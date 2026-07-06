SOOBIN chơi piano, Binz - Andree tái hợp khuấy động concert KOSMIK 2026

Tối 4/7 (theo giờ Las Vegas, Mỹ), đêm đầu tiên của KOSMIK Live Concert 2026 diễn ra với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ SpaceSpeakers cùng nhiều khách mời. Chương trình quy tụ các rapper, ca sĩ và nhà sản xuất gắn bó với SpaceSpeakers trong dịp kỷ niệm 15 năm, mang đến nhiều màn kết hợp trên cùng một sân khấu trước đông đảo khán giả.

SOOBIN. Ảnh: BTC

Concert có sự tham gia của Rhymastic, Binz, SOOBIN, Cường Seven, Kiên Ứng và sự trở lại của Kimmese. Bên cạnh đó là các khách mời Andree Right Hand, Bùi Lan Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Lil Wuyn và 16 Typh.

KOSMIK 2026 kế thừa ý tưởng "đa vũ trụ âm nhạc" từ KOSMIK Live Concert 2022. Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Kiên Ứng và giám đốc âm nhạc Touliver, chương trình kết nối những ca khúc từng làm nên dấu ấn của SpaceSpeakers với các bản hit hiện nay và một số sáng tác chưa từng được công bố.

Cường Seven. Ảnh: BTC

Đêm diễn mở màn bằng phần trình diễn của DJ Mie trước khi Rhymastic và Kimmese mang đến SS Swag. Lil Wuyn tiếp nối với Cancel talk, còn 16 Typh khuấy động không khí bằng Million dollar boy và Walk on the street. Rhymastic sau đó đưa khán giả sang không gian giàu tính nghệ thuật với Giàu sang và Nến và hoa, trong khi Kimmese thể hiện Hương ngọc lan và Loving you sunny.

Binz và Andree Right Hand khiến khán giả bùng nổ khi tái hợp trên sân khấu sau loạt bản hit quen thuộc. Ảnh: BTC

Andree Right Hand xuất hiện trên sân khấu được dàn dựng theo concept võ đài với màn mashup Tetvoven, Dân chơi sao phải khóc và Đổi tư thế. Binz mang đến They said, Gene và Big city boy, đồng thời kết hợp cùng Andree Right Hand trong Krazy. Cường Seven trình diễn mashup Beautiful girl - Quên lối về.

Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là màn xuất hiện của SOOBIN bên cây đàn piano với Phía sau một cô gái và Giá như. Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Kiên Ứng và Bùi Lan Hương lần lượt mang đến những tiết mục mang màu sắc riêng, trong đó Bùi Lan Hương lần đầu kết hợp cùng Rhymastic trên sân khấu qua Nhan sax. Kay Trần cũng góp mặt với Gọi cháy máy và Phía sau em.

Ảnh: BTC

Ở phần cuối chương trình, sân khấu Nước hoa trở thành cao trào khi SOOBIN, Kay Trần, Cường Seven và Kiên Ứng cùng xuất hiện. SOOBIN sau đó tiếp tục trình diễn Blackjack trước khi kết hợp cùng Binz và Rhymastic trong Freaky squad. Đêm nhạc khép lại bằng Nguyên team đi vào hết với sự góp mặt của toàn bộ nghệ sĩ.

Bên cạnh phần âm nhạc, chương trình sử dụng nhiều đạo cụ như cầu thang di động, đàn grand piano, cột đèn đường và bối cảnh võ đài, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, khói, lửa và confetti được thiết kế theo từng tiết mục. Sau đêm diễn đầu tiên, KOSMIK Live Concert 2026 sẽ tiếp tục với đêm thứ hai diễn ra vào tối 5/7 (theo giờ Las Vegas).