Timothée Chalamet tại Oscar 2026: Trượt giải nhưng không trượt bước

Thứ Năm, 06:00, 19/03/2026
VOV.VN - Timothée Chalamet lần thứ 3 nhận đề cử Oscar nhưng tiếp tục vẫn tay trắng. Từ chàng thơ mơ màng “Call Me by Your Name” đến vai gai góc trong “Marty Supreme”, cú trượt này là phép thử bản lĩnh: vẻ đẹp và hào quang phải cần kiên nhẫn, bền bỉ và sự trưởng thành trong nghệ thuật.

Đêm Oscar 2026 khép lại, và Timothée Chalamet một lần nữa không giành tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc. Nhưng cú trượt này không phải là dấu chấm hết, mà là bước ngoặt, một phần tất yếu trong hành trình dài để trở thành nghệ sĩ vĩ đại. Trong lịch sử Hollywood, những cú trượt Oscar không hiếm, nhưng mỗi lần như vậy đều là một phép thử, một bài học về kiên nhẫn, sự bền bỉ, và cách một nghệ sĩ đối diện với chính mình và công chúng.

Một khoảnh khắc trong "Marty Supreme", vai diễn đầy thử thách đánh dấu sự trưởng thành nghệ thuật.

Khi vẻ đẹp trở thành thách thức

Timothée Chalamet là biểu tượng của một thế hệ “chàng thơ” Hollywood: trẻ, lãng mạn, và gần như hoàn hảo trong ánh mắt khán giả. Nhưng Hollywood vốn khắt khe với những gương mặt quá hoàn hảo, họ không trao vương miện sớm cho ai mà muốn thấy quá trình nỗ lực, thử thách và đôi khi cả cú trượt.

Leonardo DiCaprio, sau “Titanic”, phải trải qua gần hai thập kỷ và hàng loạt vai diễn cực đoan, đầy thử thách, trước khi tượng vàng gọi tên. Paul Newman phải chờ tóc bạc trắng, Brad Pitt chỉ thực sự được công nhận vai diễn xuất sắc khi từ bỏ vẻ bóng bẩy.

Với Timothée, sự trẻ trung, hào quang và ba đề cử Oscar trước 30 tuổi chính là con dao hai lưỡi: vừa mở ra cơ hội, vừa tạo sức ép khổng lồ. Những phát ngôn về opera và ballet, những chiến dịch quảng bá táo bạo cho “Marty Supreme” đã khiến một bộ phận công chúng cảm giác anh có phần tự tin và “kiêu ngạo”.

Timothée Chalamet trong "Marty Supreme" với đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. 
Timothée mang vẻ đẹp lãng tử, vừa nhạy cảm vừa cuốn hút.

Vai diễn là bức tường thử thách

“Call Me by Your Name” đã biến Timothée thành hiện thân của chàng thơ mơ màng, nhạy cảm, và tinh tế. Nhưng vai Marty Mauser trong “Marty Supreme” lại là một thế giới khác: gai góc, hiện đại, sống giữa Lower East Side, đầy tham vọng và mâu thuẫn. Sự trượt giải phần nào phản ánh quá trình Hollywood và công chúng đang nhìn lại hình ảnh của anh: liệu chàng thơ lãng mạn có đủ bản lĩnh để trở thành nghệ sĩ đường dài hay chỉ là biểu tượng tạm thời của vẻ đẹp và sự mơ màng?

Timothée Chalamet trong "Call Me by Your Name" ánh mắt mơ màng, trữ tình.

Chiến dịch quảng bá sáng tạo, từ khinh khí cầu đến clip viral, dù giúp phim thu hút khán giả trẻ và tạo hiệu ứng truyền thông, lại nhấn mạnh một yếu tố: Timothée gần với nhân vật kiêu ngạo, khát danh hơn là nghệ sĩ trưởng thành. Hollywood cần thấy sự cân bằng giữa tham vọng và khiêm nhường, giữa nổi bật và bản lĩnh.

Timothée Chalamet trong vai Marty Mauser, tay chơi bóng bàn đầy khát vọng.

Trượt giải – Bước trưởng thành cần thiết

Trượt Oscar là phép thử không thể thiếu trong quá trình nghệ sĩ trưởng thành. Leonardo DiCaprio phải chờ 41 tuổi mới nhận tượng vàng; Paul Newman phải trải qua sáu lần đề cử; Brad Pitt cũng trải qua nhiều năm để chứng minh thực lực. Timothée, chỉ mới 30 tuổi, đã có ba đề cử,  thành tích mà nhiều ngôi sao mơ ước. Cú trượt này là bước ngoặt, để anh học cách chịu áp lực, cân bằng hình ảnh cá nhân, và biến thất bại thành chất liệu cho các vai diễn sâu hơn, phức tạp hơn.

Trong bối cảnh văn hóa, Hollywood tôn vinh nghệ thuật nhưng đồng thời đặt ra các “trạm kiểm tra” cho những tài năng trẻ: ánh hào quang, dư luận và thị hiếu công chúng đều là phép thử để kiểm chứng chiều sâu và bản lĩnh. Timothée đang đi qua chính những trạm này, học cách biến “gạch đá” dư luận thành sức mạnh, và chứng minh rằng thất bại hôm nay là nền tảng cho những thành tựu tương lai.

Timothée Chalamet luôn tìm kiếm những vai diễn thử thách bản thân.

Hành trình phía trước

Nhìn về tương lai, Timothée vẫn còn cả sự nghiệp dài phía trước. Các dự án như “Dune phần 3” hay phần tiếp theo của “Wonka” là cơ hội để anh chứng minh năng lực vượt ngoài hình tượng chàng thơ. Trượt Oscar 2026 không phải thất bại, đó là bài học về sự kiên nhẫn, bản lĩnh, và khả năng thích ứng với thử thách.

Timothée Chalamet trong "Dune". 

Trong lịch sử, mỗi huyền thoại Hollywood đều phải trả giá: Leonardo DiCaprio, Paul Newman, Brad Pitt… Timothée đang bước đúng nhịp trên con đường đó. Trượt giải hôm nay, nhưng anh đang xây dựng nền móng cho sự vĩ đại lâu dài, nơi mỗi thất bại đều trở thành chất liệu, mỗi cú trượt là bước trưởng thành. Hollywood không chỉ tôn vinh diễn xuất, họ tôn vinh hành trình trở thành nghệ sĩ, và Timothée với đa dạng vai diễn, bản lĩnh và tham vọng đang đi trên con đường ấy.

Trong thế giới nghệ thuật, sự vĩ đại là một hành trình chứ không phải một đích đến. Timothée đang bước trên con đường ấy, trượt giải hôm nay nhưng chắc chắn không trượt bước.

Hải Hà/VOV.VN
VOV.VN - Trailer đầu tiên của "Dune 3" vừa ra mắt đã lập tức "gây bão" mạng xã hội, mở ra chương đen tối nhất của thiên sử thi viễn tưởng. Trở lại với vai Paul Atreides, Timothée Chalamet đối mặt hệ quả của quyền lực tuyệt đối, nơi chiến tranh, tham vọng và tình yêu đẩy nhân vật vào vòng xoáy bi kịch không lối thoát.

VOV.VN - Bộ phim "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson giành 6 tượng vàng tại Oscar 2026, trong đó có Phim hay nhất. Chiến thắng phản ánh sức hút của một tác phẩm tham vọng, giàu chiều sâu chính trị, xã hội, dù Leonardo DiCaprio gây tiếc nuối khi trượt giải Nam chính xuất sắc nhất.

VOV.VN - Từng được biết đến như một "mỹ nam học đường", Jacob Elordi đang dần bước ra khỏi cái bóng của vẻ đẹp để khẳng định mình bằng những vai diễn ngày càng phức tạp. Vai Heathcliff trong "Wuthering Heights" (Đồi gió hú) cho thấy hành trình trưởng thành rõ rệt của nam diễn viên người Australia.

