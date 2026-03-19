Quách Thu Phương khiến khán giả muốn “tắt tivi” vì quá đáng ghét

Trở lại màn ảnh nhỏ những năm gần đây, NSƯT Quách Thu Phương không còn gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng như trước. Thay vào đó, nữ diễn viên liên tục gây chú ý với những vai phản diện, đặc biệt là hình tượng người mẹ cay nghiệt, mưu mô trên sóng giờ vàng VTV. Hai nhân vật gần nhất - bà Dung trong “Bước chân vào đời” và bà Tuyết trong “Đồng hồ đếm ngược” - đã khiến khán giả vừa ức chế vừa thừa nhận khả năng diễn xuất sắc bén của chị.

Vai diễn cay nghiệt của Quách Thu Phương trong "Đồng hồ đếm ngược" khiến khán giả ghét cay ghét đắng

Trong “Bước chân vào đời”, Quách Thu Phương vào vai bà Dung - một người mẹ giàu có nhưng mang tư tưởng phong kiến, nặng nề định kiến về “môn đăng hộ đối”. Ngay từ những tập đầu, bà đã thể hiện rõ sự khinh miệt với Thương (Quỳnh Kool) - cô gái có hoàn cảnh khó khăn đang yêu con trai mình.

Cao trào được đẩy lên trong tập 11 khi bà Dung trực tiếp tìm đến phòng trọ của Thương. Không giấu thái độ, bà buông những lời lẽ cay nghiệt: “Tôi không muốn có một đứa con dâu xuất thân như cô”, hay “Con trai tôi một tay tôi nuôi nấng lớn khôn, tôi không thể để nó mang gánh nặng của người khác”. Thậm chí, bà còn nghi ngờ và xúc phạm Thương khi cho rằng cô “dụ dỗ”, “tâm cơ”, cố tình lôi kéo con trai mình.

Không dừng lại ở đó, khi Minh - em trai Thương - đập phá xe để bảo vệ chị, bà Dung lập tức đẩy sự việc đi xa hơn khi tố cáo cậu lấy cắp 100 triệu đồng. Bà đưa ra điều kiện: Thương phải chia tay Quân thì mới rút đơn kiện. Hành động này khiến nhân vật trở nên mưu mô, thâm độc và đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm.

Chính sự “quá đáng” của bà Dung đã khiến khán giả phản ứng dữ dội. Nhiều người thẳng thắn bày tỏ sự bức xúc, thậm chí “tức sôi máu” mỗi khi nhân vật này xuất hiện. Tuy nhiên, đó cũng là minh chứng cho việc Quách Thu Phương đã hóa thân trọn vẹn vào vai diễn.

Trước những tranh luận, nữ nghệ sĩ cho biết bà Dung là hình ảnh điển hình của những người mẹ mang tư tưởng cũ: luôn muốn điều tốt cho con nhưng lại cực đoan, áp đặt và vị kỷ. Đây cũng là kiểu nhân vật mang tính thời sự khi ngoài đời vẫn tồn tại không ít phụ huynh đặt nặng xuất thân, địa vị trong hôn nhân của con cái.

Nếu bà Dung khiến khán giả khó chịu bởi sự thượng đẳng và định kiến, thì bà Tuyết trong “Đồng hồ đếm ngược” lại gây ám ảnh theo cách khác: mưu mô, toan tính và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì lợi ích cá nhân.

Trong phim, bà Tuyết là người phụ nữ có cuộc sống bề ngoài hoàn hảo nhưng ẩn sau đó là những toan tính lạnh lùng. Bà có mối quan hệ bí mật với luật sư Khang và cùng hắn lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Khi bị chồng phát hiện, bà không ngần ngại ra tay khiến ông mất mạng, sau đó tìm cách đuổi con riêng của chồng ra khỏi nhà.

Điểm đáng chú ý ở nhân vật này là sự hai mặt rõ rệt. Bà Tuyết có thể lạnh lùng, tàn nhẫn với con chồng, nhưng lại dịu dàng, hết mực yêu thương con gái ruột. Với tình nhân, bà từng quỵ lụy nhưng cũng sẵn sàng thay đổi khi nhận ra lợi ích của mình bị đe dọa. Những chuyển biến tâm lý phức tạp này được Quách Thu Phương thể hiện tinh tế, tạo nên một hình tượng phản diện nhiều lớp.

Sự xuất hiện của hai vai diễn liên tiếp khiến khán giả có cảm giác Quách Thu Phương “chuyên trị” các vai mẹ chồng tai quái, đáng sợ. Tuy nhiên, chính nữ diễn viên cũng khẳng định mỗi nhân vật đều có màu sắc riêng. Nếu bà Xuân trong “Hương vị tình thân” từng gây tranh cãi vì định kiến, thì bà Dung còn cực đoan hơn, còn bà Tuyết lại là kiểu phản diện mang tính tính toán, quyền lực và lạnh lùng.

Bà Tuyết trong “Đồng hồ đếm ngược” mưu mô, toan tính và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì lợi ích cá nhân.

Ít ai biết rằng, trước khi gắn với những vai diễn “bị ghét”, Quách Thu Phương từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh phía Bắc. Sinh năm 1977, chị sở hữu gương mặt đài các, đôi mắt buồn đặc trưng và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như “Của để dành”, “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Sống mãi với Thủ đô”… Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chị bất ngờ rút lui để chăm sóc gia đình, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Quãng thời gian rời xa nghệ thuật không hề dễ dàng khi nữ diễn viên từng rơi vào trạng thái căng thẳng, trầm cảm. Sau đó, chị tìm đến yoga như một cách cân bằng cuộc sống và dần vượt qua giai đoạn khó khăn. Hơn 20 năm gắn bó với bộ môn này, yoga không chỉ giúp chị giữ vóc dáng mà còn trở thành liệu pháp tinh thần quan trọng.

Từ năm 2019, Quách Thu Phương trở lại mạnh mẽ với sân khấu và truyền hình, liên tục góp mặt trong nhiều dự án giờ vàng. Năm 2023, chị được phong tặng danh hiệu NSƯT, ghi nhận những đóng góp lâu dài cho nghệ thuật.

Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thần thái sang trọng và năng lượng tích cực. Tuy nhiên, trên màn ảnh, chị lại không ngại “làm xấu mình” để hóa thân vào những vai diễn gai góc, thậm chí bị khán giả “ghét cay ghét đắng”.

Chính nghịch lý đó - ngoài đời quyến rũ, trên phim đáng ghét - đã tạo nên sức hút đặc biệt cho Quách Thu Phương. Và với những gì đang thể hiện, có thể nói chị đang bước vào một giai đoạn mới trong sự nghiệp: giai đoạn của những vai diễn phản diện sâu sắc, nhiều chiều và đầy ám ảnh.