English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

SOOBIN chơi piano, Binz - Andree tái hợp khuấy động concert KOSMIK 2026

Thứ Hai, 10:25, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đêm mở màn KOSMIK Live Concert 2026 tại Las Vegas mang đến nhiều màn trình diễn đáng chú ý, từ khoảnh khắc SOOBIN chơi piano, Binz và Andree Right Hand kết hợp trên sân khấu đến màn hội ngộ của dàn nghệ sĩ SpaceSpeakers trong concert kỷ niệm 15 năm.

Tối 4/7 (theo giờ Las Vegas, Mỹ), đêm đầu tiên của KOSMIK Live Concert 2026 diễn ra với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ SpaceSpeakers cùng nhiều khách mời. Chương trình quy tụ các rapper, ca sĩ và nhà sản xuất gắn bó với SpaceSpeakers trong dịp kỷ niệm 15 năm, mang đến nhiều màn kết hợp trên cùng một sân khấu trước đông đảo khán giả.

soobin choi piano, binz - andree tai hop khuay dong concert kosmik 2026 hinh anh 1
SOOBIN. Ảnh: BTC

Concert có sự tham gia của Rhymastic, Binz, SOOBIN, Cường Seven, Kiên Ứng và sự trở lại của Kimmese. Bên cạnh đó là các khách mời Andree Right Hand, Bùi Lan Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Lil Wuyn và 16 Typh.

KOSMIK 2026 kế thừa ý tưởng "đa vũ trụ âm nhạc" từ KOSMIK Live Concert 2022. Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Kiên Ứng và giám đốc âm nhạc Touliver, chương trình kết nối những ca khúc từng làm nên dấu ấn của SpaceSpeakers với các bản hit hiện nay và một số sáng tác chưa từng được công bố.

soobin choi piano, binz - andree tai hop khuay dong concert kosmik 2026 hinh anh 2
Cường Seven. Ảnh: BTC

Đêm diễn mở màn bằng phần trình diễn của DJ Mie trước khi Rhymastic và Kimmese mang đến SS Swag. Lil Wuyn tiếp nối với Cancel talk, còn 16 Typh khuấy động không khí bằng Million dollar boy và Walk on the street. Rhymastic sau đó đưa khán giả sang không gian giàu tính nghệ thuật với Giàu sang và Nến và hoa, trong khi Kimmese thể hiện Hương ngọc lan và Loving you sunny. 

soobin choi piano, binz - andree tai hop khuay dong concert kosmik 2026 hinh anh 3
Binz và Andree Right Hand khiến khán giả bùng nổ khi tái hợp trên sân khấu sau loạt bản hit quen thuộc. Ảnh: BTC

Andree Right Hand xuất hiện trên sân khấu được dàn dựng theo concept võ đài với màn mashup Tetvoven, Dân chơi sao phải khóc và Đổi tư thế. Binz mang đến They said, Gene và Big city boy, đồng thời kết hợp cùng Andree Right Hand trong Krazy. Cường Seven trình diễn mashup Beautiful girl - Quên lối về. 

soobin choi piano, binz - andree tai hop khuay dong concert kosmik 2026 hinh anh 4
Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là màn xuất hiện của SOOBIN bên cây đàn piano với Phía sau một cô gái và Giá như. Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Kiên Ứng và Bùi Lan Hương lần lượt mang đến những tiết mục mang màu sắc riêng, trong đó Bùi Lan Hương lần đầu kết hợp cùng Rhymastic trên sân khấu qua Nhan sax. Kay Trần cũng góp mặt với Gọi cháy máy và Phía sau em. 

soobin choi piano, binz - andree tai hop khuay dong concert kosmik 2026 hinh anh 5
Ảnh: BTC

Ở phần cuối chương trình, sân khấu Nước hoa trở thành cao trào khi SOOBIN, Kay Trần, Cường Seven và Kiên Ứng cùng xuất hiện. SOOBIN sau đó tiếp tục trình diễn Blackjack trước khi kết hợp cùng Binz và Rhymastic trong Freaky squad. Đêm nhạc khép lại bằng Nguyên team đi vào hết với sự góp mặt của toàn bộ nghệ sĩ.

Bên cạnh phần âm nhạc, chương trình sử dụng nhiều đạo cụ như cầu thang di động, đàn grand piano, cột đèn đường và bối cảnh võ đài, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, khói, lửa và confetti được thiết kế theo từng tiết mục. Sau đêm diễn đầu tiên, KOSMIK Live Concert 2026 sẽ tiếp tục với đêm thứ hai diễn ra vào tối 5/7 (theo giờ Las Vegas).

2aoboqdomlgivn9smyxn892r2w7ylvsw51onnkou.jpg

SpaceSpeakers hé lộ concert KOSMIK tại Hà Nội sau fan meeting

VOV.VN - Khép lại fan meeting kỷ niệm 15 năm hoạt động, SpaceSpeakers bất ngờ công bố KOSMIK Live Concert tại Hà Nội vào cuối năm 2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đây được xem là dự án quy tụ đông đủ các thế hệ nghệ sĩ của nhóm sau nhiều năm hoạt động.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Binz giấu kín màn tái hợp cùng Soobin trong album mới đến phút chót
Binz giấu kín màn tái hợp cùng Soobin trong album mới đến phút chót

VOV.VN - Chính thức phát hành album đầu tay mang tên “Gặp lại” vào tối 24/5, Binz gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ khi giữ bí mật đến phút chót màn tái hợp cùng Soobin trong phiên bản mới của bản hit triệu view “Em”.

Binz giấu kín màn tái hợp cùng Soobin trong album mới đến phút chót

Binz giấu kín màn tái hợp cùng Soobin trong album mới đến phút chót

VOV.VN - Chính thức phát hành album đầu tay mang tên “Gặp lại” vào tối 24/5, Binz gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ khi giữ bí mật đến phút chót màn tái hợp cùng Soobin trong phiên bản mới của bản hit triệu view “Em”.

SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu đổ bộ đại nhạc hội quy mô 25.000 khán giả
SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu đổ bộ đại nhạc hội quy mô 25.000 khán giả

VOV.VN - Ban tổ chức đại nhạc hội Osunfest 2026 vừa công bố những nghệ sĩ đầu tiên sẽ tham gia chương trình, trong đó có SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM, với quy mô khoảng 25.000 khán giả.

SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu đổ bộ đại nhạc hội quy mô 25.000 khán giả

SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu đổ bộ đại nhạc hội quy mô 25.000 khán giả

VOV.VN - Ban tổ chức đại nhạc hội Osunfest 2026 vừa công bố những nghệ sĩ đầu tiên sẽ tham gia chương trình, trong đó có SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM, với quy mô khoảng 25.000 khán giả.

SOOBIN thắng lớn tại Giải thưởng Cống hiến 2026, Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm
SOOBIN thắng lớn tại Giải thưởng Cống hiến 2026, Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm

VOV.VN - Tại Giải thưởng Cống hiến 2026, SOOBIN trở thành tâm điểm khi giành 3 giải lớn, trong khi Hòa Minzy được vinh danh Nữ ca sĩ của năm, tạo nên bức tranh âm nhạc sôi động và giàu dấu ấn của năm.

SOOBIN thắng lớn tại Giải thưởng Cống hiến 2026, Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm

SOOBIN thắng lớn tại Giải thưởng Cống hiến 2026, Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm

VOV.VN - Tại Giải thưởng Cống hiến 2026, SOOBIN trở thành tâm điểm khi giành 3 giải lớn, trong khi Hòa Minzy được vinh danh Nữ ca sĩ của năm, tạo nên bức tranh âm nhạc sôi động và giàu dấu ấn của năm.

Soobin vào vai Captain "đốn tim" fan, tạ lỗi fan nhí bằng món quà đặc biệt
Soobin vào vai Captain "đốn tim" fan, tạ lỗi fan nhí bằng món quà đặc biệt

VOV.VN - Concert "Trạm yêu 4 – Băng qua đại dương" diễn ra tối 4/4/2026 tại Trung tâm thương mại LINC - Park City, Hà Đông, Hà Nội đánh dấu mùa thứ tư của chuỗi chương trình "Trạm yêu". Soobin có màn xuất hiện đầy ấn tượng trong vai Captain đốn tim fan, tạ lỗi fan nhí bằng món quà đặt biệt.

Soobin vào vai Captain "đốn tim" fan, tạ lỗi fan nhí bằng món quà đặc biệt

Soobin vào vai Captain "đốn tim" fan, tạ lỗi fan nhí bằng món quà đặc biệt

VOV.VN - Concert "Trạm yêu 4 – Băng qua đại dương" diễn ra tối 4/4/2026 tại Trung tâm thương mại LINC - Park City, Hà Đông, Hà Nội đánh dấu mùa thứ tư của chuỗi chương trình "Trạm yêu". Soobin có màn xuất hiện đầy ấn tượng trong vai Captain đốn tim fan, tạ lỗi fan nhí bằng món quà đặt biệt.

Lộ diện Top 5 giải Cống hiến 2026: Cuộc đua của Hòa Minzy, SOOBIN, Tùng Dương
Lộ diện Top 5 giải Cống hiến 2026: Cuộc đua của Hòa Minzy, SOOBIN, Tùng Dương

VOV.VN - Top 5 đề cử Giải thưởng Cống hiến 2026 chính thức lộ diện, mở ra cuộc đua gay cấn giữa hàng loạt tên tuổi nổi bật như Hòa Minzy, SOOBIN, Tùng Dương. Với cơ chế bình chọn kết hợp giữa công chúng và giới chuyên môn, mùa giải năm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ đến phút chót.

Lộ diện Top 5 giải Cống hiến 2026: Cuộc đua của Hòa Minzy, SOOBIN, Tùng Dương

Lộ diện Top 5 giải Cống hiến 2026: Cuộc đua của Hòa Minzy, SOOBIN, Tùng Dương

VOV.VN - Top 5 đề cử Giải thưởng Cống hiến 2026 chính thức lộ diện, mở ra cuộc đua gay cấn giữa hàng loạt tên tuổi nổi bật như Hòa Minzy, SOOBIN, Tùng Dương. Với cơ chế bình chọn kết hợp giữa công chúng và giới chuyên môn, mùa giải năm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ đến phút chót.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt