Ngừng “vờ” được săn đón, Triệu Lộ Tư tự tìm kịch bản sau 2 năm đóng băng

Sự trở lại khó khăn của “tiểu hoa đán”

Triệu Lộ Tư từng ở vị thế dẫn đầu dàn “tiểu hoa đán sinh sau năm 95” với chuỗi phim thần tượng bùng nổ, từng là thương hiệu “bảo chứng lượt xem” đỉnh cao của dòng phim ngôn tình, guồng quay làm việc quá tải cùng áp lực dư luận dồn dập đã đẩy thể trạng lẫn tinh thần của một “tiểu hoa đán” đến giới hạn. Biến cố sức khỏe nặng nề bùng phát khiến nữ diễn viên buộc phải ngừng quay dự án Tình Nhân từ cuối năm 2024 và bước vào khoảng thời gian đóng băng hoạt động kéo dài.

Đối với thị trường phim ảnh Hoa ngữ vốn vận động với tốc độ đào thải nghẹt thở, hai năm vắng bóng trên màn ảnh là một đòn chí mạng vào sự nghiệp của bất cứ ngôi sao nào. Khi chỉ số truyền thông sụt giảm, các hợp đồng đại ngôn thương mại dần đáo hạn, vị thế dẫn đầu lứa diễn viên sinh sau năm 1995 của cô vì thế mà lung lay dữ dội. Khoảng trống mà Triệu Lộ Tư để lại cho các đối tác, nhà đầu tư và trong lòng khán giả hâm mộ nhanh chóng bị lấp đầy bởi những gương mặt trẻ tiềm năng khác.

Triệu Lộ Tư từng ở vị thế dẫn đầu dàn “tiểu hoa đán sinh sau năm 95” của Cbiz. (Ảnh: Cbiz/Sohu)

Đáng nói hơn, sự chững lại này không chỉ xuất phát từ việc vắng bóng mà còn đến từ yếu tố rủi ro trong mắt các nhà sản xuất sau khi cô trở lại. Việc Triệu Lộ Tư từ chối tiếp tục quay dự án Tình Nhân sau khi sức khỏe hồi phục khiến đoàn phim rơi vào bế tắc, tạo ra tâm lý e ngại lớn cho giới đầu tư.

Trong bối cảnh ngành điện ảnh Hoa ngữ chịu áp lực cạnh tranh gay gắt và buộc phải siết chặt ngân sách, việc hợp tác với một nghệ sĩ có nguy cơ dừng quay đột ngột nếu tâm lý không thoải mái là một canh bạc nguy hiểm. Không ai muốn mạo hiểm tài chính, và đó là lý do khiến Triệu Lộ Tư rơi từ một minh tinh được hàng loạt dự án cấp S+ chào đón tới vị thế bị cô lập tài nguyên. Triệu Lộ Tư thậm chí từng cay đắng chia sẻ rằng bản thân rơi vào tình trạng “như bị phong sát”.

Loay hoay tìm kịch bản

Sau thời gian nghỉ đóng phim từ cuối năm 2024 vì bạo bệnh, Triệu Lộ Tư đang đối mặt với nguy cơ đánh mất thị trường và giảm sút danh tiếng nghiêm trọng. Dù sức khỏe đã ổn định và tổ chức hai đêm nhạc ngoài Trung Quốc, hình ảnh của cô vẫn hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh.

Dù việc tổ chức các đêm nhạc hay hoạt động như một KOL giúp cô duy trì tương tác với người hâm mộ, nhưng đối với một diễn viên, màn ảnh vẫn là cái gốc sống còn đối với Triệu Lộ Tư. (Ảnh: Cbiz/Sohu)

Đầu tháng 7/2026, Triệu Lộ Tư liên tục chia sẻ thông tin không muốn tiếp tục chọn các kịch bản chỉ viết về tình yêu nam nữ đơn thuần, mà hướng đến các vai diễn đại diện cho con người thực tế trong xã hội nhân dịp sắp bước sang tuổi 30. Mới đây, trang QQ đưa tin văn phòng đại diện của “tiểu hoa đán” sinh năm 1998 đã phát thông báo công khai kêu gọi các nhà biên kịch gửi kịch bản hợp tác. Điều này càng chứng minh một thực tế, Triệu Lộ Tư không còn ở vị thế được các nhà đầu tư săn đón và buộc phải chủ động tự tìm cơ hội cho mình.

Việc vắng bóng tác phẩm quá lâu khiến thị trường dần rơi vào tay các “tiểu hoa đán” khác. Trong khi đồng nghiệp liên tục gặt hái thành công, Triệu Lộ Tư lại loay hoay chuyển hướng sang các buổi biểu diễn âm nhạc hay hoạt động như một KOL, song vẫn vấp phải nhiều tranh cãi từ công chúng.

Nhiều chuyên gia truyền thông nhận định, lý do “chuyển hướng sự nghiệp” dường như chỉ là cái cớ che đậy cho tình trạng khan hiếm tài nguyên. Ở tuổi 28, độ tuổi vẫn còn rất trẻ để tiếp tục dòng phim ngôn tình vốn là thế mạnh, việc vội vã từ bỏ thế mạnh này là bước đi thiếu logic nếu như cô vẫn còn những lời mời hấp dẫn. Việc công khai tìm kịch bản cho thấy Triệu Lộ Tư đã ngừng “giả vờ” rằng mình vẫn được các nhà đầu tư săn đón để chấp nhận một thực tế khắc nghiệt: cô phải tự đi tìm cơ hội cho chính mình.

Dù việc tổ chức các đêm nhạc hay hoạt động như một KOL giúp cô duy trì tương tác với người hâm mộ, nhưng đối với một diễn viên, màn ảnh vẫn là cái gốc sống còn. Dẫu hành trình tự tìm kiếm kịch bản chất lượng và khôi phục niềm tin từ các nhà đầu tư còn vô vàn gập ghềnh, nhưng sự chủ động tháo gỡ bế tắc này là bước đi bắt buộc. Nếu tìm được kịch bản phù hợp và chứng minh được năng lực cùng sự chuyên nghiệp, đây hoàn toàn có thể là bước ngoặt giúp Triệu Lộ Tư tái sinh thực sự từ đống tro tàn của những biến cố.