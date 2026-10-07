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Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2026

Thứ Tư, 08:28, 07/10/2026
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VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 khai mạc với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn của điện ảnh châu Á và thế giới như Phạm Băng Băng, Dương Tử Quỳnh, Hyun Bin, Jung Woo Sung, Son Suk Ku, Charlotte Gainsbourg, Trương Nghệ Mưu, Alfonso Cuarón, Hirokazu Kore-eda, Lee Chang-dong và Lee Jung Jae.

Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra ngày 6/10 tại Trung tâm Điện ảnh Busan. Các ngôi sao và nhân vật nổi tiếng trong ngành điện ảnh từ nhiều quốc gia được người hâm mộ, giới yêu điện ảnh chào đón khi xuất hiện tại thành phố cảng.

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Phạm Băng Băng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại lễ khai mạc Liên hoan phim Busan 2026.
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Trên thảm đỏ, Phạm Băng Băng là một trong những nghệ sĩ thu hút sự chú ý. Cùng với cô, nhiều diễn viên Hàn Quốc như Hyun Bin, Jung Woo Sung, Shim Eun Kyung, Park Ji Hyun, Son Suk Ku cũng xuất hiện. Nam diễn viên Nhật Bản Shunsuke Michieda góp mặt trong dàn khách mời quốc tế.

Sự xuất hiện của Dương Tử Quỳnh, Charlotte Gainsbourg cùng nhiều nhà làm phim tên tuổi tiếp tục tạo điểm nhấn cho đêm khai mạc.

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hạm Băng Băng nổi bật giữa dàn nghệ sĩ quốc tế hội tụ tại Liên hoan phim Busan lần thứ 31.

Giám đốc liên hoan phim Jung Hanseok cho biết công tác tuyển chọn năm nay được xây dựng xoay quanh câu hỏi: “Busan định nghĩa thế nào là một bộ phim hay?”. 13 tác phẩm tranh giải được lựa chọn từ hàng nghìn phim gửi về, tập trung phản ánh đời sống đương đại tại châu Á.

Năm nay, số lượng phim được mời tham dự đạt mức cao kỷ lục với 246 tác phẩm đến từ 59 quốc gia. Tổng cộng 316 phim được trình chiếu trong khuôn khổ liên hoan.

Trương Nghệ Mưu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ban giám khảo. Phát biểu tại lễ khai mạc, đạo diễn Trung Quốc nhắc đến những thay đổi của điện ảnh trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng.

“Trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng và ngành làm phim ngày càng dân chủ hóa, việc làm ra một bộ phim hay ngày càng trở nên khó khăn hơn”, Trương Nghệ Mưu nói. Theo ông, làm phim phụ thuộc vào sự chăm chỉ nhưng “quan trọng hơn cả là may mắn”.

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Dương Tử Quỳnh được trao giải Nhà làm phim châu Á của năm tại Liên hoan phim Busan 2026.

Cùng Trương Nghệ Mưu, ban giám khảo gồm đạo diễn Bi Gan, Kei Ishikawa, diễn viên Choi Hee-seo, đạo diễn July Jung, nhà sản xuất Việt Nam Trần Thị Bích Ngọc và diễn viên Kazakhstan Samal Yeslyamova. Trương Nghệ Mưu nhấn mạnh bốn trong số bảy thành viên ban giám khảo là phụ nữ đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, coi đây là một bước tiến đáng chú ý.

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là phần vinh danh các nhà làm phim. Đạo diễn Ann Hui nhận Giải thưởng Camellia, giải thưởng được thành lập năm 2024 nhằm ghi nhận những người có đóng góp trong việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong điện ảnh.

Dương Tử Quỳnh được trao giải Nhà làm phim châu Á của năm. Choi Min Sik là người giới thiệu nữ diễn viên trước khi cô bước lên sân khấu nhận giải.

“Thật là một vinh dự to lớn khi nhận được giải Nhà làm phim châu Á của năm tại Liên hoan phim quốc tế Busan”, Dương Tử Quỳnh chia sẻ. Nữ diễn viên cũng dành lời chúc mừng cho Ann Hui, ghi nhận những đóng góp của bà trong gần năm thập kỷ làm nghề.

“Một câu chuyện có thể lan truyền khắp thế giới, và tôi đặc biệt muốn cảm ơn những bộ phim đã thay đổi cuộc đời tôi”, Dương Tử Quỳnh nói. Theo cô, Busan đã trở thành một điểm gặp gỡ toàn cầu quan trọng của điện ảnh, kết nối phương Đông và phương Tây.

Cô cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả: “Mỗi người trong số các bạn, những người ngồi trong bóng tối, dành thời gian và một phần nhỏ trái tim mình - chính các bạn đã làm nên bộ phim”.

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Hyun Bin góp mặt trong dàn sao Hàn Quốc dự lễ khai mạc.
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Đạo diễn Lee Chang-dong (ngoài cùng bên trái) của bộ phim "Possible Love" và dàn diễn viên, từ trái sang phải, Cho Yeo-jeong, Jeon Do-yeon và Sul Kyung-gu tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31
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Nữ diễn viên Shim Eun-kyung, giám khảo LHP Busan vẫy tay khi bước trên thảm đỏ.

Bên cạnh đó, nhà sáng lập Kim Dong-ho nhận Giải thưởng Điện ảnh Hàn Quốc. Ông là một trong những người đồng sáng lập Liên hoan phim Busan vào năm 1996 và từng trực tiếp gây quỹ cho kỳ tổ chức đầu tiên.

Kim Minha, nữ diễn viên được biết đến qua Pachinko và tham gia phim khai mạc The Table: Day and Night, đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình tại lễ khai mạc. Đáng chú ý, dàn diễn viên của The Assassin(s) không xuất hiện trên thảm đỏ. Bộ phim hiện vướng tranh cãi do bị cáo buộc xuyên tạc lịch sử liên quan đến vụ ám sát Đệ nhất phu nhân Yuk Young-soo năm 1974.

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Ca sĩ kiêm diễn viên Eric Nam.

Ngoài Phạm Băng Băng, Dương Tử Quỳnh, thảm đỏ còn có Lee Chang-dong cùng bốn diễn viên chính của bộ phim mới Possible Love, Lee Jung Jae - ngôi sao của Squid Game, đạo diễn Fukada Koji với Nagi Notes, Dileesh Pothen với Soul Whisperers và Anjali Patil với Selvi.

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra trong 10 ngày, kéo dài đến hết ngày 15/10.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Variety
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