Nữ quân nhân Việt Nam đưa làn điệu Quan họ đến ABU Song Festival 2026

ABU Song Festival là liên hoan ca nhạc thường niên do Liên minh Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) tổ chức. Năm nay, chương trình bước sang lần thứ 15, quy tụ các đại diện âm nhạc đến từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Đêm đại nhạc hội dự kiến diễn ra ngày 2/11 tại Stein Studios, Colombo, Sri Lanka, trong khuôn khổ Hội nghị Đại hội đồng ABU lần thứ 63, do MTV Sri Lanka làm đơn vị chủ nhà.

An Thu An hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 1.

Trước An Thu An, Việt Nam từng có nhiều nghệ sĩ tham gia sân khấu ABU Song Festival như Hoàng Thùy Linh, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến, nhóm Ngũ Cung... Năm nay, An Thu An là đại diện duy nhất của Việt Nam được VTV lựa chọn tham dự chương trình.

Theo thông tin từ đơn vị cung cấp, An Thu An cũng là nữ quân nhân đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đại diện Việt Nam tham dự ABU Song Festival. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc biểu diễn tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, hiện là ca sĩ - quân nhân công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 1.

Tại ABU Song Festival 2026, An Thu An lựa chọn trình diễn "Hoa thơm bướm lượn", một làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ca khúc được phối khí theo hướng hiện đại bởi nhạc sĩ Lê Anh Thủy.

Lê Anh Thủy từng đồng hành cùng An Thu An từ MV đầu tay Tứ thân và tham gia phối khí một số ca khúc dân ca cô từng thể hiện như Đào liễu, Ngồi tựa mạn thuyền. Với tiết mục lần này, An Thu An tiếp tục lựa chọn chất liệu âm nhạc truyền thống để giới thiệu trên sân khấu quốc tế.

Tại ABU Song Festival 2026, An Thu An sẽ trình diễn làn điệu Quan họ “Hoa thơm bướm lượn”.

Chia sẻ trước khi tham dự chương trình, An Thu An cho biết đây là dấu mốc đặc biệt đối với cô khi vừa là một nghệ sĩ trẻ, vừa là một quân nhân.

“Là một nghệ sĩ trẻ, và đặc biệt hơn là một quân nhân mang trong mình niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được khoác lên mình tà áo truyền thống và cất cao câu hát Dân ca Quan họ giữa đại hội âm nhạc quốc tế ABU Song Festival 2026 là giấc mơ vô cùng lớn đối với An. An cảm thấy trái tim mình đập liên hồi vì hãnh diện và biết ơn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

An Thu An cho rằng việc xuất hiện tại ABU Song Festival không chỉ là cơ hội giới thiệu âm hưởng dân gian đương đại mà còn đi kèm trách nhiệm khi đại diện Việt Nam.

“Đây không chỉ là cơ hội để An mang âm hưởng Dân gian đương đại vươn xa, mà còn là trách nhiệm, là lời tri ân chân thành nhất An gửi đến VTV, Quân đội cùng toàn thể khán giả đã luôn tin yêu, đồng hành. An hứa sẽ cống hiến một phần trình diễn thăng hoa, chỉn chu nhất để mang trọn vẹn bản sắc và niềm tự hào Việt Nam ra quốc tế”, An Thu An nói.

An Thu An quê Ninh Bình, từng giành ngôi Á quân Sao Mai 2022 ở dòng nhạc Dân gian. Năm 2024, cô phát hành MV Tứ thân. Theo thông tin được cung cấp, ca khúc từng đạt Top 4 iTunes Việt Nam, trong khi bản audio được sử dụng gần 10.000 lần trên TikTok.

Việc lựa chọn Hoa thơm bướm lượn tại ABU Song Festival 2026 tiếp tục cho thấy hướng đi gắn với chất liệu dân gian trong hoạt động nghệ thuật của An Thu An, đồng thời đưa một làn điệu Quan họ Bắc Ninh đến với khán giả của liên hoan âm nhạc khu vực.