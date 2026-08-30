English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

4 Anh Tài rời “Chông Gai”, người bật khóc, người chọn ra đi trong bình thản

Chủ Nhật, 08:49, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công diễn 3 “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026” khép lại bằng những màn trình diễn bùng nổ nhưng cũng để lại nhiều khoảng lặng khi Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa phải nói lời tạm biệt chương trình.

Càng đi sâu vào cuộc đua, những cuộc chia tay tại “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” càng trở nên khó khăn. Sau Công diễn 3, bốn Anh Tài Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa chính thức dừng hành trình. Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt không chỉ là kết quả, mà còn là những giọt nước mắt và tình cảm chân thành giữa những người từng cùng nhau đứng trên sân khấu.

4 anh tai roi chong gai , nguoi bat khoc, nguoi chon ra di trong binh than hinh anh 1
Công diễn 3 khép lại với những màn trình diễn bùng nổ xen lẫn những giọt nước mắt trong các cuộc chia tay.

“Nếu tên mình được mở ra, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn”

Tại Nhà Nguyên Tố, khoảnh khắc công bố người phải dừng bước khiến Cheng không khỏi nghẹn ngào. Là Thủ lĩnh của Nhà, Cheng thừa nhận việc chứng kiến một thành viên rời cuộc chơi không hề dễ dàng. Anh chia sẻ rằng nếu người được gọi tên là mình, có lẽ anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng cuối cùng, cái tên xuất hiện lại là “em út” Phùng Minh Cương.

Với Phùng Minh Cương, những tình cảm mà các thành viên dành cho mình trong khoảnh khắc chia tay khiến anh xúc động. Nam nghệ sĩ cho biết điều anh cảm nhận được không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa những người cùng làm việc, mà gần như là tình cảm của một gia đình. “Anh em gần như là một gia đình, là người một nhà với nhau”.

Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, Phùng Minh Cương thừa nhận anh rất buồn và từng muốn bật khóc, muốn ôm lấy những người anh em của mình. Tuy nhiên, anh lựa chọn giữ lại cảm xúc ấy để mọi người nhìn thấy một hình ảnh mạnh mẽ của mình trong khoảnh khắc chia tay. Chính sự kìm nén ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên xúc động hơn.

4 anh tai roi chong gai , nguoi bat khoc, nguoi chon ra di trong binh than hinh anh 2
Phùng Minh Cương xúc động trong khoảnh khắc phải nói lời chia tay với các thành viên “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026”.

Neko Lê: “Dừng hành trình ở đây là một điều đẹp đẽ”

Với Neko Lê, cuộc chia tay tại Công diễn 3 dường như được đón nhận bằng một tâm thế bình thản hơn. Nhìn nhận kết quả một cách khách quan, Neko cho rằng Mew và Hoàng Tôn đều là những người giỏi và xứng đáng đi tiếp. Bản thân anh cũng cảm thấy mình đã hoàn thành những điều còn dang dở từ mùa giải 2024.

Vì thế, thay vì tiếc nuối, Neko nhìn việc dừng lại như một dấu chấm đẹp cho hành trình của mình. “Vì vậy mình nghĩ việc dừng hành trình ở đây là một điều đẹp đẽ”.

Sau những màn trình diễn, những cuộc gặp gỡ và những trải nghiệm cùng các Anh Tài, Neko rời chương trình với tâm thế của một người đã có thêm một hành trình đáng nhớ.

4 anh tai roi chong gai , nguoi bat khoc, nguoi chon ra di trong binh than hinh anh 3
Neko Lê đón nhận kết quả bằng tâm thế bình thản, cho rằng dừng lại ở Công diễn 3 là một cái kết đẹp.

Đại Nghĩa khiến Huỳnh Lập “sốc” vì quá bình tĩnh

Một trong những cuộc chia tay gây nhiều cảm xúc là sự ra về của Đại Nghĩa.

Đại Nghĩa gửi lời nhắn tới Hà An Huy, cho rằng người đồng đội không cần áy náy hay hối tiếc bởi Huy đã hoàn thành tốt vai trò của một Thủ lĩnh. Nhưng với Huỳnh Lập, việc Đại Nghĩa phải dừng bước lại là cú sốc lớn.

Huỳnh Lập cho biết Đại Nghĩa là người đồng hành cùng anh từ những ngày đầu của chương trình và cũng là người có sự đồng điệu với anh nhiều nhất. Cả hai đã có nhiều kỷ niệm trong suốt hành trình.

Điều khiến Huỳnh Lập đau lòng nhất lại chính là sự bình tĩnh của người anh thân thiết trong khoảnh khắc phải rời đi. Một cuộc chia tay không quá ồn ào nhưng đủ khiến những người ở lại nghẹn lòng.

4 anh tai roi chong gai , nguoi bat khoc, nguoi chon ra di trong binh than hinh anh 4
Đại Nghĩa bình tĩnh đón nhận khoảnh khắc phải dừng hành trình tại “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026”.

Nguyễn Văn Chung rời đi với một “gia tài” đặc biệt

Nguyễn Văn Chung cũng khép lại hành trình tại Công diễn 3 bằng sự biết ơn thay vì tiếc nuối. Nam nhạc sĩ cho biết anh không hề hối hận khi nhận lời tham gia chương trình. Điều anh nhận được không chỉ là những màn trình diễn trên sân khấu mà còn là cơ hội gặp gỡ những người anh em mới, học hỏi những kỹ năng mà trước đó chưa từng thử sức.

Từ hát, rap đến đu dây, múa phượng, thổi sáo..., Nguyễn Văn Chung đã có một hành trình vượt ra ngoài vùng an toàn của chính mình. Nhưng với anh, điều quý giá nhất vẫn là sự kết nối. “Quan trọng nhất, mình nhận được sự kết nối của các anh em. Đó là điều quý giá nhất đối với Chung”. Thậm chí, nam nhạc sĩ còn để ngỏ khả năng viết một ca khúc về tình anh em sau những trải nghiệm tại chương trình.

4 anh tai roi chong gai , nguoi bat khoc, nguoi chon ra di trong binh than hinh anh 5
Nguyễn Văn Chung khép lại hành trình với nhiều trải nghiệm mới, từ hát, rap đến đu dây, múa phượng và thổi sáo.

Những cuộc chia tay làm nên một Công diễn nhiều cảm xúc

Nếu những màn trình diễn giúp Công diễn 3 tạo nên không khí sôi động, thì những cuộc chia tay lại mang đến khoảng lặng đặc biệt. Nhà Bềnh Bồng đứng đầu bảng xếp hạng, Nhà Rực Rỡ xếp thứ hai và các thành viên của hai Nhà được an toàn. It’s Charles cũng được các Anh Tài bình chọn trở thành Chiến tướng Công diễn 3.

Ở chiều ngược lại, bốn Nhà Nguyên Tố, Quý Tử, Hợp Lực và Mỹ Mãn phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn để tìm ra người tiếp tục hành trình. Cuối cùng, bốn cái tên Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa phải dừng bước.

4 anh tai roi chong gai , nguoi bat khoc, nguoi chon ra di trong binh than hinh anh 6
Các thành viên “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026” đối diện với khoảnh khắc khó khăn khi phải lựa chọn người tiếp tục và người dừng lại.

Tập 9 vì thế khép lại với một gam màu rất khác: Có sự phấn khích của những tiết mục thành công, có niềm vui chiến thắng nhưng cũng có nước mắt của những người phải tạm biệt nhau.

Cuộc chơi càng về cuối càng khắc nghiệt. Và có lẽ, điều khiến khán giả tiếc nuối nhất không phải là một cái tên phải dừng lại, mà là cảm giác một thành viên của “gia đình” vừa bước ra khỏi cuộc chơi, trong khi hành trình của những người ở lại vẫn phải tiếp tục.

phan-dinh-tung-2.jpg

Hào khí Việt Nam được Phan Đinh Tùng lựa chọn phát hành lại dịp 2/9

VOV.VN - Sau hơn nửa năm kể từ ĐINH Show 2025, Phan Đinh Tùng bắt đầu đưa một số tiết mục trong đêm diễn lên YouTube. Trong số 26 tiết mục từng được trình diễn, Hào khí Việt Nam là một trong những ca khúc nam ca sĩ đặc biệt muốn giới thiệu lại với khán giả, nhất là trong thời điểm cận Quốc khánh 2/9.

Hải Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 trải nghiệm bắt cá, bắt gà ở Mộc Châu
Thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 trải nghiệm bắt cá, bắt gà ở Mộc Châu

VOV.VN - Không chỉ catwalk và trình diễn thời trang, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 còn trải nghiệm hàng loạt thử thách đời thường tại Mộc Châu như bắt cá, bắt gà, bắt lợn, hái chè và tham gia hành trình về nguồn.

Thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 trải nghiệm bắt cá, bắt gà ở Mộc Châu

Thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 trải nghiệm bắt cá, bắt gà ở Mộc Châu

VOV.VN - Không chỉ catwalk và trình diễn thời trang, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 còn trải nghiệm hàng loạt thử thách đời thường tại Mộc Châu như bắt cá, bắt gà, bắt lợn, hái chè và tham gia hành trình về nguồn.

Châu Bùi kể về bố từng là chiến sĩ đặc công, Võ Điền Gia Huy xúc động vì mẹ
Châu Bùi kể về bố từng là chiến sĩ đặc công, Võ Điền Gia Huy xúc động vì mẹ

VOV.VN - Châu Bùi, Võ Điền Gia Huy và Hậu Hoàng cùng bố mẹ tham gia chương trình thực tế mới, qua những chuyến đi riêng để có thêm thời gian trò chuyện, chia sẻ và nhìn lại khoảng cách giữa hai thế hệ.

Châu Bùi kể về bố từng là chiến sĩ đặc công, Võ Điền Gia Huy xúc động vì mẹ

Châu Bùi kể về bố từng là chiến sĩ đặc công, Võ Điền Gia Huy xúc động vì mẹ

VOV.VN - Châu Bùi, Võ Điền Gia Huy và Hậu Hoàng cùng bố mẹ tham gia chương trình thực tế mới, qua những chuyến đi riêng để có thêm thời gian trò chuyện, chia sẻ và nhìn lại khoảng cách giữa hai thế hệ.

Cảnh Điềm đối mặt với vấn đề pháp lý mới trong vụ tranh chấp tài sản "triệu USD"
Cảnh Điềm đối mặt với vấn đề pháp lý mới trong vụ tranh chấp tài sản "triệu USD"

VOV.VN - Cảnh Điềm, nữ diễn viên Trung Quốc đang vướng vào một vụ tranh chấp pháp lý mới liên quan đến doanh nhân Tôn Vũ Thần về quyền sở hữu tài sản trị giá hơn 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,2 triệu USD). Hiện vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Cảnh Điềm đối mặt với vấn đề pháp lý mới trong vụ tranh chấp tài sản "triệu USD"

Cảnh Điềm đối mặt với vấn đề pháp lý mới trong vụ tranh chấp tài sản "triệu USD"

VOV.VN - Cảnh Điềm, nữ diễn viên Trung Quốc đang vướng vào một vụ tranh chấp pháp lý mới liên quan đến doanh nhân Tôn Vũ Thần về quyền sở hữu tài sản trị giá hơn 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,2 triệu USD). Hiện vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Steven Nguyễn "đổi màu" sau loạt vai gai góc
Steven Nguyễn "đổi màu" sau loạt vai gai góc

VOV.VN - Steven Nguyễn đảm nhận vai nam chính trong "Chị chị em em 3", đánh dấu lần đầu tiên loạt phim này đưa một nhân vật nam vào vị trí trung tâm của câu chuyện. Theo nhà sản xuất, vai diễn ban đầu chưa có trong kịch bản nhưng được bổ sung trong quá trình phát triển và sau đó được xây dựng riêng cho Steven Nguyễn.

Steven Nguyễn "đổi màu" sau loạt vai gai góc

Steven Nguyễn "đổi màu" sau loạt vai gai góc

VOV.VN - Steven Nguyễn đảm nhận vai nam chính trong "Chị chị em em 3", đánh dấu lần đầu tiên loạt phim này đưa một nhân vật nam vào vị trí trung tâm của câu chuyện. Theo nhà sản xuất, vai diễn ban đầu chưa có trong kịch bản nhưng được bổ sung trong quá trình phát triển và sau đó được xây dựng riêng cho Steven Nguyễn.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt