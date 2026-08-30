4 Anh Tài rời “Chông Gai”, người bật khóc, người chọn ra đi trong bình thản

Càng đi sâu vào cuộc đua, những cuộc chia tay tại “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” càng trở nên khó khăn. Sau Công diễn 3, bốn Anh Tài Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa chính thức dừng hành trình. Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt không chỉ là kết quả, mà còn là những giọt nước mắt và tình cảm chân thành giữa những người từng cùng nhau đứng trên sân khấu.

Công diễn 3 khép lại với những màn trình diễn bùng nổ xen lẫn những giọt nước mắt trong các cuộc chia tay.

“Nếu tên mình được mở ra, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn”

Tại Nhà Nguyên Tố, khoảnh khắc công bố người phải dừng bước khiến Cheng không khỏi nghẹn ngào. Là Thủ lĩnh của Nhà, Cheng thừa nhận việc chứng kiến một thành viên rời cuộc chơi không hề dễ dàng. Anh chia sẻ rằng nếu người được gọi tên là mình, có lẽ anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng cuối cùng, cái tên xuất hiện lại là “em út” Phùng Minh Cương.

Với Phùng Minh Cương, những tình cảm mà các thành viên dành cho mình trong khoảnh khắc chia tay khiến anh xúc động. Nam nghệ sĩ cho biết điều anh cảm nhận được không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa những người cùng làm việc, mà gần như là tình cảm của một gia đình. “Anh em gần như là một gia đình, là người một nhà với nhau”.

Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, Phùng Minh Cương thừa nhận anh rất buồn và từng muốn bật khóc, muốn ôm lấy những người anh em của mình. Tuy nhiên, anh lựa chọn giữ lại cảm xúc ấy để mọi người nhìn thấy một hình ảnh mạnh mẽ của mình trong khoảnh khắc chia tay. Chính sự kìm nén ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên xúc động hơn.

Phùng Minh Cương xúc động trong khoảnh khắc phải nói lời chia tay với các thành viên “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026”.

Neko Lê: “Dừng hành trình ở đây là một điều đẹp đẽ”

Với Neko Lê, cuộc chia tay tại Công diễn 3 dường như được đón nhận bằng một tâm thế bình thản hơn. Nhìn nhận kết quả một cách khách quan, Neko cho rằng Mew và Hoàng Tôn đều là những người giỏi và xứng đáng đi tiếp. Bản thân anh cũng cảm thấy mình đã hoàn thành những điều còn dang dở từ mùa giải 2024.

Vì thế, thay vì tiếc nuối, Neko nhìn việc dừng lại như một dấu chấm đẹp cho hành trình của mình. “Vì vậy mình nghĩ việc dừng hành trình ở đây là một điều đẹp đẽ”.

Sau những màn trình diễn, những cuộc gặp gỡ và những trải nghiệm cùng các Anh Tài, Neko rời chương trình với tâm thế của một người đã có thêm một hành trình đáng nhớ.

Neko Lê đón nhận kết quả bằng tâm thế bình thản, cho rằng dừng lại ở Công diễn 3 là một cái kết đẹp.

Đại Nghĩa khiến Huỳnh Lập “sốc” vì quá bình tĩnh

Một trong những cuộc chia tay gây nhiều cảm xúc là sự ra về của Đại Nghĩa.

Đại Nghĩa gửi lời nhắn tới Hà An Huy, cho rằng người đồng đội không cần áy náy hay hối tiếc bởi Huy đã hoàn thành tốt vai trò của một Thủ lĩnh. Nhưng với Huỳnh Lập, việc Đại Nghĩa phải dừng bước lại là cú sốc lớn.

Huỳnh Lập cho biết Đại Nghĩa là người đồng hành cùng anh từ những ngày đầu của chương trình và cũng là người có sự đồng điệu với anh nhiều nhất. Cả hai đã có nhiều kỷ niệm trong suốt hành trình.

Điều khiến Huỳnh Lập đau lòng nhất lại chính là sự bình tĩnh của người anh thân thiết trong khoảnh khắc phải rời đi. Một cuộc chia tay không quá ồn ào nhưng đủ khiến những người ở lại nghẹn lòng.

Đại Nghĩa bình tĩnh đón nhận khoảnh khắc phải dừng hành trình tại “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026”.

Nguyễn Văn Chung rời đi với một “gia tài” đặc biệt

Nguyễn Văn Chung cũng khép lại hành trình tại Công diễn 3 bằng sự biết ơn thay vì tiếc nuối. Nam nhạc sĩ cho biết anh không hề hối hận khi nhận lời tham gia chương trình. Điều anh nhận được không chỉ là những màn trình diễn trên sân khấu mà còn là cơ hội gặp gỡ những người anh em mới, học hỏi những kỹ năng mà trước đó chưa từng thử sức.

Từ hát, rap đến đu dây, múa phượng, thổi sáo..., Nguyễn Văn Chung đã có một hành trình vượt ra ngoài vùng an toàn của chính mình. Nhưng với anh, điều quý giá nhất vẫn là sự kết nối. “Quan trọng nhất, mình nhận được sự kết nối của các anh em. Đó là điều quý giá nhất đối với Chung”. Thậm chí, nam nhạc sĩ còn để ngỏ khả năng viết một ca khúc về tình anh em sau những trải nghiệm tại chương trình.

Nguyễn Văn Chung khép lại hành trình với nhiều trải nghiệm mới, từ hát, rap đến đu dây, múa phượng và thổi sáo.

Những cuộc chia tay làm nên một Công diễn nhiều cảm xúc

Nếu những màn trình diễn giúp Công diễn 3 tạo nên không khí sôi động, thì những cuộc chia tay lại mang đến khoảng lặng đặc biệt. Nhà Bềnh Bồng đứng đầu bảng xếp hạng, Nhà Rực Rỡ xếp thứ hai và các thành viên của hai Nhà được an toàn. It’s Charles cũng được các Anh Tài bình chọn trở thành Chiến tướng Công diễn 3.

Ở chiều ngược lại, bốn Nhà Nguyên Tố, Quý Tử, Hợp Lực và Mỹ Mãn phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn để tìm ra người tiếp tục hành trình. Cuối cùng, bốn cái tên Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa phải dừng bước.

Các thành viên “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026” đối diện với khoảnh khắc khó khăn khi phải lựa chọn người tiếp tục và người dừng lại.

Tập 9 vì thế khép lại với một gam màu rất khác: Có sự phấn khích của những tiết mục thành công, có niềm vui chiến thắng nhưng cũng có nước mắt của những người phải tạm biệt nhau.

Cuộc chơi càng về cuối càng khắc nghiệt. Và có lẽ, điều khiến khán giả tiếc nuối nhất không phải là một cái tên phải dừng lại, mà là cảm giác một thành viên của “gia đình” vừa bước ra khỏi cuộc chơi, trong khi hành trình của những người ở lại vẫn phải tiếp tục.