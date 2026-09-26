Nhan sắc mỹ nhân Gen Z góp mặt trong “Chị chị em em 3”

Nguyễn Thanh Hảo gây chú ý với hình ảnh mới sau khi được công bố góp mặt trong phim điện ảnh Chị chị em em 3. Nữ diễn viên thử nghiệm hai phong cách đối lập, từ sắc sảo, cá tính đến mềm mại, nữ tính.

Trong bộ ảnh mới, Thanh Hảo lựa chọn hai thiết kế dạ hội có cách xử lý tương phản, đồng thời thay đổi kiểu tóc, lối trang điểm và cách tạo dáng để phù hợp với tinh thần từng trang phục.

Ở thiết kế màu đỏ của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển, cô diện đầm sequin ôm dáng, kết hợp corset và phần tà xuyên thấu. Chất liệu bắt sáng làm nổi bật các chi tiết trên trang phục. Thanh Hảo để tóc gợn sóng, sử dụng son đỏ và lựa chọn những góc tạo dáng trực diện, nhấn vào đường nét cơ thể.

Nguyễn Thanh Hảo (thứ 3 từ trái sang) bên dàn diễn viên Chị chị em em 3 gồm Steven Nguyễn, Chi Pu, NSND Lê Khanh, Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc.

Khác với vẻ nhẹ nhàng thường thấy, nữ diễn viên thể hiện hình ảnh sắc sảo hơn qua ánh mắt và biểu cảm trước ống kính. Cô tiết chế nụ cười, tập trung vào những góc chụp làm nổi bật đường nét gương mặt.

Sang thiết kế xanh ánh bạc của nhà thiết kế Lê Thắng, Thanh Hảo chuyển sang phong cách mềm mại hơn. Bộ váy đính đá, pha lê, ôm sát cơ thể, có phần đuôi cá và tà dài. Cô để tóc dài tự nhiên, lựa chọn lối trang điểm trong trẻo và cách tạo dáng nhẹ nhàng.

Nguyễn Thanh Hảo biến hóa với hai phong cách đối lập trong bộ ảnh mới.

Hai thiết kế cho thấy sự khác biệt trong cách Thanh Hảo xử lý hình thể. Nếu sắc đỏ được thể hiện bằng ánh mắt mạnh và những tư thế trực diện, bộ váy xanh ánh bạc lại được cô khai thác với những dáng đứng mềm mại, thiên về vẻ nữ tính.

Trước khi thử sức với diễn xuất, Nguyễn Thanh Hảo từng giành danh hiệu Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2022 và lọt Top 29 Miss Universe Vietnam 2024. Thời gian gần đây, cô bắt đầu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh.

Thanh Hảo là một trong những gương mặt mới góp mặt trong Chị chị em em 3. Dự án vừa được công bố với sự tham gia của Kỳ Duyên, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Quốc Anh cùng nhiều diễn viên khác.

Chia sẻ về lần thử sức với điện ảnh, Thanh Hảo cho biết vai diễn trong Chị chị em em 3 khá khó, khiến cô phải cân nhắc nhiều trước khi nhận lời. Việc đứng chung khung hình với Quốc Anh - nam diễn viên cao 1,86 m - cũng khiến cô không khỏi áp lực trong quá trình tham gia dự án.

Đây là vai diễn đầu tay của Thanh Hảo trên màn ảnh rộng. Từ nền tảng hoạt động ở lĩnh vực sắc đẹp và thời trang, cô cho biết đang dành thời gian trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất để thích nghi với môi trường mới.

Từ lĩnh vực sắc đẹp, thời trang, Thanh Hảo đang thử sức với diễn xuất khi góp mặt trong Chị chị em em 3.

Thanh Hảo cho biết không muốn giới hạn bản thân trong một vai trò. Thời gian tới, cô dự định tiếp tục duy trì hoạt động thời trang, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh.

Việc liên tục thay đổi phong cách trong các bộ ảnh cũng là cách nữ diễn viên thử nghiệm hình ảnh trước công chúng, song song với quá trình xây dựng hướng đi mới sau khi bước chân sang diễn xuất.