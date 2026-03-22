中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

NSƯT Mỹ Duyên như “lên đồng” khi đóng phim ngôn tình Việt

Chủ Nhật, 10:18, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - NSƯT Mỹ Duyên gây chú ý khi hóa thân vào nhân vật “cậu Sáu” đầy ma mị trong “Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay”. Vai diễn khác lạ, đậm màu sắc tâm linh khiến nữ nghệ sĩ gần như “lên đồng” khi quay, mang đến cảm giác ám ảnh cho cả ê-kíp lẫn khán giả.

Những tập đầu của series chiếu mạng “Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay” đang thu hút sự quan tâm của khán giả khi kết hợp yếu tố tình cảm – gia đình với màu sắc tâm linh. Không chỉ tạo chú ý bởi kịch bản nhiều “twist”, bộ phim còn ghi dấu nhờ màn thể hiện khác biệt của dàn diễn viên, đặc biệt là Mỹ Duyên và cặp đôi trẻ Tam Triều Dâng – Võ Điền Gia Huy.

Sau cú “twist” giả liệt ở những tập đầu, mối quan hệ giữa Triệu Phú và Thanh Tâm nhanh chóng chuyển sang trạng thái “vừa ghét vừa dính”. Từ những va chạm đời thường như chăm sóc, nấu ăn đến những khoảnh khắc vô tình tiếp xúc, câu chuyện tình cảm dần được đẩy cao trào. Tuy nhiên, khi sự thật bị phơi bày, xung đột nổ ra, buộc nhân vật nữ phải rời đi rồi quay lại trong áp lực mưu sinh.

Song song tuyến tình cảm, câu chuyện gia đình và những bí mật quá khứ cũng được hé lộ, tạo thêm lớp kịch tính. Nhân vật “cậu Sáu” do Mỹ Duyên đảm nhận trở thành điểm nhấn đặc biệt khi mang màu sắc tâm linh, được dự đoán sẽ chi phối mạnh đến diễn biến câu chuyện.

Lần đầu thử sức với hình tượng có phần “ma mị”, nữ nghệ sĩ cho biết phải nghiên cứu kỹ các hình thức bói toán để xây dựng nhân vật. “Thoại có nhiều câu từ khó, phải học chính xác nên tôi gần như bị ‘mụ’. Cảm giác như “lên đồng” thật sự, quay xong rất kiệt sức”, chị chia sẻ.

NSƯT Mỹ Duyên trong tạo hình “cậu Sáu” với màu sắc tâm linh đầy bí ẩn.

Diễn xuất của Mỹ Duyên nhận được nhiều phản hồi tích cực từ ê-kíp. Đạo diễn Vũ Khắc Tuận đánh giá vai diễn “quá hợp”, mang lại màu sắc mới cho phim. Trong khi đó, Hồng Ánh thừa nhận bị thuyết phục bởi không khí “rợn” mà nhân vật tạo ra, còn Lan Hương bày tỏ sự ngưỡng mộ trước năng lượng sáng tạo của đàn em.

Mỹ Duyên tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa qua vai diễn khác biệt.
Ánh mắt sắc lạnh của Mỹ Duyên góp phần tạo nên không khí ma mị cho nhân vật.

Ở tuyến trẻ, Tam Triều Dâng gây chú ý khi tiết lộ đây là dự án có nhiều cảnh hôn nhất trong 16 năm làm nghề. Nữ diễn viên cho biết ban đầu kịch bản chỉ có 1-2 cảnh, nhưng trong quá trình quay, con số tăng lên khoảng 5-6 cảnh do cảm xúc và cách xử lý của đạo diễn.

Một kỷ niệm hậu trường đáng nhớ cũng được chia sẻ khi cô phải hôn bạn diễn nhiều lần vì Võ Điền Gia Huy… ngủ quên trong lúc quay. Tình huống bất ngờ khiến cả đoàn bật cười, đồng thời tạo nên một trong những phân đoạn “thật” nhất với nữ diễn viên.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy thể hiện tình cảm trên phim.

Về phía mình, Võ Điền Gia Huy cho rằng những cảnh tương tác đời thường mới là thử thách lớn, đòi hỏi sự ăn ý thực sự giữa các diễn viên, thay vì chỉ là các cảnh hôn mang tính kỹ thuật.

Với sự kết hợp giữa yếu tố giải trí, tâm lý và màu sắc tâm linh, “Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay” đang cho thấy nỗ lực làm mới dòng phim ngôn tình Việt trên nền tảng số. Trong đó, sự bứt phá về hình tượng diễn xuất và cách xây dựng nhân vật được xem là yếu tố giữ chân khán giả ở những tập tiếp theo.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: NSƯT Mỹ Duyên phim Việt 2026 diễn viên Việt Nam tin tức giải trí
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc