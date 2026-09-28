English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà sản xuất từng đoạt Grammy bắt tay SOOBIN làm album mới

Thứ Hai, 09:44, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà sản xuất âm nhạc DannyBoyStyles, người từng tham gia các dự án đoạt Grammy và hợp tác với The Weeknd, Beyoncé, sẽ đảm nhận vai trò Executive Producer cho album mới của SOOBIN, dự kiến phát hành năm 2027.

DannyBoyStyles vừa gia nhập SS Label với vai trò Giám đốc Chiến lược Toàn cầu trong 5 năm. Một trong những công việc đầu tiên của ông tại Việt Nam là tham gia trực tiếp vào album tiếp theo của SOOBIN, từ định hướng âm nhạc, phát triển ý tưởng đến quá trình hoàn thiện sản phẩm.

DannyBoyStyles là nhà sản xuất, nhạc sĩ, kỹ sư âm thanh và nhà soạn nhạc người Mỹ, từng có các sản phẩm hai lần đoạt giải Grammy. Ông cũng từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có The Weeknd và Beyoncé.

nha san xuat tung doat grammy bat tay soobin lam album moi hinh anh 1
DannyBoyStyles từng tham gia các dự án hợp tác với The Weeknd, Beyoncé.

Với album mới của SOOBIN, DannyBoyStyles sẽ giữ vai trò Executive Producer, đồng thời tham gia định hình hướng phát triển âm nhạc cho nam ca sĩ trong giai đoạn tiếp theo. Theo kế hoạch hiện tại, album dự kiến ra mắt trong năm 2027.

Trước đó, DannyBoyStyles cũng xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim concert SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder tại Việt Nam. Trong thời gian làm việc cùng SOOBIN, nhà sản xuất người Mỹ cho biết ông hướng tới việc mở rộng ngôn ngữ âm nhạc của nam ca sĩ nhưng không làm mất đi những yếu tố riêng biệt vốn có.

nha san xuat tung doat grammy bat tay soobin lam album moi hinh anh 2
Nhà sản xuất DannyBoyStyles cho biết muốn mở rộng ngôn ngữ âm nhạc của SOOBIN nhưng vẫn giữ bản sắc riêng.

DannyBoyStyles cho rằng khi muốn tiếp cận thị trường quốc tế, nghệ sĩ không nhất thiết phải thay đổi bản sắc để phù hợp với một khuôn mẫu chung.

“Rất nhiều nghệ sĩ khi tìm cách vươn ra quốc tế đã chọn cách gọt dũa bản sắc để hòa nhập với khuôn mẫu chung, nhưng tôi không nghĩ đó là bước đi đúng đắn. Trong thời đại ngày nay, sự nguyên bản mới là điều vượt qua mọi ranh giới, chứ không phải sự bắt chước”, DannyBoyStyles chia sẻ.

Ông nói thêm: “Nhiệm vụ của tôi là giúp mở rộng ngôn ngữ âm nhạc của SOOBIN nhưng vẫn giữ trọn vẹn cốt lõi cảm xúc và bản sắc văn hóa. Tôi rất hào hứng chờ đợi khán giả thưởng thức những gì chúng tôi đang cùng nhau tạo ra”.

Theo thông tin từ phía đơn vị quản lý, sự hợp tác giữa DannyBoyStyles và SOOBIN hướng tới việc khai thác những chất liệu và giai điệu mang bản sắc riêng, đồng thời phát triển các ca khúc có khả năng trình diễn trên sân khấu lớn thay vì tập trung vào những công thức tạo hit ngắn hạn.

nha san xuat tung doat grammy bat tay soobin lam album moi hinh anh 3

Ban đầu, DannyBoyStyles chỉ dự định ở TP.HCM khoảng một tuần nhưng sau đó kéo dài thời gian lưu lại gần một tháng. Trong thời gian này, ông có nhiều buổi làm việc và jam session tại phòng thu cùng SOOBIN, Touliver, Binz và Rhymastic.

DannyBoyStyles cho biết ông đặc biệt quan tâm tới tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thông qua các hoạt động sản xuất, cố vấn và hợp tác sáng tạo.

Việc DannyBoyStyles tham gia album mới cũng đánh dấu bước hợp tác tiếp theo trong định hướng âm nhạc của SOOBIN sau chuỗi hoạt động biểu diễn và dự án concert thời gian qua. Album hiện chưa được công bố tên chính thức, danh sách ca khúc cũng như thời điểm phát hành cụ thể ngoài dự kiến trong năm 2027.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

SOOBIN đứng chung sân khấu với nhà sản xuất của The Weeknd, Beyoncé
SOOBIN đứng chung sân khấu với nhà sản xuất của The Weeknd, Beyoncé

VOV.VN - SOOBIN có màn kết hợp cùng DannyBoyStyles - nhà sản xuất từng tham gia các dự án âm nhạc của The Weeknd và Beyoncé - trong sự kiện diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình còn có sự góp mặt của Binz cùng các nghệ sĩ quốc tế Mario Winans và MIMS.

SOOBIN đứng chung sân khấu với nhà sản xuất của The Weeknd, Beyoncé

SOOBIN đứng chung sân khấu với nhà sản xuất của The Weeknd, Beyoncé

VOV.VN - SOOBIN có màn kết hợp cùng DannyBoyStyles - nhà sản xuất từng tham gia các dự án âm nhạc của The Weeknd và Beyoncé - trong sự kiện diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình còn có sự góp mặt của Binz cùng các nghệ sĩ quốc tế Mario Winans và MIMS.

SOOBIN, Binz đứng chung sân khấu với 2 nghệ sĩ quốc tế từng giành Grammy
SOOBIN, Binz đứng chung sân khấu với 2 nghệ sĩ quốc tế từng giành Grammy

VOV.VN - SOOBIN, Binz cùng nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc quốc tế như Scott Storch, DannyBoyStyles, Mario Winans, MIMS sẽ xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc diễn ra tối 20/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

SOOBIN, Binz đứng chung sân khấu với 2 nghệ sĩ quốc tế từng giành Grammy

SOOBIN, Binz đứng chung sân khấu với 2 nghệ sĩ quốc tế từng giành Grammy

VOV.VN - SOOBIN, Binz cùng nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc quốc tế như Scott Storch, DannyBoyStyles, Mario Winans, MIMS sẽ xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc diễn ra tối 20/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

SOOBIN đưa concert 40.000 khán giả lên màn ảnh rộng
SOOBIN đưa concert 40.000 khán giả lên màn ảnh rộng

VOV.VN - SOOBIN vừa công bố trailer SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder, bộ phim được thực hiện từ ba đêm concert của nam ca sĩ tại Hà Nội và TP.HCM. Phim dự kiến ra rạp từ ngày 10/9.

SOOBIN đưa concert 40.000 khán giả lên màn ảnh rộng

SOOBIN đưa concert 40.000 khán giả lên màn ảnh rộng

VOV.VN - SOOBIN vừa công bố trailer SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder, bộ phim được thực hiện từ ba đêm concert của nam ca sĩ tại Hà Nội và TP.HCM. Phim dự kiến ra rạp từ ngày 10/9.

SOOBIN chơi piano, Binz - Andree tái hợp khuấy động concert KOSMIK 2026
SOOBIN chơi piano, Binz - Andree tái hợp khuấy động concert KOSMIK 2026

VOV.VN - Đêm mở màn KOSMIK Live Concert 2026 tại Las Vegas mang đến nhiều màn trình diễn đáng chú ý, từ khoảnh khắc SOOBIN chơi piano, Binz và Andree Right Hand kết hợp trên sân khấu đến màn hội ngộ của dàn nghệ sĩ SpaceSpeakers trong concert kỷ niệm 15 năm.

SOOBIN chơi piano, Binz - Andree tái hợp khuấy động concert KOSMIK 2026

SOOBIN chơi piano, Binz - Andree tái hợp khuấy động concert KOSMIK 2026

VOV.VN - Đêm mở màn KOSMIK Live Concert 2026 tại Las Vegas mang đến nhiều màn trình diễn đáng chú ý, từ khoảnh khắc SOOBIN chơi piano, Binz và Andree Right Hand kết hợp trên sân khấu đến màn hội ngộ của dàn nghệ sĩ SpaceSpeakers trong concert kỷ niệm 15 năm.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt