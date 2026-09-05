Nữ chủ quán trong Hộ linh tráng sĩ: Buồn khi cảnh bị cắt, không né những lời chê

Tiêu Thố, tên thật Nguyễn Thúy Hiền, sinh năm 1999, được biết đến với vai trò content creator trên mạng xã hội. Sau thời gian làm các video ngắn, cô bắt đầu thử sức với diễn xuất. Sau vai cameo trong "Thế hệ kỳ tích", Tiêu Thố tiếp tục thử sức với điện ảnh qua vai nữ chủ quán trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Vai diễn không lớn nhưng mang đến cho Tiêu Thố nhiều trải nghiệm ở lần đầu bước vào một ê-kíp điện ảnh quy mô. Chia sẻ với VOV.VN, Tiêu Thố cho biết, cô dành tổng cộng khoảng một tuần cho các cảnh quay, song khi phim hoàn thiện, phần xuất hiện của nhân vật đã bị cắt đi khá nhiều. Sau khi tác phẩm ra mắt, Tiêu Thố tiếp tục đối diện những phản ứng trái chiều, trong đó có bình luận chê ngoại hình, giọng thoại quá hiện đại, thậm chí nhận xét nhân vật của cô “vô duyên”.

Tiêu Thố đảm nhận một vai nhỏ trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"

Thời điểm quay phim, nữ content creator vừa trải qua phẫu thuật, khuôn mặt còn sưng và bản thân cũng lo ngoại hình trông quá hiện đại so với bối cảnh phim. Sau buổi thử trang phục, Tiêu Thố nhận lịch quay và chính thức gia nhập đoàn. Tuy nhiên, khi phim được dựng hoàn chỉnh, nhiều cảnh có sự xuất hiện của nữ chủ quán không còn trong phiên bản cuối cùng. Đáng chú ý, Tiêu Thố cho biết, trong bản phim 135 phút cuối cùng có một phân đoạn nhân vật của cô cứu Nguyên Phong, do Tuấn Trần thủ vai, cũng bị cắt.

Với người mới bước vào điện ảnh, việc những cảnh mình đã dành thời gian thực hiện không xuất hiện trên màn ảnh khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Tiêu Thố thừa nhận cô buồn, song sau khi nhìn bộ phim ở tổng thể, cô lại đồng tình với quyết định của ê-kíp dựng phim.

“Một diễn viên đã đi quay, đã dành công sức cho phân đoạn và vai diễn thì khi cảnh của mình bị cắt cũng sẽ buồn. Nhưng khi nhìn vào tổng thể bộ phim, tôi thấy cắt là đúng, rất đúng. Nếu đưa thêm những cảnh đó vào, phim có thể bị dài, mạch phim cũng dễ đứt quãng và rời rạc”, cô chia sẻ.

Nếu việc bị cắt cảnh là trải nghiệm đầu tiên về quá trình làm phim, những phản ứng từ khán giả lại mang đến cho Tiêu Thố một bài học khác. Sau khi phim công chiếu, cô chủ động đọc bình luận, kể cả những ý kiến không tích cực về mình.

Một bộ phận khán giả nhận xét vẻ ngoài của Tiêu Thố quá hiện đại so với bối cảnh tác phẩm. Cách thoại tự nhiên, gần với đời sống hiện tại cũng gây tranh luận. Thậm chí, có người thẳng thắn cho rằng phân cảnh của nữ chủ quán xuất hiện “rất vô duyên”.

Tiêu Thố không phủ nhận những lời nhận xét gay gắt khiến mình chạnh lòng.

“Tôi đọc bình luận chứ, thậm chí tôi còn cảm ơn. Có nhiều lời chửi sát thương lắm, nhiều đến mức tôi không nhớ nổi. Tôi nghĩ mình đang trên con đường chứng minh bản thân nên không thể ngay từ đầu đã làm mọi thứ thật tốt được. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, điều tôi cần làm là tập trung vào bản thân và cố gắng phát triển hơn”, cô nói.

Tiêu Thố và nữ chính Trần Thiên Tú

Nữ content creator cho biết, ban đầu cô từng nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi những bình luận tiêu cực, nhưng cách đối diện thực tế lại nhẹ nhàng hơn tưởng tượng.

“Phải buồn chứ, tôi cũng có cảm xúc mà. Tôi từng nghĩ mình sẽ buồn nhiều hơn, thậm chí đắm chìm trong những lời đó, nhưng cuối cùng tôi chỉ cảm ơn. Khi mình đáp lại người khác bằng sự tử tế, tôi thấy cách họ phản hồi lại mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn”, Tiêu Thố chia sẻ.

Cô kể có khán giả sau khi nhận được lời cảm ơn cũng giải thích rằng nhận xét trước đó chỉ là cảm nhận cá nhân, đồng thời góp ý Tiêu Thố có thể tiết chế hơn trong cách diễn. Với cô, đó là những phản hồi có thể cân nhắc thay vì chỉ nhìn nhận theo hướng bị công kích.

Tiêu Thố cũng thừa nhận nếu được thực hiện lại vai nữ chủ quán, cô tin mình có thể làm tốt hơn. Hình ảnh hài hước, có phần chanh chua đã quen thuộc trên mạng xã hội là một trong những lý do cô được lựa chọn cho nhân vật, nhưng khi bước vào phim có bối cảnh xưa, cách thể hiện cũng cần thay đổi.

Tiêu Thố thừa nhận chạnh lòng trước những lời chê nhưng xem đó là cơ hội để nhìn lại khả năng diễn xuất

“Nếu được quay lại một lần nữa, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Khi bước vào một bộ phim có bối cảnh xưa, tôi cũng phải biết tiết chế cách diễn của mình. Những phản hồi từ khán giả giúp tôi nhìn lại xem bản thân còn có thể thay đổi và làm tốt hơn ở đâu”, cô nói.

Bên cạnh những áp lực, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" cũng giúp Tiêu Thố lần đầu trải nghiệm cách vận hành của một đoàn phim lớn. Trước khi tham gia, cô từng lo mình là “tay ngang”, chưa được đào tạo chính quy nên có thể tạo khoảng cách với những diễn viên chuyên nghiệp.

Sự e ngại này thay đổi khi cô làm việc cùng Tuấn Trần. Tiêu Thố kể nam diễn viên chủ động bắt chuyện, giúp cô thoải mái hơn và cùng trao đổi cách thể hiện trong những phân đoạn chung. Được làm việc với một ê-kíp có nhiều diễn viên giàu kinh nghiệm cũng giúp cô thay đổi cách nhìn về nghề.

Tiêu Thố mong muốn thử sức với những vai phản diện có tâm lý phức tạp trong tương lai

Sau bộ phim, Tiêu Thố xác định nếu muốn đi xa hơn với diễn xuất, cô không thể chỉ dựa vào bản năng. Từ nhỏ, cô đã thích xem các chương trình, phim ảnh rồi bắt chước cách nghệ sĩ thể hiện biểu cảm. Đến nay, phần lớn kinh nghiệm diễn xuất của Tiêu Thố vẫn đến từ quan sát và tự học thay vì đào tạo bài bản.

“Tôi vẫn phải đi học, vì tôi nghĩ có học có hơn và con đường nào cũng cần phải học. Đến bây giờ, phần lớn những gì tôi thể hiện vẫn dựa vào bản năng, quan sát cách người khác diễn trên màn ảnh rồi học theo. Nếu muốn làm nghề chuyên nghiệp hơn, chắc chắn tôi phải trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất”, cô cho biết.

Tiêu Thố cũng không muốn tiếp tục bị đóng khung trong những nhân vật chanh chua, đanh đá hay hài hước gần với hình ảnh của cô trên mạng xã hội. Nữ content creator đặc biệt hứng thú với các vai phản diện có tâm lý phức tạp và muốn thử sức với những nhân vật khác biệt hơn trong tương lai.

Cô cho biết nếu xuất hiện cơ hội phù hợp, bản thân không ngại chủ động đi casting, kể cả phải bay vào TP.HCM chỉ để thử vai. Với Tiêu Thố, lần đầu bước lên màn ảnh rộng chưa phải một màn chào sân hoàn hảo, nhưng những cảnh quay bị cắt, lời chê của khán giả hay cảm giác chạnh lòng đều có thể trở thành kinh nghiệm nếu cô thực sự muốn tiếp tục con đường diễn xuất.