Nữ diễn viên đóng “tiểu tam” gây phẫn nộ, từng được Trấn Thành giúp đỡ giờ ra sao?

Thứ Sáu, 12:00, 08/05/2026

VOV.VN - Sau thời gian chống chọi với bệnh suy thận nặng, diễn viên Ngân Hòa mới đây đã cập nhật tình hình sức khỏe tới khán giả. Nữ diễn viên cho biết hiện tại sức khỏe của cô đã có những chuyển biến tích cực, có thể trở lại với công việc, các dự án nghệ thuật cũng như nhịp sống thường ngày.

Hà Phương/VOV.VN
Trong chia sẻ mới nhất, Ngân Hòa bày tỏ sự xúc động sau biến cố sức khỏe lớn. Cô cho biết quãng thời gian vừa qua khiến bản thân càng trân trọng hơn từng ngày được thức dậy, được sống, được làm nghề và tiếp tục gặp gỡ khán giả. Với nữ diễn viên, việc có thể quay lại cuộc sống bình thường giống như một sự “tái sinh”.
Ngân Hòa gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả, những người đã yêu thương, động viên cô trong giai đoạn khó khăn nhất. Nữ diễn viên cho biết những tin nhắn, lời hỏi thăm và tình cảm của mọi người trở thành nguồn động lực lớn để cô mạnh mẽ bước tiếp.
Bên cạnh khán giả, Ngân Hòa cũng gửi lời cảm ơn đến anh chị em đồng nghiệp đã quan tâm, hỗ trợ cô trong thời gian điều trị bệnh. Đặc biệt, nữ diễn viên nhắc đến Trấn Thành với sự biết ơn sâu sắc. Cô gọi nam MC là người đã giúp đỡ mình bằng sự yêu thương và chân thành, ví anh như “chiếc phao cứu sinh” giữa lúc cô chênh vênh nhất.
Trước đó, ngày 6/6/2025, Trấn Thành từng đăng bài trên trang cá nhân, kêu gọi khán giả và cộng đồng chung tay hỗ trợ diễn viên Ngân Hòa chữa bệnh. Theo chia sẻ của nam MC thời điểm đó, Ngân Hòa đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cần khoản chi phí lớn để thực hiện ca phẫu thuật ghép thận.
Sau lời kêu gọi của Trấn Thành, Ngân Hòa nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và đồng nghiệp. Chỉ một ngày sau, nữ diễn viên đã cập nhật tình hình điều trị, gửi lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ và thông báo ngừng nhận quyên góp.
Ngân Hòa sinh năm 1996, từng học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM trước khi chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật. Cô từng tham gia nhiều dự án phim và MV, trong đó có các vai nhỏ ở “Vua bánh mì”, “Giấc mơ của mẹ”, “Trại hoa đỏ”, “7 năm chưa cưới sẽ chia tay”, “Mai” và “Tâm sắc Tấm”.
Thời gian gần đây, Ngân Hòa tiếp tục được chú ý khi tham gia phim truyền hình “Bóng ma hạnh phúc”. Trong phim, cô đảm nhận vai Như Trang, một nhân vật “người thứ ba” gây nhiều tranh cãi khi chen vào mối quan hệ phức tạp của gia đình nhân vật chính do Lê Phương và Lương Thế Thành thủ vai.
Vai diễn Như Trang giúp Ngân Hòa tạo dấu ấn mạnh với khán giả nhờ hình tượng phản diện nhiều tâm lý. Nhân vật này bị ghét vì tính cách trơ trẽn, gây ức chế, nhưng cũng cho thấy khả năng diễn xuất sắc sảo của nữ diễn viên.
Trong thời gian phim phát sóng, không ít khán giả đã để lại bình luận tiêu cực, thậm chí tràn vào trang cá nhân của Ngân Hòa để bày tỏ sự phẫn nộ với nhân vật.
Hiện tại, với việc sức khỏe tiến triển tích cực và có thể trở lại công việc, Ngân Hòa cho biết cô muốn tiếp tục sống, làm nghề và gặp lại khán giả bằng một phiên bản mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, nhiều năng lượng tích cực hơn.

