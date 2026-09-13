Tùng Mint và Toki Thành Thỏ rời Anh trai vượt ngàn chông gai

Kết quả Công diễn 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cho thấy Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng dẫn đầu bảng xếp hạng với 5.520 điểm, qua đó bảo toàn toàn bộ thành viên. Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ đứng thứ hai với 5.170 điểm, còn Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn xếp thứ ba với 5.160 điểm.

Theo luật chơi, liên minh xếp thứ hai phải chia tay một thành viên có điểm hỏa lực thấp nhất, trong khi liên minh đứng cuối có hai thành viên đứng trước nguy cơ rời cuộc chơi. Kết quả cuối cùng tại Mật thất lửa xác định Tùng Mint của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ và Toki Thành Thỏ của Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn phải nói lời chia tay chương trình.

Tùng Mint và Toki Thành Thỏ phải dừng chân sau Công diễn 4.

Việc Tùng Mint dừng chân khiến nhiều thành viên tiếc nuối. Will cho biết anh suy sụp khi phải chia tay người đồng đội đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình. Nam ca sĩ tiếc vì nếu giành được danh hiệu Dũng sĩ, anh có thể sử dụng quyền bảo vệ để giữ Tùng Mint ở lại.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tùng Mint cho biết ngay từ đầu anh luôn chuẩn bị tâm lý cho khả năng phải dừng chân bất cứ lúc nào. Nam ca sĩ cho rằng nếu không có sự đồng hành, hỗ trợ của các thành viên, anh khó có thể đi đến Công diễn 4. Với Tùng Mint, hành trình tại chương trình không chỉ là cơ hội đứng trên sân khấu mà còn giúp anh dần bước qua những điều tiêu cực trong cuộc sống.

Tùng Mint chia tay chương trình trong sự tiếc nuối của các thành viên.

Toki Thành Thỏ rời cuộc chơi sau hành trình tại Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn.

Tại Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn, Toki Thành Thỏ cũng phải rời cuộc chơi. Chứng kiến sự bình thản của đồng đội trước kết quả, OSAD chia sẻ: “Thật ra có một điều mình cũng hiểu cho Toki là bọn mình là những người hay chỉ chưng ra bộ mặt vui vẻ cho cả thế giới”.

K.O động viên Toki: “Để đi được đến đây Toki đã rất giỏi rồi, và dừng chân tại thời điểm này không phải là kết thúc mà nó sẽ là một hành trình mới cho Toki”. Sau chương trình, Toki Thành Thỏ mong khán giả vẫn nhớ đến mình với hình ảnh một chàng trai vui vẻ và vô tư.

Trước phần công bố kết quả, Công diễn 4 mang đến nhiều tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống theo cách thể hiện hiện đại.

Công diễn 4 ghi dấu với nhiều tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống.

Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ gồm Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will lựa chọn hát then, đàn tính của người Tày cho tiết mục lấy cảm hứng từ câu chuyện Thạch Sanh. Hoàng Dũng cho biết việc lựa chọn chất liệu này cũng xuất phát từ chính nguồn gốc dân tộc Tày của anh. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn đưa mẹ lên sân khấu, tạo nên một trong những khoảnh khắc đặc biệt của tiết mục.

Trong khi đó, Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn mang đến Tiếng ru cội nguồn với chủ đề Lạc Long Quân - Âu Cơ. Phần đầu tiết mục sử dụng làn điệu hát ru Bắc Bộ kết hợp sáo Tây Bắc, sau đó chuyển sang hiphop/trap. Hà An Huy đảm nhận một đoạn hát phát triển từ làn điệu chèo và nhận sự hỗ trợ từ mẹ là nghệ sĩ chèo Minh Phương về kỹ thuật hát.

Hoàng Dũng cùng Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ đưa hát then, đàn tính lên sân khấu.

Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn trình diễn Tiếng ru cội nguồn với chất liệu hát ru, chèo và âm nhạc hiện đại.

Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng mang cải lương, đờn ca tài tử vào tiết mục Trên đất mình.

Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng lại lựa chọn góc nhìn Nam Bộ để kể câu chuyện Thánh Gióng qua tiết mục Trên đất mình. Mew Amazing và Jun Phạm sử dụng Lý đất giồng làm chất liệu chủ đạo, đồng thời đưa cải lương, đờn ca tài tử cùng các nhạc cụ như sáo, đàn bầu, đàn tranh, đàn kìm và guitar phím lõm vào phần trình diễn.

Ở Sân khấu Dũng sĩ, Hoàng Tôn, Will và OSAD cùng tranh tài với ca khúc Đại Khải Hoàn. Kết quả, OSAD giành 1.330 điểm và trở thành Anh Tài Dũng sĩ. Jun Phạm tiếp tục được trao danh hiệu Chiến tướng tại Công diễn 4.

Tập 11 khép lại với hai cuộc chia tay nhưng cũng đánh dấu một vòng thi đậm màu sắc văn hóa, khi các Anh Tài đưa nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống lên sân khấu theo những cách thể hiện khác nhau.