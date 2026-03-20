Nữ diễn viên là "tình địch" của Minh Trang trong phim "Không giới hạn"

Trong những tập gần đây của phim truyền hình "Không giới hạn" đang lên sóng VTV, sự xuất hiện của nhân vật Hà Lê (Thùy Anh thủ vai) nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Hà Lê là người yêu cũ của Kiên (Steven Nguyễn). Sau khi chia tay Kiên 4 năm trước, cô sang nước ngoài lấy chồng. Giờ đây, Hà Lê đã ly hôn và quay trở về nước. Với lý do vẫn còn tình cảm với Kiên, Hà Lê luôn chủ động hành động thân mật với Kiên.

Thùy Anh vào vai Hà Lê trong "Không giới hạn". Ảnh: VTV

Dù Kiên đã thắng thắn từ chối trước đề nghị quay lại của người yêu cũ, Hà Lê vẫn hẹn gặp Kiên với hy vọng thuyết phục anh quay lại: "Em yêu anh, em chỉ yêu một mình anh thôi". Tuy nhiên, sự thật là con của Hà Lê đã bị bắt giữ. Cô buộc phải làm theo yêu cầu quấy phá Kiên của nhóm đối tượng để bảo vệ con mình.

Sự xuất hiện của nhân vật Hà Lê diễn ra vào lúc Kiên đang đối mặt với hàng loạt biến cố, từ áp lực dư luận đến những trở ngại trong công việc. Điều này đẩy mối quan hệ giữa anh và Lam Anh (Minh Trang) - con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân - vào tình thế đầy thử thách. Thùy Anh trở thành "tình địch" trên màn ảnh nhỏ của Minh Trang.

Hà Lê còn tìm gặp Lam Anh, khẳng định Kiên vẫn còn tình cảm với mình và yêu cầu cô rời xa. Hà Lê cho rằng những kỷ niệm cũ vẫn hiện hữu qua những đồ vật Kiên giữ lại, như một minh chứng cho việc anh chưa thể buông bỏ quá khứ. Trước những lời công kích của Hà Lê, Lam Anh thẳng thắn khẳng định chuyện tình cảm của mình không phải điều người khác có quyền can thiệp. Tuy nhiên, trước nhiều biến cố, Kiên nói lời chia tay với Lam Anh vì không thể bảo vệ cô nếu tiếp tục mối quan hệ, và không muốn người mình thương phải đối mặt với nguy hiểm.

Khán giả đánh giá sự xuất hiện của nhân vật Hà Lê giúp bộ phim trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn, khi mang đến nhiều nút thắt bất ngờ trong câu chuyện. Nhân vật Hà Lê không chỉ tạo ra xung đột tình cảm mà còn góp phần đẩy cao cao trào, khiến mạch phim thêm lôi cuốn người xem.

Ảnh hậu trường của Steven Nguyễn và Thùy Anh trong "Không giới hạn". Ảnh: FBNV

Thùy Anh, sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc với khán giả. Cô bén duyên với diễn xuất từ qua sitcom dành Bộ tứ 10A8. Cô từng tham gia các phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Rừng thế mạng, Lật mặt 8… Với phim truyền hình, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm như Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau…

"Không giới hạn" có nội dung liên quan đến đơn vị cứu hộ, cứu nạn. Phim xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên – Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn, mang trong mình vết thương chưa lành từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết. Trở lại địa phương trong một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, anh phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử và cả những hiểu lầm chưa từng được hóa giải.