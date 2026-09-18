Sao nhập ngũ: Erik gặp sự cố, Văn Mai Hương chấn thương khi huấn luyện

Tập 6 Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng phát sóng tối 17/9 tiếp tục ghi lại quá trình huấn luyện của 8 chiến sĩ mới. Trong các nhiệm vụ, Erik gặp sự cố khi thực hành dùng bộc phá, còn Văn Mai Hương bị chấn thương ở tay nhưng vẫn hoàn thành phần huấn luyện.

Erik gặp sự cố khi thực hiện nội dung huấn luyện dùng bộc phá.

Trong thời tiết nắng nóng tại Cam Ranh, các chiến sĩ mới bước vào nội dung thực hành dùng bộc phá tiêu diệt lô cốt địch. Việc mặc giáp, mang đầy đủ trang bị và di chuyển trên cát, địa hình dốc khiến nhiều người nhanh mất sức.

Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân và Châu Bùi hoàn thành tốt nhiệm vụ và được chỉ huy ghi nhận. Trong khi đó, Erik dù đã nắm thao tác nhưng do còn lúng túng nên làm rơi bộc phá khỏi mục tiêu, khiến nhiệm vụ không thành công.

Không dừng lại sau sự cố, nam ca sĩ chủ động xin Trung đội trưởng cho thực hiện lại. Erik chia sẻ: “Nếu sau này đất nước cần tôi, tôi sẽ có thể cầm súng và ra trận với các đồng chí khác”.

Văn Mai Hương bị chấn thương ở tay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ở cùng nội dung huấn luyện, Minh Trang phải đối diện với nỗi sợ bò sát. Nữ diễn viên rưng rưng khi nhìn thấy những chú kỳ nhông trên đường di chuyển. Quốc Trường lập tức động viên và xin chỉ huy đưa các con vật ra khỏi khu vực thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi biết đây là thử thách được đặt ra để cô đối diện với nỗi sợ, Minh Trang quyết định tiếp tục.

“Tôi rất sợ các loại bò sát và rắn nhưng tôi sợ thua hơn”, Minh Trang nói trước khi hoàn thành phần thử thách.

Văn Mai Hương là một trong những chiến sĩ gặp sự cố đáng chú ý ở tập này. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nữ ca sĩ bị chấn thương, chảy máu ở tay do căn vị trí đặt bộc phá chưa đúng, khiến tay va phải mảnh tôn.

Văn Mai Hương xúc động trước sự quan tâm của các đồng đội.

Theo nội dung chương trình, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Văn Mai Hương không cảm thấy đau và cũng không hoảng loạn. Sau khi hoàn thành phần huấn luyện, nhận được những lời hỏi han, động viên từ đồng đội, cô mới bật khóc.

“Tôi cảm thấy rất xúc động khi thấy được tình đồng đội, thấy được sự quan tâm, lo lắng mà mọi người dành cho chúng tôi”, Văn Mai Hương chia sẻ.

Sau buổi huấn luyện, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn khi các chiến sĩ kể lại những câu chuyện sinh hoạt trong môi trường quân ngũ. Erik bị đồng đội “bóc phốt” vì đặt chuông báo thức lúc 3h30 sáng, khiến cả phòng bật dậy. Nam ca sĩ giải thích do nhận được thông báo 4h15 sẽ tập trung nên chủ động dậy sớm để chuẩn bị.

Quốc Trường cũng bất ngờ khi biết mình là người ngáy ngủ mỗi đêm, dù trước đó anh từng chia sẻ rất khó chịu với tiếng ngáy. Nam diễn viên thừa nhận: “Tôi không biết vì sao tôi lại ngáy nữa”.

Quốc Trường cho biết quá trình tham gia chương trình khiến nhiều thói quen của anh thay đổi: “Tham gia Sao nhập ngũ, những chứng bệnh của tôi như khó ngủ, dị ứng tiếng ngáy, biếng ăn, ở sạch… hết rồi. Giờ khỏe rồi, quăng ở đâu cũng được hết!”.

Ở nội dung huấn luyện sơ cấp cứu vào buổi chiều, Quốc Trường, Văn Mai Hương và Châu Bùi cùng tham gia một tình huống giả định. Sự lúng túng của cả ba tạo nên nhiều tình huống hài hước, đồng thời giúp các chiến sĩ hiểu thêm về kỹ năng xử lý khi gặp người bị thương.

Từ trải nghiệm này, Quốc Trường cho rằng kiến thức sơ cứu cần được phổ biến rộng rãi: “Tôi cảm thấy là cái việc sơ cứu nên dạy cho tất cả mọi người, không chỉ riêng gì quân ngũ”.