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Ca khúc Little của Triệu Lộ Tư bất ngờ khuynh đảo châu Á chỉ sau 10 ngày phát hành

Thứ Sáu, 06:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Không có những khúc ngâm cao vót hay bản phối phức tạp, ca khúc Little của Triệu Lộ Tư bất ngờ tạo nên cơn sốt kỳ lạ trên các nền tảng âm nhạc châu Á. Bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ với vai trò diễn viên, từng bị coi là “tay ngang” khi lấn sân âm nhạc, điều gì khiến Little chinh phục khán giả châu Á.

Little và “giai điệu chữa lành” lên ngôi

Ca khúc Little của Triệu Lộ Tư xuất hiện hôm 13/7 xuất hiện trong bối cảnh thị trường âm nhạc châu Á tràn ngập những sản phẩm K-Pop sôi động hay các bản Ballad u buồn thực sự như một làn gió mát lành thổi vào bầu không khí âm nhạc châu Á. Ca khúc mang phong cách Pop ngọt ngào, giai điệu trong trẻo cùng ca từ mộc mạc đang bất ngờ khuynh đảo thị trường âm nhạc châu Á chỉ sau 1 tuần phát hành.

Khác với chuẩn mực ca sĩ chuyên nghiệp thường đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, giọng hát của Triệu Lộ Tư nhẹ nhàng, hồn nhiên và gần gũi. Chính sự “không hoàn hảo” về kỹ thuật thanh nhạc và thiếu chuẩn mực chuyên nghiệp lại vô tình tạo ra cảm giác giác chân thật, giúp người nghe dễ dàng thư giãn và đắm chìm vào không gian âm nhạc thư thái với những giai điệu như liều thuốc chưa lành, dịu nhẹ, điều mà giới trẻ hiện đại đang tìm kiếm sau những giờ làm việc căng thẳng.

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Khác với chuẩn mực ca sĩ chuyên nghiệp thường đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, giọng hát của Triệu Lộ Tư nhẹ nhàng, hồn nhiên và gần gũi. (Ảnh: Triệu Lộ Tư Vietnam Fanpage)

Không thể phủ nhận Little đã càn quét thị trường âm nhạc Hoa ngữ nhờ sức mạnh truyền tải từ các nền tảng video ngắn như Douyin, TikTok và Instagram Reels. Đoạn điệp khúc ngắn, bắt tai của bài hát Little nhanh chóng trở thành nhạc nền phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Cùng với đó, những video đăng tải cuộc sống hằng ngày, phong cách thời trang “cô gái mềm mại”, cho đến những thử thách vũ đạo cover của Little và mọi thứ liên quan ngay lập tức chen vào từng ngõ ngách không gian mạng. Số lượng người dùng sử dụng các đoạn điệp khúc ngắn của Little tăng theo bội số nhân, biến một sản phẩm cá nhân thành một hiện tượng văn hóa đại chúng trên toàn khu vực.

Sức hút từ thương hiệu “Nữ hoàng phim ngôn tình” phim Hoa ngữ

Triệu Lộ Tư từ lâu đã là cái tên bảo chứng sức hút tại các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan hay Hàn Quốc nhờ hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách. Hình ảnh các nhân vật đáng yêu, giàu năng lượng của nữ diễn viên trên màn ảnh nhanh chóng thúc đẩy sự nghiệp âm nhạc của Triệu Lộ Tư như một phần tất yếu và tính cách của chính nữ diễn viên.

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Triệu Lộ Tư không cố gắng chứng minh mình là ca sĩ có tài. Cô đơn giản là chia sẻ một giai điệu yêu đời, phù hợp với hình tượng chính của mình. (Ảnh: Triệu Lộ Tư Vietnam Fanpage)

Sức mạnh từ tệp người hâm mộ quốc tế giúp ca khúc tích lũy như phát trực tiếp khủng ngay từ những ngày đầu phát hành, tạo đà đưa bài hát lên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại nhiều quốc gia. Sự thành công bất ngờ của Little chứng minh một quy luật mới trong ngành công nghiệp giải trí hiện đại: Cảm xúc và tính kết nối đôi khi quan trọng hơn sự hoàn hảo về kỹ thuật.

Triệu Lộ Tư không cố gắng chứng minh mình là ca sĩ có tài. Cô đơn giản là chia sẻ một giai điệu yêu đời, phù hợp với hình tượng chính của mình. Chính sự chân thành, đúng thời điểm và tư duy tiếp cận truyền thông hiện đại đã giúp Little không chỉ là một bài hát, mà trở thành một “giai điệu cá nhân” làm xiêu lòng khán giả.

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Little đại diện cho một bước tiến nữa trong việc đưa nhạc C-pop đến với người nghe trên toàn thế giới. (Ảnh: Triệu Lộ Tư Vietnam Fanpage)

Các nhà quan sát trong ngành nhận thấy Little là một phần của sự chuyển dịch rộng lớn hơn. Thay vì chỉ dựa vào thị trường nội địa, ngày càng nhiều nghệ sĩ Trung Quốc hợp tác với các nhạc sĩ và nhà sản xuất quốc tế để tạo ra những bài hát hướng đến khán giả toàn cầu. Cách tiếp cận này phản ánh tham vọng ngày càng lớn của C-pop trong việc thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên sân khấu âm nhạc quốc tế thông qua giao lưu văn hóa, các buổi biểu diễn đa ngôn ngữ và phong cách sản xuất âm nhạc hiện đại.

Được hỗ trợ bởi sự nổi tiếng rộng khắp của thương hiệu cá nhân Triệu Lộ Tư và chiến lược sản xuất quốc tế, Little đại diện cho một bước tiến nữa trong việc đưa nhạc C-pop đến với người nghe trên toàn thế giới, đồng thời chứng minh tiềm năng của các mối quan hệ hợp tác xuyên văn hóa trong việc định hình tương lai của nhạc pop châu Á.

Thư Vũ/VOV.VN
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