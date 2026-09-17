Việt Nam có đại diện trong Ban giám khảo LHP Busan 2026 cùng Trương Nghệ Mưu

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 vừa công bố danh sách Ban giám khảo hạng mục tranh giải chính thức năm 2026. Đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ban giám khảo, trong khi Việt Nam có đại diện là nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc.

Cùng tham gia Ban giám khảo còn có đạo diễn Trung Quốc Bi Gan, diễn viên Hàn Quốc Moon Choi, đạo diễn Nhật Bản Ishikawa Kei, đạo diễn Hàn Quốc July Jung và diễn viên Kazakhstan Samal Yeslyamova. Ban giám khảo sẽ đánh giá 13 tác phẩm trong danh sách tranh giải năm nay.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc là đại diện Việt Nam trong Ban giám khảo hạng mục tranh giải chính thức tại LHP Busan 2026.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc có khoảng 30 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Bà từng phụ trách sản xuất tại Galaxy Studio và tham gia nhiều dự án điện ảnh trong nước, quốc tế. Với vai trò nhà sản xuất độc lập, các phim của bà từng góp mặt tại nhiều liên hoan phim quốc tế, trong đó có: "Cha và con và..." (Big Father, Small Father and Other Stories, 2015), "Người vợ ba" (The Third Wife, 2018) và "Tro tàn rực rỡ" (Glorious Ashes, 2022). Hiện bà phụ trách Project Market và DANAFF Talents tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục tranh giải chính thức tại LHP Busan 2026.

Chủ tịch Ban giám khảo năm nay, Trương Nghệ Mưu, là một trong những đạo diễn Trung Quốc có dấu ấn nổi bật tại các liên hoan phim quốc tế. Bộ phim đầu tay Cao lương đỏ (Red Sorghum, 1987) từng giành Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin.

Ông sau đó hai lần giành Sư Tử Vàng tại Venice với Thu Cúc đi kiện (The Story of Qiu Ju, 1992) và Không thiếu một em (Not One Less, 1999). Phải sống (To Live, 1994) nhận Grand Prix của Ban giám khảo tại Cannes.

Các tác phẩm của Trương Nghệ Mưu cũng từng ba lần được đề cử Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Ngoài lĩnh vực điện ảnh, ông từng đảm nhận vai trò tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Những tác phẩm gần đây của ông có Một giây (One Second) và Mãn giang hồng (Full River Red). Trương Nghệ Mưu cũng đang chuẩn bị dự án điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Tam thể của nhà văn Lưu Từ Hân.

Đạo diễn này có mối liên hệ với LHP Busan từ năm 2010, khi Chuyện tình cây táo gai (Under the Hawthorn Tree) được chọn làm phim khai mạc kỳ liên hoan thứ 15.

Trong số các thành viên khác, Bi Gan từng được biết đến qua Kaili Blues, Long Day's Journey into Night và Resurrection. Moon Choi từng nhận giải Diễn viên của năm tại BIFF 2018 với Our Body, đồng thời hoạt động ở cả vai trò đạo diễn và nhà sản xuất.

Đạo diễn Nhật Bản Ishikawa Kei có các tác phẩm Gukoroku – Traces of Sin, A Man và A Pale View of Hills. July Jung từng có ba phim dài A Girl at My Door, Next Sohee và Dora được giới thiệu tại Cannes.

Thành viên còn lại, Samal Yeslyamova, từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Cannes 2018 với Ayka. Cô cũng từng tham gia Ban giám khảo hạng mục New Currents của BIFF.

Ngoài Trương Nghệ Mưu, danh sách giám khảo hạng mục Competition tại BIFF 2026 gồm đạo diễn Bi Gan (Trung Quốc), diễn viên Samal Yeslyamova (Kazakhstan), đạo diễn Ishikawa Kei (Nhật Bản), nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc (Việt Nam), đạo diễn Jung Juri (Hàn Quốc) và diễn viên Choi Hee Seo (Hàn Quốc) - Ảnh: BIFF 2026

Năm nay, Ban giám khảo hạng mục tranh giải chính thức sẽ trao Busan Award ở 5 hạng mục gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Giải đặc biệt của Ban giám khảo, Diễn viên xuất sắc và Đóng góp nghệ thuật, với tổng giá trị tiền thưởng 110 triệu won.

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra từ ngày 6-15/10 tại Trung tâm Điện ảnh Busan và nhiều địa điểm trong thành phố Busan. Asian Contents & Film Market diễn ra từ ngày 10-13/10.

Năm nay, Việt Nam có 5 tác phẩm tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan ở nhiều hạng mục khác nhau.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (The Last Secret Of The First Emperor, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) và Thính giác (Hearing, đạo diễn Lê Bảo) cùng được lựa chọn vào A Window on Asian Cinema, chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh châu Á không tranh giải.

1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tham gia tranh giải Vision-Asia, hạng mục dành cho các tác phẩm điện ảnh độc lập đến từ châu Á.

Trong khi đó, Sợi chỉ đỏ (Red Thread, đạo diễn Hàm Trần) góp mặt tại Midnight Passion, chương trình dành cho các phim kinh dị, ly kỳ và giật gân.

Tác phẩm Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng (Baby Jackfruit Baby Guava, đạo diễn Nông Nhật Quang) được trình chiếu trong chương trình phim tài liệu Wide Angle: Documentary Showcase.