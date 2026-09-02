Nhan Phúc Vinh: 40 tuổi chưa từng công khai bạn gái và màn cầu hôn gây chú ý

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Nhan Phúc Vinh gần như tách biệt chuyện tình cảm khỏi công việc. Anh từng nhiều lần được khán giả “đẩy thuyền” với các bạn diễn nổi tiếng nhưng chưa từng công khai xác nhận một mối quan hệ. Vì vậy, việc nam diễn viên bất ngờ thông báo cầu hôn thành công Khả Ngân vào cuối tháng 8/2026 trở thành dấu mốc đặc biệt trong đời tư của anh.

Nhan Phúc Vinh công khai màn cầu hôn ở tuổi 40 sau nhiều năm kín tiếng chuyện tình cảm.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh đăng tải hình ảnh nắm tay Khả Ngân, trên ngón áp út của nữ diễn viên là chiếc nhẫn cầu hôn. Anh viết ngắn gọn: “Cô ấy đã nói đồng ý”. Cùng thời điểm, Khả Ngân cũng chia sẻ về bước ngoặt mới trong cuộc sống. Theo những thông tin được công bố sau màn cầu hôn, cặp đôi đã âm thầm đồng hành khoảng ba năm trước khi quyết định đưa chuyện tình cảm ra trước công chúng.

Đây là lần hiếm hoi Nhan Phúc Vinh trực tiếp nói về chuyện yêu đương trên trang cá nhân. Với một người vốn nổi tiếng kín tiếng, màn công khai ở tuổi 40 khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Gần hai thập kỷ từ người mẫu đến “nam thần” màn ảnh

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng lọt Top 20 Siêu mẫu Việt Nam 2008 và giành giải Bạc tại cuộc thi Ngôi sao Người mẫu Thế hệ mới năm 2009.

Nam diễn viên có hai bằng đại học, gồm ngành Giáo dục Thể chất tại Đại học Cần Thơ và Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Nam diễn viên sinh năm 1986, quê Cần Thơ, có gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Bắt đầu diễn xuất từ khoảng năm 2009, Nhan Phúc Vinh từng bước tạo dấu ấn qua cả điện ảnh lẫn truyền hình. Ngoại hình nam tính, chiều cao 1,81 m cùng phong thái điềm tĩnh giúp anh thường được giao những nhân vật có vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ hoặc mang màu sắc hào hoa.

Ở điện ảnh, anh từng xuất hiện trong những tác phẩm như Đường đua, Chí Phèo ngoại truyện, Đảo của dân ngụ cư. Trong Đường đua, nam diễn viên thể hiện một hình ảnh gai góc hơn, trong khi Chí Phèo ngoại truyện đưa anh đến với dạng vai phản diện. Ở mảng truyền hình, anh cũng cho thấy khả năng chuyển đổi màu sắc với Cô Thắm về làng và nhiều dự án sau đó.

Nhan Phúc Vinh cùng Tuấn Tú, Hà Việt Dũng trong phim Anh có phải đàn ông không.

Những năm gần đây, hành trình làm nghề của Nhan Phúc Vinh gắn nhiều hơn với các bộ phim giờ vàng VTV. Anh góp mặt trong Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng, Anh có phải đàn ông không?, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới, chỉ cần một lý do...

Các vai diễn trong gần hai thập kỷ giúp Nhan Phúc Vinh sở hữu nhiều giải thưởng tại Mai Vàng, Cánh Diều, Liên hoan phim Việt Nam và Ấn tượng VTV.

Ngoài diễn xuất, thể thao luôn là một phần đáng kể trong cuộc sống của nam diễn viên. Xuất thân từ ngành Giáo dục Thể chất, anh duy trì chạy bộ, đạp xe, leo núi và thường xuyên tham gia các giải chạy trong nước lẫn quốc tế. Trang cá nhân của Nhan Phúc Vinh nhiều năm chủ yếu xuất hiện hình ảnh liên quan đến công việc, thể thao và những chuyến trải nghiệm hơn là chuyện riêng tư.

Nhiều lần được “đẩy thuyền” nhưng chưa từng công khai bạn gái

Trái với sự nghiệp được công chúng theo dõi khá sát, chuyện tình cảm của Nhan Phúc Vinh luôn là khoảng riêng anh ít chia sẻ.

Trong những cuộc trò chuyện từ nhiều năm trước, nam diễn viên từng nhắc đến những mối tình thời trẻ không có kết quả, có cả những lần tình cảm không được đáp lại. Tuy nhiên, khi sự nghiệp ngày càng được chú ý, anh lại càng hạn chế nói về đời tư.

Việc thường xuyên đóng cặp với các nữ diễn viên nổi tiếng khiến Nhan Phúc Vinh nhiều lần vướng nghi vấn “phim giả tình thật”.

Một trong những cái tên từng được nhắc đến nhiều là Nhã Phương. Hai người vốn quen nhau từ thời học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh và từng hợp tác trong Dòng sông định mệnh, Thám tử miệt vườn. Đến Ngày ấy mình đã yêu năm 2018, sự ăn ý trên màn ảnh tiếp tục khiến họ được khán giả ghép đôi. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở bạn bè, đồng nghiệp.

Sau đó, Nhan Phúc Vinh tiếp tục được nhắc đến cùng Diễm My 9X khi hai người có nhiều lần hợp tác. Những tương tác tự nhiên trên màn ảnh khiến cặp diễn viên nhận được sự quan tâm, nhưng cả hai cũng phủ nhận chuyện hẹn hò và cho biết họ là đồng nghiệp, bạn bè.

Đến Đừng làm mẹ cáu, Quỳnh Kool trở thành bạn diễn tiếp theo được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền” với Nhan Phúc Vinh. Một lần nữa, sự ăn ý trong phim không dẫn đến bất kỳ xác nhận nào về tình cảm ngoài đời.

Trong nhiều năm, nam diễn viên từng bày tỏ quan điểm không né tránh chuyện kết hôn, nhưng anh không muốn xây dựng gia đình chỉ vì áp lực tuổi tác. Với Nhan Phúc Vinh, chuyện này cần đến vào đúng thời điểm và với đúng người.

Bởi vậy, giữa nhiều tin đồn với các bạn diễn, anh vẫn gần như chưa từng chính thức đưa một người bạn gái ra trước công chúng.

Khả Ngân là người được Nhan Phúc Vinh công khai cầu hôn sau nhiều năm anh giữ kín chuyện tình cảm.

Khả Ngân là người khiến sự kín tiếng kéo dài nhiều năm của Nhan Phúc Vinh thay đổi.

Sau màn cầu hôn được công khai cuối tháng 8, thông tin về hành trình của hai người mới dần được chia sẻ. Cặp đôi được cho biết đã đồng hành khoảng ba năm trước khi cùng xác nhận mối quan hệ. Với nam diễn viên, đây không chỉ là lần đầu công khai chuyện tình cảm mà còn đánh dấu một giai đoạn mới sau nhiều năm anh được xem là một trong những gương mặt độc thân kín tiếng của màn ảnh Việt.

Ở tuổi 40, Nhan Phúc Vinh có gần hai thập kỷ làm nghề, một sự nghiệp trải dài từ sàn diễn đến điện ảnh, truyền hình cùng nhiều giải thưởng. Song song với đó là một đời tư mà anh luôn giữ khoảng cách với sự chú ý của công chúng.