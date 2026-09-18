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Nữ vũ công bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai sau ồn ào với Đông Hùng

Thứ Sáu, 12:16, 18/09/2026
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VOV.VN - Sau ồn ào liên quan ca sĩ Đông Hùng, vũ công Kim Anh bị OH Dance Team rút khỏi tất cả dự án tiếp theo của Anh trai vượt ngàn chông gai. Trưởng nhóm OH đồng thời nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác quản lý thành viên.

Sáng 18/9, OH Dance Team lên tiếng về những tranh cãi liên quan đến một số vũ công và ca sĩ Đông Hùng những ngày qua. Theo đó, người quản lý nhóm cho biết đã chính thức rút vũ công Kim Anh khỏi tất cả các dự án tiếp theo của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Người đứng đầu OH Dance Team cho biết cần thời gian rà soát sự việc, làm việc với các thành viên liên quan và giải quyết nội bộ trước khi chính thức lên tiếng. Anh thừa nhận sự việc đã khiến nhiều khán giả bức xúc, thất vọng trước những hành động được cho là nông nổi, thiếu suy nghĩ của Kim Anh - một thành viên của nhóm.

“Với trách nhiệm của người quản lý, mình đã chính thức rút Kim Anh ra khỏi tất cả các dự án tiếp theo của ATVNCG”, Sang - Leader/Founder OH Dance Team - cho biết.

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Sau ồn ào liên quan ca sĩ Đông Hùng, vũ công Kim Anh bị OH Dance Team rút khỏi tất cả dự án tiếp theo của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Người quản lý nhóm đồng thời mong Kim Anh nhận ra sai sót, nghiêm túc chịu trách nhiệm và thay đổi sau sự việc. Anh cũng mong khán giả cho nữ vũ công cơ hội sửa sai, trưởng thành hơn từ bài học lần này.

Theo Sang, OH Dance Team luôn đặt đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc và ý thức trách nhiệm lên hàng đầu khi lựa chọn thành viên. Các vũ công được yêu cầu có kỷ luật, tôn trọng đồng nghiệp, không sử dụng lời lẽ tục tĩu, gây gổ hay có những hành vi thiếu chuẩn mực. Nhóm cũng có quy định và hình thức xử lý đối với những cá nhân vi phạm nguyên tắc chung.

Phía OH Dance Team cũng làm rõ việc những ngày qua xuất hiện một số tài khoản mang danh dancer có bình luận thô tục, kích động, gây rối hoặc xúc phạm người khác. Theo Sang, những người này không phải thành viên OH và đa số chưa từng được nhóm mời tham gia biểu diễn tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đối với các thành viên OH từng chia sẻ bài viết, bình luận hoặc tương tác liên quan đến vụ việc, dù không sử dụng lời lẽ xúc phạm hay vượt quá giới hạn, người quản lý cho rằng những hành động này vẫn không phù hợp với tinh thần trách nhiệm trong công việc. Anh cho biết đã làm việc với những thành viên liên quan và nhắc nhở toàn bộ đội ngũ.

Sang đồng thời khẳng định trong quá trình tham gia chương trình, các vũ công của OH luôn nhận được sự hỗ trợ từ ban tổ chức. Theo anh, các nghệ sĩ cũng thường cảm ơn, hỏi thăm biên đạo và vũ công sau mỗi tiết mục. Vì vậy, anh mong những người chưa trực tiếp tham gia chương trình bình tĩnh trước khi đưa ra những nhận định tiêu cực về nghệ sĩ hay chương trình.

Cuối bài viết, người đứng đầu OH Dance Team nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác quản lý, đồng thời gửi lời xin lỗi Đông Hùng, các Anh Tài, khán giả, ban tổ chức và ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trước đó, tranh cãi bắt nguồn từ bài đăng của Đông Hùng gửi lời cảm ơn tới nhiều bộ phận đứng sau chương trình như tổ đạo diễn, âm nhạc, biên tập, thiết kế sân khấu, quay phim, chăm sóc nghệ sĩ, truyền thông... Tuy nhiên, bài viết không nhắc tới một số bộ phận như dancer, biên đạo và stylist.

Bài đăng sau đó trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Một số dancer có những chia sẻ, bình luận liên quan, trong đó Kim Anh là cái tên được nhắc đến nhiều. Tối 16/9, nữ vũ công đã lên tiếng xin lỗi Đông Hùng, các nghệ sĩ thuộc Liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn, khán giả và ê-kíp chương trình.

Kim Anh thừa nhận bản thân đã “quá vội vàng để cảm xúc cá nhân lấn át”, chưa suy nghĩ kỹ về hoàn cảnh của bài đăng cảm ơn, dẫn đến những hành động không phù hợp. Cô nhận trách nhiệm về những nội dung đã đăng tải, mong có cơ hội sửa sai và cam kết không để sự việc tương tự lặp lại.

Hà Phương/VOV.VN
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