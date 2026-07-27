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Thứ Hai, 20:00, 27/07/2026

Sao Việt 27-7: Đức Phúc xúc động trong lễ viếng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

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VOV.VN - Sao Việt 27-7: Đức Phúc cùng nhóm văn nghệ sĩ nghẹn ngào xúc động trong lễ viếng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra ở TP.HCM sáng nay: “Chúng con xin cúi đầu tri ân và đời đời khắc ghi công ơn của các vị Anh hùng Liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc”.
sao viet 27-7 Duc phuc xuc dong trong le vieng liet si tai cong vien le thi rieng hinh anh 1
Sao Việt 27-7: Đức Phúc cùng nhóm văn nghệ sĩ nghẹn ngào xúc động trong lễ viếng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sáng nay. “Chúng con xin cúi đầu tri ân và đời đời khắc ghi công ơn của các vị Anh hùng Liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc”, nam ca sĩ viết.
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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hòa Minzy đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để chia sẻ về dự án âm nhạc đặc biệt mà cô dành nhiều tâm huyết cách đây 1 năm. Hòa Minzy đã dành lời cảm ơn đặc biệt tới nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ê-kíp phim "Mưa đỏ" vì đã tin tưởng giao cho cô thể hiện ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình”.
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Mùa hè năm nay, Diệp Lâm Anh dành trọn thời gian nghỉ ngơi cho những chuyến đi biển. Trong những chuyến phiêu lưu, Diệp Lâm Anh luôn có bạn trai đồng hành. Cả hai tìm thấy sự đồng điệu ở những môn thể thao mạo hiểm.
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Nhà Puka - Gin Tuấn Kiệt nhận hàng chục nghìn lượt thích khi đăng những khoảnh khắc dễ thương của con gái Anya trong chuyến đi chơi gần đây. Em bé tên Anya, tròn một tuổi hồi tháng 3 và là "bản sao" của bố về ngoại hình.
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NSND Lê Khanh, NSND Ngọc Huyền, nghệ sĩ Ngọc Bích, Khánh Huyền và Như Trang có chuyến nghỉ dưỡng tại Đắk Lắk (Phú Yến cũ). Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cười đùa, tạo dáng nhí nhảnh của hội bạn thân Nhà hát Tuổi Trẻ được Ngọc Bích chia sẻ trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý.
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Tuyết Ngân, Minh Thư cùng hai mẹ con danh ca Cẩm Vân ghé nhà Đoan Trang ăn uống, trò chuyện. Đây là lần đầu chị em Tam Ca Áo Trắng đến nhà mới của giọng ca Sô cô la kể từ khi cô về Việt Nam sống, sau thời gian định cư Singapore.
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Sau gần 20 năm theo đuổi thời trang, nhà thiết kế Hà Nhật Tiến cho biết anh đã tạm gác đam mê 'không kiếm ra tiền' để chạy xe ôm công nghệ mưu sinh.
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Hồ Ngọc Hà nhí nhảnh bên con gái Lisa khi cả nhà du lịch ở Italy.
Hà Phương/VOV.VN
(Tổng hợp)
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