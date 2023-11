Những nhân vật phản diện trong phim kinh điển khiến khán giả rùng mình

Judge Doom – Who Framed Roger Rabbit (1988)

Ra đời vào năm 1988, Who framed Roger Rabbit là tác phẩm tiên phong kết hợp thể loại hoạt hình và người đóng, cùng hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt. Tuy nhiên, hiệu ứng tốt nhất trong bộ phim phải kể đến yếu tố con người, ẩn dưới hình dạng kẻ thù kỳ lạ của Roger, Judge Doom.

Who Framed Roger Rabbit (1988)

Diễn viên Christopher Lloyd khiến bọn trẻ giật mình khi vào vai người thực thi công lý mặc áo đen. Về cuối phim, nhân vật này mới bị lộ là một “hoạt hình”. Là một diễn viên đa năng, Lloyd cũng đóng vai Doc Brown trong loạt phim Back To The Future. Tuy nhiên không phải hầu hết khán giả đều nhận ra anh ở đây.

Yếu tố đáng sợ của bộ phim còn được đẩy lên cao nhờ một quyết định sáng tạo đầy cảm hứng từ Lloyd. “Họ không phải là con người. Vì vậy, tôi chỉ cảm thấy Judge Doom không bao giờ nên chớp mắt,” anh tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với dịch vụ phát trực tuyến Disney+.

“Nếu nhân vật chỉ trông như thế thì nó càng khiến anh ấy trở nên đáng ngại hơn là đáng sợ. Điều đó không thực sự khó khăn, tôi chỉ cần mở mắt lâu nhất có thể, cố gắng mở mắt hết sức ở lần quay tiếp theo”, Lloyd chia sẻ.

Medusa – Clash of the Titans (1981)

Clash of the Titans (1981) là dự án phim màn ảnh rộng cuối cùng của nhà làm phim hoạt hình huyền thoại Ray Harryhausen. Bậc thầy hoạt động tĩnh vật đã đưa ra một nhiệm vụ khá khó cho người anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, Perseus (Harry Hamlin).

Clash of the Titans (1981)

Đến cuối phim, Perseus đối mặt với Medusa đầu rắn… Hay nói đúng hơn là anh ta đã không làm thế, vì sinh vật này sẽ biến nạn nhân thành đá nếu nhìn thẳng vào. Perseus đã tiêu diệt đối thủ đáng sợ của mình bằng cách nghiên cứu chuyển động của đối phương qua hình ảnh phản chiếu của tấm khiên của mình.

Medusa có thể đã bị mất đầu, nhưng phân cảnh đáng sợ đã khiến nhiều khán giả trẻ (và có thể cả một vài người lớn tuổi) mất ngủ nhiều đêm.

Grand High Witch – The Witches (1990)

Đạo diễn Nicolas Roeg nổi tiếng với những hình ảnh siêu thực và hấp dẫn. Cái kết của bộ phim kinh dị kinh điển Don't Look Now năm 1973 là một trong những đoạn kết chói tai nhất trong lịch sử điện ảnh.

The Witches (1990)

Trong những phân cảnh đầu, diễn viên Anjelica Huston tạo hình quyến rũ và mềm mại trong vai Eva Ernst. Khi cô bỏ lớp ngụy trang và trở thành đại phù thủy, mọi người bắt đầu la hét. Nam chính khiến khán giả khóc thét vì được ngụy trang giống như sự kết hợp giữa một con chim hói và một ngọn nến đang tan chảy.

Đạo diễn Robert Zemeckis của Who Framed Roger Rabbit đã phát hành bản chuyển thể mới vào năm 2020, với Anne Hathaway trong vai người phụ nữ phù thủy tối thượng.

Jaws – The Spy Who Loved Me (1977)

Nhân vật Jaws do Richard Kiel thủ vai xuất hiện trong cả hai phần The Spy who Loved Me và Moonraker, nhưng nếu lần đầu góp mặt hắn chỉ là một tên tay sai tàn ác thì đến lần thứ hai, hắn trở nên anh hùng và bi thương. Thân hình đồ sộ, nụ cười điên loạn và hàm răng kim loại sắc bén, hắn còn khiến người ta sợ hãi hơn với “thành tích” giết cá mập bằng tay không. Hắn không bao giờ nói, chịu đau rất giỏi và luôn mỉm cười khi truy sát nạn nhân của mình.

The Spy Who Loved Me (1977)

Cảnh kinh hoàng khi Jaws giết chết một nhà điều tra tại kim tự tháp đã in sâu vào ký ức của nhiều khán giả.

Richard Kiel là người đứng đằng sau những chiếc răng hàm. Trớ trêu thay, anh ấy lại có vấn đề về răng miệng ngay từ khi còn nhỏ! Kế hoạch ban đầu là loại bỏ nhân vật này, nhưng các nhà sản xuất sớm nhận ra rằng họ đang tìm kiếm một điều gì đó đặc biệt. Sự hiện diện mạnh mẽ của anh ấy đã khiến Jaws trở lại với Moonraker năm 1979 .

Skeksis – The Dark Crystal (1982)

Nhà sáng tạo Jim Henson đã đưa khán giả vào thế giới huyền diệu của The Dark Crystal vào năm 1982. Những ai mong đợi những chú ếch dễ thương và những chú lợn chém karate sẽ phải ngạc nhiên bởi bộ phim này rất đen tối, đầy thử thách và rất, rất đáng sợ!

The Dark Crystal (1982)

Những tác phẩm sáng tạo của Skeksis là chìa khóa ám ảnh giấc mơ của trẻ em. Những người thợ mỏ đầy mưu mô giống như một thứ gì đó trong tiểu thuyết của Stephen King hơn là một buổi biểu diễn múa rối dành cho trẻ em. Chúng được Henson nghĩ ra và được lên ý tưởng bởi nghệ sĩ giả tưởng Brian Froud.

Hình ảnh của Chamberlain đặc biệt đáng nhớ vì việc ông ta sử dụng từ “Mmmmm” nhiều lần và đáng lo sợ!

Nhân vật Frank Oz đã trở thành một nhân vật bi thảm, trong một phân cảnh thực sự gây sốc khi bị những người anh em Skeksis của mình mổ xẻ một cách tàn ác.

Loạt phim tiền truyện của Netflix The Dark Crystal: Age of Resistance (2019) đã đưa những con quái vật sử dụng nhiên liệu Muppet trở lại để khiến thế hệ trẻ khiếp sợ…

Freddy Krueger – A Nightmare on Elm Street (1984)

Diễn viên Freddy Krueger đã trở thành nhân vật chính sau khi ra mắt trong A Nightmare on Elm Street (1984) của Wes Craven. Con ma cà rồng có khuôn mặt lấm lem và kẻ xâm lược trong mơ với những lưỡi kiếm trên ngón tay là ý tưởng của mọi người về một con ma cà rồng.

A Nightmare on Elm Street (1984)

Không nghi ngờ gì nữa, nhiều người trẻ đã phải hối hận khi xem những cảnh tượng đẫm máu. Họ ước có thể trở lại quá khứ để không xem thứ đáng sợ như thế trước khi đi ngủ.

Robert Englund đã đóng vai Freddy trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình. Diễn viên này cho rằng nhân vật trong bộ phim đã tạo ra một âm hưởng mới trong trí tưởng tượng non nớt của người trẻ.

“Không có gì riêng tư hơn những giấc mơ của bạn, Nó giống như một cuốn nhật ký bí mật hay ngăn kéo trong bàn làm việc của bạn. Việc ai đó có thể xâm phạm không gian riêng tư chính là nỗi sợ khiến nhiều thanh niên lo lắng.”

Evil Queen – Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1937)

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đã làm nên lịch sử vào năm 1937 với tư cách là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Disney . Tại sao nó được ghi nhớ tốt như vậy? Đó là bởi những nhân vật được đồ họa đẹp mắt cùng những bài hát ấn tượng, vượt thời gian. Tất nhiên, góp phần vào sự thành công đó có cả nhân vật nữ hoàng ác ma, được lồng tiếng bởi Lucille La Verne. Đây là nhân vật phản diện khiến nhiều trẻ em khiếp sợ khi từ nữ hoàng xinh đẹp biến thành một bà già.

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1937)

Sự biến hình này để lại vết sẹo tâm lý trong hành trình xem phim thuở thơ ấu. Chưa dừng lại ở đó, bộ phim được công chiếu tại rạp vào năm 1983.

Child Catcher – Chitty Chitty Bang Bang (1968)

Cảnh bắt cóc trẻ em trong phim

Còn điều gì có thể đáng sợ hơn một nhân vật nham hiểm chuyên giăng lưới bắt những đứa trẻ? Diễn xuất của nam diễn viên kiêm vũ công nổi tiếng Robert Helpmann trong vai kẻ bắt trẻ đáng sợ trong Chitty Chitty Bang Bang (1968) vẫn có khả năng khiến những đứa trẻ phải ẩn trốn mỗi khi nghe tiếng nhân vật hoặc nhạc phim cất lên.