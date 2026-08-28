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Erik chủ động nhận lỗi, thay đổi sau ngày đầu ở Sao nhập ngũ

Thứ Sáu, 09:04, 28/08/2026
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VOV.VN - Sau những bỡ ngỡ ban đầu ở Sao nhập ngũ 2026, Erik chủ động nhận lỗi vì khiến mọi người phải chờ, đồng thời cho thấy sự thay đổi khi quan sát, học hỏi từ đồng đội và sẵn sàng đối mặt các thử thách mới.

Trong tập 3 Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng, Erik tiếp tục trải qua nhiều nội dung huấn luyện cùng các nghệ sĩ và chiến sĩ tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101. Sau những bỡ ngỡ ban đầu với môi trường quân ngũ, nam ca sĩ cho thấy sự thay đổi khi chủ động nhận lỗi, quan sát đồng đội và sẵn sàng tham gia các thử thách mới.

Ở hội thao huấn luyện vòng quay trụ, Erik thuộc đội của Văn Mai Hương cùng hai chiến sĩ cũ là Thành Lực và Kim Anh. Đây là một trong những nội dung đầu tiên mà các nghệ sĩ phải trải nghiệm trong ngày huấn luyện.

erik chu dong nhan loi, thay doi sau ngay dau o sao nhap ngu hinh anh 1
Erik cho thấy sự thay đổi khi dần thích nghi với môi trường quân ngũ.

Bên cạnh những giờ tập luyện, Erik cũng có dịp thể hiện khả năng ca hát trong phần giao lưu giữa các chiến sĩ. Khi được yêu cầu giới thiệu và thể hiện tài năng, anh hài hước nói “sở thích thì ít mà nỗi sợ thì nhiều”, sau đó cùng đồng đội hát bản hit Sau tất cả. Màn biểu diễn tạo không khí thoải mái trước khi các chiến sĩ bước vào những nội dung tiếp theo.

Thử thách đáng chú ý với Erik trong tập này là hội thao cướp cờ - đấu vật bãi lầy. Nội dung này được sử dụng để rèn kỹ năng áp sát và thích nghi với địa hình phức tạp.

Bốn chiến sĩ nam mới gồm Erik, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Trường và Tuấn Dương được chia thành các đội, bắt cặp cùng các chiến sĩ cũ. Mỗi trận gồm ba lượt, đội nào cướp được cờ trước sẽ giành chiến thắng.

erik chu dong nhan loi, thay doi sau ngay dau o sao nhap ngu hinh anh 2
Erik trong thử thách cướp cờ - đấu vật bãi lầy tại Sao nhập ngũ 2026.

Ở vòng loại, Erik đối đầu Phan Mạnh Quỳnh. Nam ca sĩ gây bất ngờ khi không ngại va chạm trực diện, liên tục tìm cách vượt qua đối thủ để giành cờ. Kết quả, đội của Erik giành chiến thắng và bước vào trận chung kết gặp đội của Quốc Trường.

Trong trận đấu quyết định, Quốc Trường thay đổi chiến thuật, dùng sức đẩy Erik ngã sang một bên để lao lên cướp cờ. Erik nhanh chóng vùng dậy, tiếp tục ngăn cản đối thủ nhưng sau đó bị Quốc Trường quật xuống nước.

Trước lợi thế thể lực của Quốc Trường và đồng đội, đội của Erik không thể giành chiến thắng và kết thúc nội dung ở vị trí thứ hai. Dù vậy, màn thể hiện của nam ca sĩ cho thấy tinh thần thi đấu quyết liệt, không né tránh va chạm và sẵn sàng thử sức ở một nội dung đòi hỏi nhiều thể lực.

Sau khi kết thúc ngày trải nghiệm đầu tiên, các chiến sĩ tham gia buổi sinh hoạt tiểu đội để cùng nhìn lại những gì đã diễn ra. Đây cũng là thời điểm mỗi người chia sẻ thẳng thắn về những thiếu sót và trải nghiệm của bản thân.

erik chu dong nhan loi, thay doi sau ngay dau o sao nhap ngu hinh anh 3
Quốc Trường và Erik trong màn tranh tài ở bãi lầy.

Erik chủ động nhận lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ đợi. Theo nội dung chương trình, nam ca sĩ cũng cho thấy sự thay đổi khi sẵn sàng quan sát, học hỏi từ đồng đội và chấp nhận những thử thách mới.

Trước đó, trong những hoạt động đầu tiên của Sao nhập ngũ, Erik cùng các nghệ sĩ vẫn còn phần nào bỡ ngỡ trước những quy định và kỷ luật của môi trường quân đội. Việc chủ động nhìn nhận thiếu sót sau ngày huấn luyện đầu tiên cho thấy nam ca sĩ đang từng bước thích nghi với nếp sinh hoạt mới.

Tập 3 Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng tiếp tục ghi lại quá trình 8 nghệ sĩ trải nghiệm những nội dung huấn luyện tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, từ thử thách tiền đình đến hội thao cướp cờ - đấu vật bãi lầy.

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Bị phản ứng sau Sao nhập ngũ, Erik công khai xin lỗi khán giả

VOV.VN - Sau những phản ứng trái chiều về thái độ trong hai tập đầu Sao nhập ngũ, Erik đăng clip công khai xin lỗi khán giả. Nam ca sĩ thừa nhận những thiếu sót liên quan đến giờ giấc, tinh thần tập thể và phản ứng khi được yêu cầu cắt tóc, đồng thời mong có thêm thời gian để chứng minh sự thay đổi.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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