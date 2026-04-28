中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại

Thứ Ba, 10:24, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thu hơn 217 triệu USD toàn cầu chỉ sau vài ngày, “Michael” nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé 2026. Nhưng đằng sau thành công rực rỡ ấy là một bộ phim gây nhiều tranh luận: Giàu cảm xúc, bùng nổ âm nhạc, song vẫn để lại khoảng trống khi lựa chọn kể một câu chuyện đẹp hơn là đầy đủ.

Hơn 97 triệu USD tại Bắc Mỹ, 120,4 triệu USD từ hơn 80 thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 217,4 triệu USD chỉ sau ít ngày công chiếu, bộ phim “Michael” không chỉ là một bộ phim ăn khách, mà là một hiện tượng. Những con số ấy cho thấy sức hút gần như không suy giảm của Michael Jackson, ngay cả nhiều năm sau khi ông rời xa cuộc đời. Nhưng điện ảnh, hơn cả việc tái hiện hào quang, còn là nghệ thuật của việc giải mã con người. Và chính ở điểm này, bộ phim của Antoine Fuqua bắt đầu bộc lộ những giới hạn.

Đại cảnh concert được dàn dựng công phu, tái hiện thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Michael Jackson.

Khi điện ảnh trở thành một sân khấu

“Michael” không giấu tham vọng trở thành một “concert điện ảnh”. Các trường đoạn âm nhạc được dàn dựng với quy mô lớn, nơi từng cú nhấn nhịp, từng chuyển động hình thể đều được tái tạo chính xác đến mức gần như ám ảnh. Khi Billie Jean vang lên, hay thế giới huyền ảo của Thriller mở ra, bộ phim đạt tới trạng thái thăng hoa, nơi ranh giới giữa ký ức và hiện tại bị xóa nhòa.

Ở đó, khán giả không đơn thuần “xem” mà đang “trải nghiệm”. Cảm giác như đang đứng giữa một sân khấu khổng lồ, nơi ánh đèn, âm thanh và cơ thể người nghệ sĩ hòa làm một. Đây là điểm mạnh rõ rệt nhất của bộ phim: Nó tái kích hoạt ký ức tập thể bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Trung tâm của trải nghiệm ấy là màn hóa thân của Jaafar Jackson. Không chỉ giống về ngoại hình, anh tái hiện được “cơ chế biểu diễn” của Michael Jackson, từ cách giữ nhịp, kiểm soát khoảng lặng đến những cú bùng nổ năng lượng trên sân khấu.

Nhưng giá trị của Jaafar không dừng ở sự tái hiện. Trong những khoảnh khắc tĩnh, anh mang lại một Michael khác: Trầm lặng, dễ tổn thương, gần như tách biệt với thế giới xung quanh. Chính sự chuyển đổi linh hoạt giữa hai trạng thái, huyền thoại và con người giúp nhân vật thoát khỏi nguy cơ trở thành một biểu tượng vô hồn.

Jaafar Jackson trong tạo hình Michael Jackson, gây ấn tượng mạnh với sự tương đồng gần như tuyệt đối về thần thái và chuyển động.

Một câu chuyện đẹp nhưng thiếu góc cạnh

Dẫu vậy, khi ánh đèn sân khấu dịu xuống, những vấn đề cốt lõi của bộ phim dần lộ rõ. “Michael” lựa chọn kể một câu chuyện an toàn, tôn vinh thay vì đào sâu, gợi nhớ thay vì đối diện.

Các xung đột quan trọng trong cuộc đời nhân vật, áp lực gia đình, sự cô lập trong danh tiếng, những tranh cãi từng làm lung lay hình ảnh đều bị làm nhẹ hoặc loại bỏ. Điều này khiến hành trình từ cậu bé trong Jackson 5 đến biểu tượng toàn cầu trở nên trơn tru một cách bất thường.

Kết quả là một chân dung “đẹp” nhưng phẳng. Bộ phim mang đến cảm xúc, nhưng thiếu chiều sâu; tạo được sự đồng cảm tức thời, nhưng không để lại nhiều suy tư dài lâu.

Sự kết hợp giữa biểu diễn và điện ảnh tạo nên trải nghiệm giàu năng lượng.
Hình ảnh gợi nhớ về một thời kỳ hoàng kim của văn hóa đại chúng.

Cấu trúc rời rạc và cảm xúc phân mảnh

Việc né tránh những vùng tối cũng kéo theo hệ quả về cấu trúc. Bộ phim di chuyển nhanh qua các giai đoạn cuộc đời, nhưng thiếu một trục phát triển tâm lý xuyên suốt. Những biến cố lớn chỉ xuất hiện như các điểm đánh dấu, chưa kịp lắng lại đã bị thay thế bởi một màn trình diễn mới.

Điều này khiến “Michael” giống một chuỗi ký ức rời rạc hơn là một hành trình hoàn chỉnh. Khán giả bị cuốn theo từng khoảnh khắc nhưng khó nắm bắt một đường cong cảm xúc liền mạch.

Dù còn nhiều tranh cãi, thành công của “Michael” không phải là điều bất ngờ. Bộ phim chạm đến ba yếu tố cốt lõi: Di sản âm nhạc, hiệu ứng hoài niệm và trải nghiệm sân khấu. Quan trọng hơn, nó mang lại một cảm giác “an toàn” trong thưởng thức, không buộc khán giả phải đối diện với những câu hỏi khó. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh hiện nay, đó lại là một lợi thế.

“Michael” vì thế không chỉ là một bộ phim, mà còn là một không gian nơi ký ức được bảo tồn, được làm đẹp và được chia sẻ.

Phim khắc họa rõ nét sự đối lập giữa ánh hào quang và đời sống nội tâm.

Khi ánh sáng là chưa đủ

Ở góc độ tổng thể, “Michael” là một tác phẩm giàu cảm xúc nhưng chưa trọn vẹn. Nó rực rỡ trong cách tái hiện sân khấu, thuyết phục ở diễn xuất trung tâm nhưng dè dặt trong cách tiếp cận con người.

Và với một huyền thoại như Michael Jackson, có lẽ chỉ ánh sáng thôi là chưa đủ. Bởi chính những khoảng tối, những mâu thuẫn, tổn thương và nghịch lý mới là nơi một con người thực sự hiện diện.

Sự bùng nổ phòng vé của “Michael” (2026) không đơn thuần là một “cơn sốt hoài niệm”, mà phản ánh một nghịch lý quen thuộc của dòng phim tiểu sử âm nhạc: Khán giả và giới phê bình đang tìm kiếm hai bộ phim hoàn toàn khác nhau. Một bên muốn được sống lại cảm giác của những bản hit và hào quang sân khấu; bên còn lại đòi hỏi một chân dung phức hợp, thậm chí gai góc về con người đứng sau huyền thoại. Có lẽ bộ phim đứng chính xác ở giao điểm đó và lựa chọn nghiêng về phía an toàn.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Michael Jackson phim Michael 2026 phim tiểu sử âm nhạc phim âm nhạc Hollywood
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhìn lại Brad Pitt thời “Fight Club”: Một biểu tượng nổi loạn không thể thay thế

VOV.VN - Gần 30 năm sau “Fight Club”, hình ảnh Brad Pitt trong vai Tyler Durden vẫn là một chuẩn mực khó thay thế của Hollywood. Không chỉ là đỉnh cao nhan sắc, đó còn là khoảnh khắc điện ảnh định hình một kiểu nam tính mới: Lãng tử, ngang tàng, cuốn hút và đầy nguy hiểm.

Victoria Beckham đón tuổi 52: Hạnh phúc tròn đầy, riêng Brooklyn vẫn im lặng

VOV.VN - Sinh nhật lần thứ 52 của Victoria Beckham lẽ ra là một bức tranh trọn vẹn với những lời chúc ngọt ngào, ký ức lãng mạn và hình ảnh gia đình hạnh phúc. Nhưng phía sau ánh sáng ấy, vẫn tồn tại một “khoảng trống” khó lấp đầy khi con trai cả Brooklyn Beckham tiếp tục im lặng.

One Piece 2: Cơn địa chấn Netflix và cú bứt phá của phim live-action manga

VOV.VN - Sự trở lại của One Piece live-action phần hai không chỉ nối dài thành công mà còn khẳng định sức hút toàn cầu của một thương hiệu manga kinh điển. Với vị trí top 1 tại hơn 40 quốc gia, điểm số ấn tượng và quy mô mở rộng, series cho thấy cách một bản chuyển thể có thể chinh phục khán giả đại chúng.

Zoro “chiếm sóng” One Piece 2: Kiếm sĩ lạnh lùng gây sốt toàn cầu

VOV.VN - Trong sức nóng của One Piece live-action phần hai, Roronoa Zoro bất ngờ trở thành tâm điểm. Với tạo hình chuẩn nguyên tác, hành động mãn nhãn và sức hút từ Mackenyu, nhân vật này nhanh chóng “chiếm sóng” mạng xã hội.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc