện của nam diễn viên trên màn ảnh rộng.