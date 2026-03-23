“ARIRANG”: Một album comeback hay một tuyên ngôn văn hóa mới của BTS?

Với 14 ca khúc, album không đi theo kiểu “làm một vài bài hit rồi xoay quanh phần còn lại” quen thuộc của K-pop. Thay vào đó, “ARIRANG” được sắp xếp như một hành trình – dẫn người nghe đi từ bùng nổ, đối đầu, rồi lắng lại trong những suy tư sâu kín phía sau ánh hào quang.

BTS kết hợp hip-hop, pop và chất liệu truyền thống trong “ARIRANG”

Khi cội nguồn không còn là hình ảnh, mà là âm thanh

“Body to Body” mở đầu album bằng một không khí rất “toàn cầu” – âm thanh điện tử, cảm giác sân vận động, đám đông. Nhưng điểm đặc biệt nằm ở chỗ: giai điệu Arirang xuất hiện không phải để trang trí, mà trở thành phần cốt lõi của bài hát.

Điều này cho thấy một thay đổi quan trọng. BTS không còn “đưa yếu tố truyền thống vào cho có”, mà biến nó thành một phần tự nhiên trong âm nhạc của mình. Nói cách khác, họ không chỉ đại diện cho Hàn Quốc, họ đang kể câu chuyện của mình bằng chính ngôn ngữ văn hóa đó.

Sau phần mở đầu, album nhanh chóng đẩy cao năng lượng với “Hooligan”, “FYA”, “2.0”. Đây là những ca khúc gợi lại hình ảnh BTS thời kỳ đầu: nổi loạn, táo bạo, không ngại đối đầu. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ, sự nổi loạn lần này có kiểm soát hơn. Nếu trước đây là phản ứng bản năng, thì hiện tại là lựa chọn có ý thức.

“Hooligan” thậm chí còn biến một nhãn dán tiêu cực thành tuyên ngôn cá tính. “FYA” bùng nổ như một cách giải tỏa sau thời gian dài vắng bóng. Còn “2.0” mang cảm giác như một lời khẳng định: BTS đã sẵn sàng “lấy lại” vị trí của mình.

"ARIRANG” đánh dấu sự trở lại sau gần 4 năm với một cấu trúc âm nhạc đầy chủ đích.

“No.29” – khoảng lặng đáng giá

Giữa album, “No.29” là một điểm dừng bất ngờ. Chỉ là một âm thanh kéo dài, gần như tĩnh lặng, nhưng thực chất là tiếng chuông Emille – một biểu tượng văn hóa của Hàn Quốc. Trong một album pop, đây là lựa chọn khá “liều”.

Nhưng chính sự tối giản này lại tạo hiệu quả. Nó buộc người nghe phải dừng lại, trước khi bước vào phần sâu hơn của album. Giống như một khoảng lặng cần thiết giữa hai chương.

Nếu nửa đầu là hướng ra ngoài, thì nửa sau là hành trình quay vào bên trong. “Merry Go Round”, “NORMAL”, “they don’t know ’bout us” đều xoay quanh những áp lực, sự mệt mỏi và cảm giác lạc lối khi sống dưới ánh nhìn của công chúng.

Điểm đáng chú ý là BTS không làm quá cảm xúc này. Họ không biến nó thành bi kịch, mà xem đó là một phần của cuộc sống. “Like Animals” là bước chuyển rõ rệt: từ bị mắc kẹt sang tự giải phóng. Hình ảnh “trái tim không thể thuần hóa” cho thấy họ chọn sống thật, sống mạnh mẽ, thay vì cố gắng phù hợp với kỳ vọng.

“ARIRANG” không chạy theo hit mà xây dựng như một hành trình âm nhạc liền mạch

Khép lại bằng sự kết nối

Những ca khúc cuối như “One More Night”, “Please”, “Into the Sun” mang màu sắc nhẹ nhàng hơn, như một lời thở ra sau tất cả.

Ở đây, mối quan hệ giữa BTS và ARMY không còn đơn thuần là nghệ sĩ – người hâm mộ. Nó trở thành sự đồng hành. “Into the Sun” khép lại album bằng một hình ảnh hướng về phía trước – không phải để quên đi quá khứ, mà là mang theo tất cả những gì đã trải qua.

“ARIRANG” không quá mới về mặt thể loại. Vẫn là hip-hop, pop, chút rock, chút electronic. Nhưng điều khác biệt nằm ở cách BTS sử dụng những chất liệu đó.

Nếu trước đây họ mở rộng – thử nhiều thứ hơn, đi xa hơn thì bây giờ họ kiểm soát tốt hơn. Họ biết mình là ai, và chọn giữ lại điều gì. Đây là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Album mới cho thấy sự trưởng thành và kiểm soát rõ nét trong tư duy âm nhạc của BTS

Một màn comeback không cần chứng minh

Trong K-pop, comeback thường là để chứng minh rằng nghệ sĩ vẫn còn “hot”. Nhưng với “ARIRANG”, BTS không làm điều đó.

Họ không cố chạy theo xu hướng, cũng không cố tạo một bài hit thật lớn. Thay vào đó, họ làm một album có cấu trúc, có câu chuyện, có quan điểm. Điều này có thể khiến album không “dễ nghe ngay lập tức”. Nhưng bù lại, nó có chiều sâu và giá trị lâu dài hơn.

“ARIRANG” không phải là một album hoàn hảo. Vẫn có những điểm chưa cân bằng, đặc biệt giữa yếu tố toàn cầu và bản sắc truyền thống. Nhưng chính những điều đó lại làm nó thú vị. Sau gần 4 năm, BTS không chỉ quay lại. Họ trở lại với một phiên bản hiểu rõ mình hơn và đủ tự tin để đi tiếp theo cách riêng.