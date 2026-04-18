NSƯT Minh Vượng ở tuổi U70: Ngày nào cũng tiêm 4 mũi

Nhắc đến NSƯT Minh Vượng, khán giả nhớ ngay đến một "cây hài" biểu tượng của làng nghệ thuật phía Bắc với nụ cười sảng khoái, ngoại hình phúc hậu và lối diễn "tưng tửng". Từ những vai diễn để đời trên sân khấu kịch nói, những mùa "Táo Quân" rực rỡ cho đến các bộ phim truyền hình đậm chất đời, bà đã trở thành một phần ký ức không thể thay thế của nhiều thế hệ khán giả. Thế nhưng, sau bộ phim truyền hình "Trở về giữa yêu thương" phát sóng năm 2021, NSƯT Minh Vượng gần như vắng bóng hoàn toàn trên màn ảnh. Phải đến mới đây, NSƯT Minh Vượng mới chính thức tái xuất trong một dự án đặc biệt mang tên "Thị phi".

Nhắc về lý do vắng bóng suốt 4 năm qua, NSƯT Minh Vượng không giấu được sự bùi ngùi khi nhớ về kỷ niệm làm phim "Trở về giữa yêu thương" cùng cố NSND Hoàng Dũng. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ đã ra đi khi bộ phim vẫn còn dang dở. Bà chia sẻ với VOV.VN: "Khi anh Dũng vào viện thì chúng tôi đã biết tình hình và cũng nắm được kết quả như vậy rồi, nên mọi người chỉ còn biết đau đớn và chờ đợi. Đến khi tin dữ thực sự đến thì ai cũng sốc".

Vai diễn của NSND Hoàng Dũng sau đó được tiếp nối bởi NSND Trung Anh. Sự ra đi của NSND Hoàng Dũng đã để lại trong bà nhiều suy nghĩ. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Sau bộ phim đó, tôi dừng lại khoảng 4 năm. Trong quãng thời gian ấy, tôi không tham gia phim ảnh gì, không phải vì chán mà là vì cảm thấy mình đã đến lúc nên nghỉ ngơi. Tôi chọn cách ngồi lại, quan sát các em làm nghề và nghĩ rằng sân chơi này nên dành cho lớp trẻ".

Ý thức rõ sức khỏe của mình khi chứng kiến cảnh các đồng nghiệp trẻ phải mang ghế cho mình ngồi nghỉ sau mỗi cảnh quay, NSƯT Minh Vượng chọn cách lui về trong sự bình thản: "Tôi nghĩ đơn giản là mình lùi về phía sau, như một 'tấm bánh đã bóc ra', sống vô tư hơn và dành sân khấu cho các em".

Ở tuổi U70, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sự tươi tắn

Trong 4 năm rời xa ánh đèn sân khấu, cuộc sống của NSƯT Minh Vượng xoay quanh việc điều trị bệnh. Bà đã chung sống với bệnh tiểu đường hơn 20 năm và luôn phải duy trì một chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt. Bà tâm sự: "Với bệnh tiểu đường phải rất kỷ luật trong sinh hoạt, đặc biệt là ăn uống và giờ giấc, không thể tùy hứng được. Mỗi ngày tôi phải tiêm 4 mũi nên lúc nào cũng mang theo thuốc men đầy đủ, lường trước những tình huống có thể xảy ra với sức khỏe của mình. Nói chung, việc tiêm thuốc với tôi giờ cũng như thói quen hằng ngày, không còn thấy phiền phức nữa. Bây giờ nghỉ hưu rồi thì cuộc sống chủ yếu xoay quanh ăn uống, sinh hoạt và tiêm thuốc như vậy thôi".

Không chỉ có tiểu đường, năm 2024, nữ nghệ sĩ còn gặp sự cố gãy chân và phải mất tới 14 tháng mới có thể hồi phục. Chính vì sức khỏe chưa ổn định, trong năm 2025, bà đã phải từ chối ba lời mời đóng phim vì không muốn gây ảnh hưởng đến tiến độ của các đoàn phim. Trong những ngày tháng khó khăn ấy, bà có chị gái ở bên chăm sóc.

Dự án đánh dấu sự trở lại của NSƯT Minh Vượng sau 4 năm là phim ngắn âm nhạc mang tên "Thị phi" của ca sĩ Ngọc Khuê. Đây là một tác phẩm mang màu sắc hài hành động, khai thác chất liệu đời sống đô thị hiện đại đầy đa chiều. Phim xoay quanh nhân vật "Đặc vụ chuồn chuồn" (Ngọc Khuê thủ vai) và hành trình cảm xúc qua 3 ca khúc: "Lựa chọn của em luôn là anh" (Synth Pop), "Thị phi" (Disco Funk) và bản remix "Bạn đời" (Vinahouse).

Lấy bối cảnh một khu tập thể cũ, bộ phim bóc tách những ranh giới mong manh giữa thật - giả, đúng - sai qua các tình huống đời thường. Với công nghệ âm thanh không gian Dolby Atmos, phim không chỉ là một sản phẩm ca nhạc mà còn là trải nghiệm điện ảnh phản chiếu những định kiến và góc khuất xã hội. Bên cạnh Minh Vượng, phim còn quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Hồ Phong.

NSƯT Minh Vượng trong phim ca nhạc "Thị phi"

Trong phim, NSƯT Minh Vượng không đảm nhận vai chính xuyên suốt mà xuất hiện với tư cách một nhân vật hỗ trợ, tạo nên những nhịp cầu cảm xúc cho câu chuyện. Dù chỉ là một "mảnh ghép" nhỏ trong bức tranh đa diện về đời sống tại khu tập thể cũ, vai diễn của bà vẫn mang đậm dấu ấn của một nghệ sĩ gạo cội: tinh tế, hóm hỉnh.

NSƯT Minh Vượng và NSND Lan Hương trong phim ca nhạc "Thị phi"

Nói về lần tái xuất này, NSƯT Minh Vượng chia sẻ bà nhận lời vì sự yêu mến dành cho Ngọc Khuê: "Ở thời điểm này, mình đã có tuổi nên cũng ngại, không còn theo được sự nhanh nhạy, năng lượng của các em trẻ nữa. Lý do tôi nhận lời tham gia chủ yếu là vì rất yêu mến Ngọc Khuê". Qua tác phẩm, bà mong muốn gửi gắm thông điệp về sự cảm thông: "Mọi người nên yêu thương nhau nhiều hơn, biết cảm thông nhiều hơn và giữ tinh thần 'dĩ hòa vi quý'".

Dù đã nghỉ hưu và không còn xuất hiện dày đặc, NSƯT Minh Vượng vẫn luôn "ngứa nghề". Hằng ngày, bà vẫn chăm sóc cây cảnh trên sân thượng, gặp gỡ bạn bè và dành tâm huyết giảng dạy cho lớp trẻ. Bà vẫn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các học trò và cảm thấy cuộc sống vẫn đầy ý nghĩa.

Dù đôi lúc thấy ngậm ngùi khi được khán giả nhận ra và mong đợi mình quay lại, nhưng bà vẫn giữ tâm thế sẵn lòng nếu có duyên: "Nếu trong thời gian tới có lời mời, thì tôi nghĩ trước hết phải xem vai diễn có phù hợp hay không. Nếu hợp thì tôi vẫn sẵn sàng tham gia. Thực ra tôi đã trải qua nhiều dạng vai rồi, nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn rất muốn thử sức với một vai kiểu 'anh chị', một nhân vật có màu sắc xã hội đen". Ở tuổi gần 70, NSƯT Minh Vượng chọn cách sống lạc quan, tự chủ lo cho sức khỏe để mỗi lần xuất hiện, dù chỉ là những "điểm xuyết nhỏ", bà vẫn trọn vẹn với nghề, như cá gặp nước khi được trở lại dưới ánh đèn sân khấu.