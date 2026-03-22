NSƯT Mỹ Duyên như “lên đồng” khi đóng phim ngôn tình Việt

Những tập đầu của series chiếu mạng “Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay” đang thu hút sự quan tâm của khán giả khi kết hợp yếu tố tình cảm – gia đình với màu sắc tâm linh. Không chỉ tạo chú ý bởi kịch bản nhiều “twist”, bộ phim còn ghi dấu nhờ màn thể hiện khác biệt của dàn diễn viên, đặc biệt là Mỹ Duyên và cặp đôi trẻ Tam Triều Dâng – Võ Điền Gia Huy.

Sau cú “twist” giả liệt ở những tập đầu, mối quan hệ giữa Triệu Phú và Thanh Tâm nhanh chóng chuyển sang trạng thái “vừa ghét vừa dính”. Từ những va chạm đời thường như chăm sóc, nấu ăn đến những khoảnh khắc vô tình tiếp xúc, câu chuyện tình cảm dần được đẩy cao trào. Tuy nhiên, khi sự thật bị phơi bày, xung đột nổ ra, buộc nhân vật nữ phải rời đi rồi quay lại trong áp lực mưu sinh.

Song song tuyến tình cảm, câu chuyện gia đình và những bí mật quá khứ cũng được hé lộ, tạo thêm lớp kịch tính. Nhân vật “cậu Sáu” do Mỹ Duyên đảm nhận trở thành điểm nhấn đặc biệt khi mang màu sắc tâm linh, được dự đoán sẽ chi phối mạnh đến diễn biến câu chuyện.

Lần đầu thử sức với hình tượng có phần “ma mị”, nữ nghệ sĩ cho biết phải nghiên cứu kỹ các hình thức bói toán để xây dựng nhân vật. “Thoại có nhiều câu từ khó, phải học chính xác nên tôi gần như bị ‘mụ’. Cảm giác như “lên đồng” thật sự, quay xong rất kiệt sức”, chị chia sẻ.

NSƯT Mỹ Duyên trong tạo hình “cậu Sáu” với màu sắc tâm linh đầy bí ẩn.

Diễn xuất của Mỹ Duyên nhận được nhiều phản hồi tích cực từ ê-kíp. Đạo diễn Vũ Khắc Tuận đánh giá vai diễn “quá hợp”, mang lại màu sắc mới cho phim. Trong khi đó, Hồng Ánh thừa nhận bị thuyết phục bởi không khí “rợn” mà nhân vật tạo ra, còn Lan Hương bày tỏ sự ngưỡng mộ trước năng lượng sáng tạo của đàn em.

Mỹ Duyên tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa qua vai diễn khác biệt.

Ánh mắt sắc lạnh của Mỹ Duyên góp phần tạo nên không khí ma mị cho nhân vật.

Ở tuyến trẻ, Tam Triều Dâng gây chú ý khi tiết lộ đây là dự án có nhiều cảnh hôn nhất trong 16 năm làm nghề. Nữ diễn viên cho biết ban đầu kịch bản chỉ có 1-2 cảnh, nhưng trong quá trình quay, con số tăng lên khoảng 5-6 cảnh do cảm xúc và cách xử lý của đạo diễn.

Một kỷ niệm hậu trường đáng nhớ cũng được chia sẻ khi cô phải hôn bạn diễn nhiều lần vì Võ Điền Gia Huy… ngủ quên trong lúc quay. Tình huống bất ngờ khiến cả đoàn bật cười, đồng thời tạo nên một trong những phân đoạn “thật” nhất với nữ diễn viên.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy thể hiện tình cảm trên phim.

Về phía mình, Võ Điền Gia Huy cho rằng những cảnh tương tác đời thường mới là thử thách lớn, đòi hỏi sự ăn ý thực sự giữa các diễn viên, thay vì chỉ là các cảnh hôn mang tính kỹ thuật.

Với sự kết hợp giữa yếu tố giải trí, tâm lý và màu sắc tâm linh, “Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay” đang cho thấy nỗ lực làm mới dòng phim ngôn tình Việt trên nền tảng số. Trong đó, sự bứt phá về hình tượng diễn xuất và cách xây dựng nhân vật được xem là yếu tố giữ chân khán giả ở những tập tiếp theo.