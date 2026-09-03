Liên hoan phim Busan 2026 chuẩn bị mở màn mùa điện ảnh mới

Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) cho biết hoạt động bán vé cho kỳ liên hoan năm nay sẽ bắt đầu trong tháng 9, hướng tới sự kiện điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc diễn ra vào tháng 10.

Theo đó, vé các lễ khai mạc, bế mạc, cùng những chương trình đặc biệt như suất chiếu ngoài trời, suất chiếu đêm và các buổi giao lưu với diễn viên khách mời sẽ được mở bán từ 14h ngày 17/9. Vé dành cho toàn bộ các suất chiếu phim còn lại sẽ được mở bán từ 14h ngày 21/9. Ban tổ chức dự kiến công bố lịch chiếu và thông tin chi tiết về các bộ phim tại liên hoan vào 17h ngày 11/9.

Poster giới thiệu Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31. (Ảnh: BIFF)

Diễn ra từ ngày 6 đến 15/10 tại thành phố Busan, BIFF lần thứ 31 là một trong những sự kiện điện ảnh quốc tế quan trọng nhất của châu Á, quy tụ các tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc công bố lịch chiếu vào tuần tới được giới yêu điện ảnh đặc biệt quan tâm, khi danh sách phim chính thức sẽ hé lộ những tác phẩm đáng chú ý của kỳ liên hoan năm nay.