English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngừng “vờ” được săn đón, Triệu Lộ Tư tự tìm kịch bản sau 2 năm đóng băng

Thứ Bảy, 11:25, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Triệu Lộ Tư đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài nguyên nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp. Động thái công khai phát thông báo tìm kiếm kịch bản phim gần đây cho thấy nữ “tiểu hoa đán” đã mất đi ánh hào quang của một ngôi sao được săn đón.

Sự trở lại khó khăn của “tiểu hoa đán”

Triệu Lộ Tư từng ở vị thế dẫn đầu dàn “tiểu hoa đán sinh sau năm 95” với chuỗi phim thần tượng bùng nổ, từng là thương hiệu “bảo chứng lượt xem” đỉnh cao của dòng phim ngôn tình, guồng quay làm việc quá tải cùng áp lực dư luận dồn dập đã đẩy thể trạng lẫn tinh thần của một “tiểu hoa đán” đến giới hạn. Biến cố sức khỏe nặng nề bùng phát khiến nữ diễn viên buộc phải ngừng quay dự án Tình Nhân từ cuối năm 2024 và bước vào khoảng thời gian đóng băng hoạt động kéo dài.

Đối với thị trường phim ảnh Hoa ngữ vốn vận động với tốc độ đào thải nghẹt thở, hai năm vắng bóng trên màn ảnh là một đòn chí mạng vào sự nghiệp của bất cứ ngôi sao nào. Khi chỉ số truyền thông sụt giảm, các hợp đồng đại ngôn thương mại dần đáo hạn, vị thế dẫn đầu lứa diễn viên sinh sau năm 1995 của cô vì thế mà lung lay dữ dội. Khoảng trống mà Triệu Lộ Tư để lại cho các đối tác, nhà đầu tư và trong lòng khán giả hâm mộ nhanh chóng bị lấp đầy bởi những gương mặt trẻ tiềm năng khác.

ngung vo duoc san don, trieu lo tu tu tim kich ban sau 2 nam dong bang hinh anh 1
Triệu Lộ Tư từng ở vị thế dẫn đầu dàn “tiểu hoa đán sinh sau năm 95” của Cbiz. (Ảnh: Cbiz/Sohu)

Đáng nói hơn, sự chững lại này không chỉ xuất phát từ việc vắng bóng mà còn đến từ yếu tố rủi ro trong mắt các nhà sản xuất sau khi cô trở lại. Việc Triệu Lộ Tư từ chối tiếp tục quay dự án Tình Nhân sau khi sức khỏe hồi phục khiến đoàn phim rơi vào bế tắc, tạo ra tâm lý e ngại lớn cho giới đầu tư.

Trong bối cảnh ngành điện ảnh Hoa ngữ chịu áp lực cạnh tranh gay gắt và buộc phải siết chặt ngân sách, việc hợp tác với một nghệ sĩ có nguy cơ dừng quay đột ngột nếu tâm lý không thoải mái là một canh bạc nguy hiểm. Không ai muốn mạo hiểm tài chính, và đó là lý do khiến Triệu Lộ Tư rơi từ một minh tinh được hàng loạt dự án cấp S+ chào đón tới vị thế bị cô lập tài nguyên. Triệu Lộ Tư thậm chí từng cay đắng chia sẻ rằng bản thân rơi vào tình trạng “như bị phong sát”.

Loay hoay tìm kịch bản

Sau thời gian nghỉ đóng phim từ cuối năm 2024 vì bạo bệnh, Triệu Lộ Tư đang đối mặt với nguy cơ đánh mất thị trường và giảm sút danh tiếng nghiêm trọng. Dù sức khỏe đã ổn định và tổ chức hai đêm nhạc ngoài Trung Quốc, hình ảnh của cô vẫn hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh.

ngung vo duoc san don, trieu lo tu tu tim kich ban sau 2 nam dong bang hinh anh 2
Dù việc tổ chức các đêm nhạc hay hoạt động như một KOL giúp cô duy trì tương tác với người hâm mộ, nhưng đối với một diễn viên, màn ảnh vẫn là cái gốc sống còn đối với Triệu Lộ Tư. (Ảnh: Cbiz/Sohu)

Đầu tháng 7/2026, Triệu Lộ Tư liên tục chia sẻ thông tin không muốn tiếp tục chọn các kịch bản chỉ viết về tình yêu nam nữ đơn thuần, mà hướng đến các vai diễn đại diện cho con người thực tế trong xã hội nhân dịp sắp bước sang tuổi 30. Mới đây, trang QQ đưa tin văn phòng đại diện của “tiểu hoa đán” sinh năm 1998 đã phát thông báo công khai kêu gọi các nhà biên kịch gửi kịch bản hợp tác. Điều này càng chứng minh một thực tế, Triệu Lộ Tư không còn ở vị thế được các nhà đầu tư săn đón và buộc phải chủ động tự tìm cơ hội cho mình.

Việc vắng bóng tác phẩm quá lâu khiến thị trường dần rơi vào tay các “tiểu hoa đán” khác. Trong khi đồng nghiệp liên tục gặt hái thành công, Triệu Lộ Tư lại loay hoay chuyển hướng sang các buổi biểu diễn âm nhạc hay hoạt động như một KOL, song vẫn vấp phải nhiều tranh cãi từ công chúng.

Nhiều chuyên gia truyền thông nhận định, lý do “chuyển hướng sự nghiệp” dường như chỉ là cái cớ che đậy cho tình trạng khan hiếm tài nguyên. Ở tuổi 28, độ tuổi vẫn còn rất trẻ để tiếp tục dòng phim ngôn tình vốn là thế mạnh, việc vội vã từ bỏ thế mạnh này là bước đi thiếu logic nếu như cô vẫn còn những lời mời hấp dẫn. Việc công khai tìm kịch bản cho thấy Triệu Lộ Tư đã ngừng “giả vờ” rằng mình vẫn được các nhà đầu tư săn đón để chấp nhận một thực tế khắc nghiệt: cô phải tự đi tìm cơ hội cho chính mình.

Dù việc tổ chức các đêm nhạc hay hoạt động như một KOL giúp cô duy trì tương tác với người hâm mộ, nhưng đối với một diễn viên, màn ảnh vẫn là cái gốc sống còn. Dẫu hành trình tự tìm kiếm kịch bản chất lượng và khôi phục niềm tin từ các nhà đầu tư còn vô vàn gập ghềnh, nhưng sự chủ động tháo gỡ bế tắc này là bước đi bắt buộc. Nếu tìm được kịch bản phù hợp và chứng minh được năng lực cùng sự chuyên nghiệp, đây hoàn toàn có thể là bước ngoặt giúp Triệu Lộ Tư tái sinh thực sự từ đống tro tàn của những biến cố.

ava_trieu-lo-tu-3.jpg

Ca khúc Little của Triệu Lộ Tư bất ngờ khuynh đảo châu Á chỉ sau 10 ngày phát hành

VOV.VN - Không có những khúc ngâm cao vót hay bản phối phức tạp, ca khúc Little của Triệu Lộ Tư bất ngờ tạo nên cơn sốt kỳ lạ trên các nền tảng âm nhạc châu Á. Bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ với vai trò diễn viên, từng bị coi là “tay ngang” khi lấn sân âm nhạc, điều gì khiến Little chinh phục khán giả châu Á.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giữa phản ứng trái chiều, concert của Triệu Lộ Tư vẫn thu hút hơn 1 tỷ lượt xem
Giữa phản ứng trái chiều, concert của Triệu Lộ Tư vẫn thu hút hơn 1 tỷ lượt xem

VOV.VN - Buổi concert của Triệu Lộ Tư tại Thái Lan đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên Douyin, bất chấp những lời chỉ trích về việc hát nhép, cũ đạo và trang phục không chuyên nghiệp.

Giữa phản ứng trái chiều, concert của Triệu Lộ Tư vẫn thu hút hơn 1 tỷ lượt xem

Giữa phản ứng trái chiều, concert của Triệu Lộ Tư vẫn thu hút hơn 1 tỷ lượt xem

VOV.VN - Buổi concert của Triệu Lộ Tư tại Thái Lan đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên Douyin, bất chấp những lời chỉ trích về việc hát nhép, cũ đạo và trang phục không chuyên nghiệp.

Nhan sắc Triệu Lộ Tư - ngôi sao đối mặt chỉ trích hát nhép khi xa rời điện ảnh
Nhan sắc Triệu Lộ Tư - ngôi sao đối mặt chỉ trích hát nhép khi xa rời điện ảnh

VOV.VN - Buổi concert “Stay Romantic” của Triệu Lộ Tư ở nước ngoài đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt. Đây là concert nước ngoài đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh, ca hát của cô nhưng lại dính nhiều cáo buộc hát nhép, kỹ năng nhảy và diễn xuất không chắc chắn.

Nhan sắc Triệu Lộ Tư - ngôi sao đối mặt chỉ trích hát nhép khi xa rời điện ảnh

Nhan sắc Triệu Lộ Tư - ngôi sao đối mặt chỉ trích hát nhép khi xa rời điện ảnh

VOV.VN - Buổi concert “Stay Romantic” của Triệu Lộ Tư ở nước ngoài đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt. Đây là concert nước ngoài đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh, ca hát của cô nhưng lại dính nhiều cáo buộc hát nhép, kỹ năng nhảy và diễn xuất không chắc chắn.

Nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư trở lại với liên minh quyền lực
Nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư trở lại với liên minh quyền lực

VOV.VN - Triệu Lộ Tư lấy lại sự chú ý sau cuộc chiến táo bạo với công ty quản lý cũ Galaxy Culture, được cho là có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ người sáng lập trước đây là Lý Vĩ.

Nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư trở lại với liên minh quyền lực

Nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư trở lại với liên minh quyền lực

VOV.VN - Triệu Lộ Tư lấy lại sự chú ý sau cuộc chiến táo bạo với công ty quản lý cũ Galaxy Culture, được cho là có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ người sáng lập trước đây là Lý Vĩ.

Triệu Lộ Tư: Từ Hoa ngữ đình đám đến ngôi sao bị trầm cảm kiệt quệ
Triệu Lộ Tư: Từ Hoa ngữ đình đám đến ngôi sao bị trầm cảm kiệt quệ

VOV.VN - Từ một cô gái trẻ đầy đam mê, Triệu Lộ Tư đã nỗ lực không ngừng để khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, những áp lực và khó khăn đã khiến sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hy vọng rằng, sau những biến cố này, Triệu Lộ Tư hồi phục và trở lại với những vai diễn ấn tượng.

Triệu Lộ Tư: Từ Hoa ngữ đình đám đến ngôi sao bị trầm cảm kiệt quệ

Triệu Lộ Tư: Từ Hoa ngữ đình đám đến ngôi sao bị trầm cảm kiệt quệ

VOV.VN - Từ một cô gái trẻ đầy đam mê, Triệu Lộ Tư đã nỗ lực không ngừng để khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, những áp lực và khó khăn đã khiến sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hy vọng rằng, sau những biến cố này, Triệu Lộ Tư hồi phục và trở lại với những vai diễn ấn tượng.

Thân hình gầy gò, thiếu sức sống của Triệu Lộ Tư gây sốc
Thân hình gầy gò, thiếu sức sống của Triệu Lộ Tư gây sốc

VOV.VN - Tại buổi ra mắt phim 'Châu Liêm Ngọc Mạc', Triệu Lộ Tư không chỉ gây chú ý với mái tóc tóc bob khiến cô trông chững chạc hơn hình bình thường mà còn để lộ vóc dáng mỏng dính. Trang phục tối màu càng khiến vóc dáng Triệu Lộ Tư thêm nhỏ bé.

Thân hình gầy gò, thiếu sức sống của Triệu Lộ Tư gây sốc

Thân hình gầy gò, thiếu sức sống của Triệu Lộ Tư gây sốc

VOV.VN - Tại buổi ra mắt phim 'Châu Liêm Ngọc Mạc', Triệu Lộ Tư không chỉ gây chú ý với mái tóc tóc bob khiến cô trông chững chạc hơn hình bình thường mà còn để lộ vóc dáng mỏng dính. Trang phục tối màu càng khiến vóc dáng Triệu Lộ Tư thêm nhỏ bé.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt