Những diễn viên bị sa thải trong quá trình sản xuất phim

Stallone

Stallone, người không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn là một nhà văn có tay nghề cao với đề cử Oscar hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho phim "Rocky". Ban đầu, Stallone đã gắn bó với dự án Beverly Hills Cop. Tuy nhiên, tầm nhìn sai lệch giữa Stallone và hãng phim đã dẫn đến sự ra đi của anh ấy.

Cụ thể vào ban đầu, nam diễn viên phim "Rocky" đã đồng ý tham gia dự án nhưng anh không quá quan tâm đến góc độ hài và muốn chuyển kịch bản sang hành động nhiều hơn. Thật không may, hãng phim không mấy thích thú với những thay đổi do Stallone đề xuất. Do đó, ngay trước khi quá trình sản xuất bắt đầu, hợp đồng của anh đã bị chấm dứt, mở đường cho Eddie Murphy bước vào vai diễn mang tính biểu tượng.

Eric Stoltz

Michael J. Fox không phải là lựa chọn đầu tiên cho Marty McFly trong loạt phim "Back to the future". Vinh dự ban đầu thuộc về Eric Stoltz, một diễn viên trẻ đầy triển vọng đang tạo được tiếng vang lớn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau vài tuần quay phim, đạo diễn Robert Zemeckis và nhà văn Bob Gale cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Với một đề xuất táo bạo, Zemeckis và Gale đã tiếp cận người đứng đầu hãng phim Sid Sheinberg, đề nghị họ thay thế Stoltz bằng Fox. Sau cùng Sheinberg đã đồng ý, nhưng quá trình chuyển đổi không diễn ra ngay lập tức. Stoltz tiếp tục làm việc mà không biết rằng những ngày làm Marty của anh sắp kết thúc.

Nicole Kidman

Nicole Kidman ban đầu được chọn vào vai chính trong bộ phim "Panic Room" của đạo diễn David Fincher. Tuy nhiên, Kidman đã phải rời khỏi dự án do chấn thương đầu gối mà cô gặp phải khi quay một bộ phim "Moulin Rouge!". Những yêu cầu khắt khe về thể chất của vai diễn trong "Panic Room" sẽ khiến vết thương của cô trở nên trầm trọng hơn, vì vậy cô phải nói lời chia tay. Jodie Foster sau đó thay thế Kidman trong phim, đảm nhận vai Meg Altman.

Dougray Scott

Dougray Scott ban đầu được chọn đóng vai Wolverine trong bộ phim năm 2000, "X-Men". Tuy nhiên, do lịch trình bị "vướng" bất ngờ, anh đã phải rời khỏi dự án. Trước đó, Scott cũng đồng thời cam kết quay "Mission: Impossible 2". Điều này buộc các nhà sản xuất X-Men phải nhanh chóng tìm người thay thế, dẫn đến việc Hugh Jackman cuối cùng đảm nhận vai diễn mang tính biểu tượng của "X-Men". Việc Scott rời khỏi "X-Men" là kết quả của sự xung đột không thể tránh khỏi trong lịch trình quay phim.

Stuart Townsend

Stuart Townsend ban đầu được chọn đóng vai Aragorn trong phim "The Lord of the Rings". Tuy nhiên, anh đã bị thay thế bởi Viggo Mortensen ngay trước khi bộ phim bắt đầu. Quyết định thay thế Townsend chủ yếu là do sự khác biệt trong sáng tạo và những lo ngại về hướng đi chung của nhân vật.

Theo báo cáo, đạo diễn Peter Jackson và các nhà sản xuất tin rằng vai diễn Aragorn của Townsend không phù hợp với tầm nhìn của họ về nhân vật và họ đã đồng ý chia tay. Mặc dù sự ra đi của Townsend là một cách thân thiện nhưng cuối cùng nó lại dẫn đến những khác biệt trong cách giải thích và hướng sáng tạo phim.

Natalie Portman

Natalie Portman ban đầu được chọn vào vai Juliet trong "Romeo + Juliet". Tuy nhiên, trong quá trình tiền sản xuất, đã có những lo ngại về sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và Leonardo DiCaprio, người được chọn vào vai Romeo. Khi đó Portman mới 13 tuổi và các nhà làm phim đã quyết định đóng lại vai này với một nữ diễn viên lớn tuổi hơn để tạo ra một cặp đôi phù hợp với lứa tuổi hơn với DiCaprio.

Claire Danes cuối cùng đã được chọn vào vai Juliet để giải quyết sự khác biệt về tuổi tác giữa 2 nhân vật chính. Và bộ phim do Baz Luhrmann đạo diễn tiếp tục được phát hành vào năm 1996.

Megan Fox

Megan Fox đã không xuất hiện trong "Transformers: Dark of the Moon" do sự chia tay giữa cô và đạo diễn của bộ phim, Michael Bay. Theo tuyên bố chính thức, Megan Fox đã rời đi và được thay thế do "sự khác biệt về mặt sáng tạo", một quyết định chung của cả Fox và đội ngũ sản xuất phim. Cuối cùng, Rosie Huntington-Whiteley đã thay thế Megan Fox vào vai nữ chính trong "Transformers: Dark of the Moon".