Nhà sản xuất từng đoạt Grammy bắt tay SOOBIN làm album mới

DannyBoyStyles vừa gia nhập SS Label với vai trò Giám đốc Chiến lược Toàn cầu trong 5 năm. Một trong những công việc đầu tiên của ông tại Việt Nam là tham gia trực tiếp vào album tiếp theo của SOOBIN, từ định hướng âm nhạc, phát triển ý tưởng đến quá trình hoàn thiện sản phẩm.

DannyBoyStyles là nhà sản xuất, nhạc sĩ, kỹ sư âm thanh và nhà soạn nhạc người Mỹ, từng có các sản phẩm hai lần đoạt giải Grammy. Ông cũng từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có The Weeknd và Beyoncé.

DannyBoyStyles từng tham gia các dự án hợp tác với The Weeknd, Beyoncé.

Với album mới của SOOBIN, DannyBoyStyles sẽ giữ vai trò Executive Producer, đồng thời tham gia định hình hướng phát triển âm nhạc cho nam ca sĩ trong giai đoạn tiếp theo. Theo kế hoạch hiện tại, album dự kiến ra mắt trong năm 2027.

Trước đó, DannyBoyStyles cũng xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim concert SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder tại Việt Nam. Trong thời gian làm việc cùng SOOBIN, nhà sản xuất người Mỹ cho biết ông hướng tới việc mở rộng ngôn ngữ âm nhạc của nam ca sĩ nhưng không làm mất đi những yếu tố riêng biệt vốn có.

Nhà sản xuất DannyBoyStyles cho biết muốn mở rộng ngôn ngữ âm nhạc của SOOBIN nhưng vẫn giữ bản sắc riêng.

DannyBoyStyles cho rằng khi muốn tiếp cận thị trường quốc tế, nghệ sĩ không nhất thiết phải thay đổi bản sắc để phù hợp với một khuôn mẫu chung.

“Rất nhiều nghệ sĩ khi tìm cách vươn ra quốc tế đã chọn cách gọt dũa bản sắc để hòa nhập với khuôn mẫu chung, nhưng tôi không nghĩ đó là bước đi đúng đắn. Trong thời đại ngày nay, sự nguyên bản mới là điều vượt qua mọi ranh giới, chứ không phải sự bắt chước”, DannyBoyStyles chia sẻ.

Ông nói thêm: “Nhiệm vụ của tôi là giúp mở rộng ngôn ngữ âm nhạc của SOOBIN nhưng vẫn giữ trọn vẹn cốt lõi cảm xúc và bản sắc văn hóa. Tôi rất hào hứng chờ đợi khán giả thưởng thức những gì chúng tôi đang cùng nhau tạo ra”.

Theo thông tin từ phía đơn vị quản lý, sự hợp tác giữa DannyBoyStyles và SOOBIN hướng tới việc khai thác những chất liệu và giai điệu mang bản sắc riêng, đồng thời phát triển các ca khúc có khả năng trình diễn trên sân khấu lớn thay vì tập trung vào những công thức tạo hit ngắn hạn.

Ban đầu, DannyBoyStyles chỉ dự định ở TP.HCM khoảng một tuần nhưng sau đó kéo dài thời gian lưu lại gần một tháng. Trong thời gian này, ông có nhiều buổi làm việc và jam session tại phòng thu cùng SOOBIN, Touliver, Binz và Rhymastic.

DannyBoyStyles cho biết ông đặc biệt quan tâm tới tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thông qua các hoạt động sản xuất, cố vấn và hợp tác sáng tạo.

Việc DannyBoyStyles tham gia album mới cũng đánh dấu bước hợp tác tiếp theo trong định hướng âm nhạc của SOOBIN sau chuỗi hoạt động biểu diễn và dự án concert thời gian qua. Album hiện chưa được công bố tên chính thức, danh sách ca khúc cũng như thời điểm phát hành cụ thể ngoài dự kiến trong năm 2027.