"Quỷ nhập tràng 2" tiếp tục đứng top 1 phòng vé, "Tài" của Mỹ Tâm tụt hạng

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim "Quỷ nhập tràng 2" tiếp tục giữ vững vị trí top 1 doanh thu trong ngày. Trong sáng 23/3, phim thu về hơn 447 triệu đồng với gần 6.000 vé được bán ra trên 2.200 suất chiếu. Tác phẩm của đạo diễn Pom Nguyễn chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng vào ngày 20/3, sau 1 tuần công chiếu chính thức. Tính đến sáng 23/3, phim đạt tổng doanh thu hơn 113 tỷ đồng.

Quang Tuấn và Khả Như trong "Quỷ nhập tràng 2". Ảnh: ĐPCC

Thành tích này đã vượt qua tốc độ 8 ngày của phần 1, trở thành bộ phim kinh dị đạt mốc trăm tỷ nhanh nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Không dừng lại ở thị trường nội địa, ê-kíp "Quỷ nhập tràng 2" cũng đã sớm lên kế hoạch phát hành quốc tế, với những điểm đến đầu tiên như Australia và New Zealand. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa chất liệu tâm linh - văn hóa thuần Việt tiếp cận gần hơn với khán giả toàn cầu.

So với phần 1, “Quỷ nhập tràng 2” nâng tầm độ “nặng đô” của dòng phim kinh dị Việt đúng với nhãn dán T18 đã công bố trước đó. Là phần tiền truyện, phim đưa khán giả ngược dòng quá khứ để khám phá nguồn cơn lời nguyền gia tộc của nhân vật Minh Như, với những hiện tượng ma quái liên tiếp ập đến sau khi cô em gái Mỹ Ngọc trở thành quỷ. Kịch bản lần này có yếu tố logic chặt chẽ hơn, giải đáp trọn vẹn những dấu chấm hỏi từng gây tranh cãi ở phần 1, cũng như mở ra những lớp lang mới cho bi kịch gia đình gây rúng động cả một vùng nông thôn An Giang.

Đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu trong ngày là phim Hàn Quốc "Đếm ngày xa mẹ". Trong sáng 23/3, phim thu về hơn 410 triệu đồng với hơn 5.800 vé bán ra trên hơn 1.800 suất chiếu. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 19,3 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Phim xoay quanh cặp mẹ con Eun-sil (Jang Hye-jin) và Ha-min (Choi Woo-shik). Mỗi lần ăn một món do mẹ nấu, Ha-min lại nhìn thấy một con số khó lý giải. Sau mỗi bữa ăn, con số ấy giảm đi một đơn vị. Ha-min sớm nhận ra một sự thật kinh hoàng: khi con số chạm về 0, mẹ anh sẽ qua đời. Kể từ đó, cuộc sống bình thường của Ha-min bị đảo lộn hoàn toàn. Để bảo vệ quãng thời gian còn lại của mẹ, Ha-min bắt đầu tránh xa những bữa cơm nhà, viện đủ mọi lý do để không phải ngồi vào bàn ăn và dần trở nên xa cách với mẹ.

Phim hoạt hình "Hoppers" (tựa Việt: Cú nhảy kỳ diệu) hiện đứng thứ ba về doanh thu trong ngày. Phim đạt doanh thu hơn 43 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam sau 10 ngày công chiếu chính thức. Tại thị trường thế giới, bộ phim cũng ghi nhận màn ra mắt ấn tượng với doanh thu mở màn khoảng 88 triệu USD toàn cầu, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của hãng phim hoạt hình Pixar.

Phim "Tài" của nhà sản xuất Mỹ Tâm sau khoảng thời gian giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng doanh thu trong ngày đã tụt xuống vị trí thứ năm. Đứa con tinh thần của đạo diễn Mai Tài Phến chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu chính thức. Trước tình hình có nhiều phim mới ra mắt và tình trạng tụt hạng như hiện tại, khả năng chạm mốc doanh thu 150 - 200 tỷ đồng của phim "Tài" sẽ trở nên xa vời.

Bộ phim mới ra mắt vào cuối tuần qua là "Bus: Chuyến xe một chiều" có doanh thu mở màn khá ảm đạm. Trong sáng 23/3, phim chỉ thu về hơn 43 triệu đồng. Tác phẩm của đạo diễn Luk Vân hiện đạt tổng doanh thu hơn 1,1 tỷ đồng.