Phương Nam hai lần bị rắn cắn khi quay Út Lan 2

Tối 18/9, ê-kíp Út Lan 2 có buổi ra mắt phim tại Hà Nội. Trước ngày khởi chiếu chính thức, tác phẩm của đạo diễn Trần Trọng Dần đạt hơn 2 tỷ đồng doanh thu từ lượng vé bán trước. Phim có các suất chiếu sớm từ 19h ngày 18/9 và trong hai ngày 19-20/9, trước khi phát hành rộng rãi từ 25/9.

Út Lan 2 tiếp tục khai thác không gian vùng quê sông nước với câu chuyện kỳ bí gắn với tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian. Phim có sự tham gia của NSƯT Kim Phương, Kiều Oanh, Phương Nam, Ngọc Phước, Tạ Lâm…

Trong Út Lan 2, Phương Nam đảm nhận vai Đen - một người thợ bắt rắn chuyên nghiệp, đồng thời là người chồng, người cha trong câu chuyện. Quá trình ghi hình tại U Minh Thượng với bối cảnh sông nước, rừng tràm đặt diễn viên trước nhiều điều kiện làm việc không dễ dàng.

Diễn viên Phương Nam đảm nhận vai Đen trong phim Út Lan 2.

Với Phương Nam, vai Đen tiếp tục nối dài những nhân vật có ngoại hình và số phận khá khắc khổ mà anh từng thể hiện. Nam diễn viên cho biết khán giả trên mạng xã hội cũng thường bình luận vui rằng anh được các đạo diễn “ưu ái” giao những vai “khổ, gầy, nghèo”.

“Tôi nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương của khán giả. Vì thế, tôi cũng mong mọi người sẽ nhìn thấy Phương Nam ở nhiều hình ảnh khác nhau, với nhiều cuộc đời, nhiều số phận khác nhau, để thấy rằng tôi có thể mang đến những màu sắc đa dạng qua từng nhân vật”, anh chia sẻ.

Quá trình thực hiện Út Lan 2 khiến cân nặng của Phương Nam thay đổi đáng kể. Có thời điểm anh giảm khoảng 4-5 kg. Một phần nguyên nhân đến từ việc phải chèo thuyền liên tục trong thời gian quay tại U Minh Thượng.

“Có những ngày tôi chèo từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, nhưng cũng có những hôm quay từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Lịch quay cứ liên tục như vậy nên cân nặng cũng giảm đi khá nhiều”, Phương Nam kể.

Phương Nam có thời điểm giảm khoảng 4-5 kg trong quá trình quay Út Lan 2.

Nam diễn viên thừa nhận việc thường xuyên tăng, giảm cân để phục vụ vai diễn có ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi thực hiện Mưa đỏ, anh từng tự tập luyện, ép cân khiến cơ thể bị sốc. Sau trải nghiệm đó, Phương Nam bắt đầu chuẩn bị có kế hoạch hơn và học cách hiểu cơ thể mình.

“Khi hiểu cơ thể mình hơn, tôi biết cách điều chỉnh dần dần, không còn bắt ép cơ thể như trước nữa”, anh nói.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Phương Nam tại Út Lan 2 là cảnh làm việc với rắn. Dù nhân vật Đen là thợ bắt rắn chuyên nghiệp, Phương Nam phải dành thời gian tập luyện trước khi thực hiện cảnh quay, làm quen với cách cầm và kiểm soát con vật dưới sự giám sát của người có chuyên môn.

Theo nam diễn viên, khi tập luyện trong môi trường yên tĩnh, con rắn khá hiền, thậm chí có thể quấn quanh cổ và tay anh. Tuy nhiên, điều kiện tại trường quay hôm đó hoàn toàn khác khi trời mưa gió, xung quanh có âm thanh, ánh sáng và nhiều tiếng động.

“Ngay khi vừa đưa con rắn lên, tôi đã bị nó táp một lần. Sau đó, tôi cố gắng làm đúng kỹ thuật, giữ phần thân và kiểm soát phần đầu để tránh bị cắn. Nhưng trong lúc xử lý, con rắn quay lại và cắn tôi thêm lần nữa”, Phương Nam nhớ lại.

Ở lần đầu tiên, các thành viên trong đoàn phim chưa nhận ra sự cố. “Mọi người trong ê-kíp vẫn đứng khá bình tĩnh vì nghĩ rằng tôi đang diễn thêm tình huống bị rắn cắn để cảnh quay sinh động hơn”, anh kể.

Đến lần thứ hai, khi thấy máu chảy nhiều, ê-kíp mới nhận ra Phương Nam bị cắn thật, lập tức dừng quay. Bộ phận y tế hỗ trợ tại chỗ trước khi đưa nam diễn viên tới bệnh viện. Theo Phương Nam, người huấn luyện cho biết con rắn không có độc, song anh vẫn cần kiểm tra nguy cơ nhiễm trùng và các vấn đề khác. Sau đó, sức khỏe của anh ổn định.

“Gần như đi phim nào tôi cũng có một lần phải vào viện. Thật sự là như vậy. Vì thế, mỗi lần cúng máy, ngoài việc mong bộ phim thuận lợi, tôi còn xin các cụ độ trì cho mình có sức khỏe, để quá trình quay được suôn sẻ”, Phương Nam chia sẻ.

Bên cạnh những cảnh quay vất vả, vai Đen còn đem đến cho Phương Nam trải nghiệm khác khi hóa thân thành một người chồng, người bố. Trong quá trình quay, anh có nhiều cảnh diễn cùng bé Thương và cho biết hai “bố con” dần trở nên thân thiết.

Việc đã có gia đình và có con cũng giúp Phương Nam tiếp cận những phân đoạn về tình thân khác trước. “Từ khi có con, tôi cảm thấy mình nhạy cảm hơn về mặt cảm xúc, khả năng cảm nhận cũng tốt hơn. Bản thân tôi cũng trưởng thành và chín chắn hơn”, nam diễn viên nói.

Theo Phương Nam, những trải nghiệm trong đời sống gia đình trở thành chất liệu hỗ trợ anh khi tiếp cận các kịch bản, nhân vật có câu chuyện liên quan đến tình cảm gia đình.