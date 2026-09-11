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SOOBIN xúc động khi bất ngờ được fan mừng sinh nhật giữa rạp phim

Thứ Sáu, 09:08, 11/09/2026
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VOV.VN - SOOBIN không giấu được sự xúc động khi hàng trăm người hâm mộ bất ngờ hát mừng sinh nhật ngay sau buổi công chiếu “SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder”. Nam ca sĩ còn trực tiếp tới các phòng chiếu khác để giao lưu với khán giả.

Tối 10/9, sự kiện công chiếu SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của SOOBIN, các khách mời cùng hàng trăm người hâm mộ. Nhiều fan mang theo lightstick, banner và có mặt từ sớm tại khu vực tổ chức sự kiện.

Điểm nhấn của buổi công chiếu đến sau khi 109 phút của bộ phim khép lại. Khi phần credit kết thúc, cộng đồng người hâm mộ SOOBIN - KINGDOM - cùng ê-kíp bất ngờ chuẩn bị màn chúc mừng sinh nhật dành cho nam ca sĩ.

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SOOBIN xuất hiện tại buổi công chiếu SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder tại TP.HCM. Ảnh: S-Class

Cả phòng chiếu đồng thanh hát ca khúc chúc mừng sinh nhật. Giữa hoa, bánh kem và những tràng pháo tay từ khán giả, SOOBIN không giấu được sự xúc động trước món quà được chuẩn bị mà anh không biết trước.

Sau buổi công chiếu chính, SOOBIN tiếp tục di chuyển tới các phòng chiếu khác để trực tiếp gửi lời chào và giao lưu với khán giả. Nam ca sĩ cùng ê-kíp cũng dự kiến thực hiện chuỗi cinetour tại các cụm rạp trong những ngày tiếp theo.

SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder có thời lượng 109 phút, tập hợp những hình ảnh từ ba đêm SOOBIN Live Concert: All-Rounder và SOOBIN Live Concert: All-Rounder The Final diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM năm 2025.

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Không khí phòng chiếu trở nên sôi động khi nhiều khán giả sử dụng lightstick trong suốt bộ phim. Ảnh: BTC

Bên cạnh các tiết mục trên sân khấu, bộ phim đan xen những thước phim hậu trường chưa từng được công bố. Qua đó, khán giả có thể thấy quá trình tập luyện, những áp lực và cảm xúc của SOOBIN phía sau sân khấu trước khi các tiết mục hoàn chỉnh được trình diễn trước hàng nghìn người.

Không khí của những đêm concert cũng được tái hiện ngay trong buổi công chiếu. Trong gần hai tiếng, nhiều khán giả không ngồi tại ghế mà đứng dậy, sử dụng lightstick, vòng tay, cùng hát và nhún nhảy theo các tiết mục trên màn ảnh.

Một số hiệu ứng từng xuất hiện trong concert cũng được đưa vào phòng chiếu. Pháo giấy tung lên trong hai tiết mục Tháng Năm và Beautiful Monster. Nhân vật GOKU xuất hiện, mang gấu bông tới khán giả trên nền nhạc Day Dream, khiến không khí trong rạp gần với một buổi biểu diễn trực tiếp hơn một suất chiếu phim thông thường.

Bộ phim sử dụng hệ thống âm thanh 7.1. Theo thông tin từ ê-kíp, trước khi tác phẩm ra mắt, SOOBIN cùng các cộng sự đã dành nhiều buổi kiểm tra và tinh chỉnh âm thanh tại rạp nhằm chuyển phần trình diễn từ sân khấu concert sang không gian phòng chiếu.

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Người hâm mộ bất ngờ tổ chức sinh nhật cho SOOBIN sau khi bộ phim khép lại. Ảnh: BTC

Dự án cũng ghi lại một chặng đường đáng chú ý của SOOBIN sau ba đêm concert cá nhân trong năm 2025. Thay vì chỉ tập hợp các tiết mục biểu diễn, bộ phim kết hợp hình ảnh sân khấu với hậu trường để kể lại quá trình chuẩn bị và những khoảnh khắc ít được nhìn thấy phía sau các đêm diễn.

Trước đó, SOOBIN được biết đến qua nhiều ca khúc như Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Vài lần đón đưa, Anh đã quen với cô đơn, sau đó tiếp tục thử sức với R&B qua Dancing In The Dark, The Playah, Trò chơi, Giá như...

Năm 2024, SOOBIN nhận thêm sự chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong chương trình, màn trình diễn đàn bầu của anh ở tiết mục Trống cơm được nhiều khán giả quan tâm. Một năm sau, nam ca sĩ tổ chức ba đêm concert cá nhân All-Rounder và All-Rounder The Final tại Hà Nội và TP.HCM. Những đêm diễn này sau đó trở thành chất liệu chính cho bộ phim.

SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder bắt đầu công chiếu từ ngày 10/9 và dự kiến được chiếu giới hạn trong hai tuần.

Hà Phương/VOV.VN
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