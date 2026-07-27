Sao Việt 27-7: Đức Phúc xúc động trong lễ viếng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Sao Việt 27-7: Đức Phúc cùng nhóm văn nghệ sĩ nghẹn ngào xúc động trong lễ viếng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra ở TP.HCM sáng nay: “Chúng con xin cúi đầu tri ân và đời đời khắc ghi công ơn của các vị Anh hùng Liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc”.