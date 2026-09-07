Sau kỷ niệm 10 năm BLACKPINK: 3 dấu ấn cá nhân và sự mong đợi dành cho Rose

Sự trở lại được mong đợi

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của BLACKPINK đã diễn ra lặng lẽ hơn nhiều so với kỳ vọng của công chúng. Thay vì một đại tiệc âm nhạc hoành tráng, sự kiện khép lại trong vỏn vẹn 30 phút với quy mô giới hạn 40 khách mời, kéo theo những tiếc nuối từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Cả bốn thành viên sau đó đã cùng lên tiếng xin lỗi fan, đánh dấu một nốt trầm trước khi mỗi người chính thức bước vào hành trình mới.

Bỏ lại những dở dang của hoạt động nhóm, các thành viên nhanh chóng tập trung cho các dự án cá nhân để khẳng định màu sắc riêng. Jennie là người mở màn chuỗi phát hành với EP kỹ thuật số “Fallen Angel” ra mắt ngày 28/8. Ca khúc chủ đề, cũng mang tên "Fallen Angel", là một bài hát pop acoustic nắm bắt cảm giác lang thang tìm kiếm một nơi thuộc về riêng mình, nơi cô có thể tìm thấy sự bình yên.

Ngoài ca khúc chủ đề, album còn bao gồm bài hát mộng mơ “Heaven”, nói về một mối quan hệ làm tổn thương cả hai người nhưng vẫn mang lại cảm giác như thiên đường. Cũng như “Less Than a Lover”, bài hát được phát hành lần đầu tiên dưới dạng đĩa đơn kỹ thuật số vào tháng 7. Ca khúc sau đã nhận được sự yêu thích đáng kể sau khi đứng đầu các bảng xếp hạng lớn ở Hàn Quốc và quốc tế. Jennie cũng dự kiến ​​sẽ phát hành phiên bản vật lý của album vào ngày 30/10.

Nhóm BLACKPINK. (Ảnh: Kbizoom)

Ngay sau đó, ngày 4/9 ghi dấu cột mốc đặc biệt khi Lisa và Jisoo cùng chọn thời điểm này để giới thiệu sản phẩm mới. Lisa mở màn với đĩa đơn “SaWaDiKa” lúc 9 giờ sáng, bài hát đã tạo được sự mong chờ lớn vì đây là sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên của cô sau một năm bảy tháng kể từ album “Alter Ego” phát hành vào tháng 2/2025. Tên bài hát lấy từ một lời chào trong tiếng Thái, phản ánh rõ ràng bản sắc và nguồn gốc của Lisa. Từ đầu đến cuối, Lisa mang đến một màn trình diễn mạnh mẽ trên nền nhạc hip-hop, một lần nữa chứng minh kỹ năng rap đặc sắc của mình. Giống như Jennie, cô cũng dự kiến ​​sẽ phát hành mini album vào ngày 23/10.

Và Jisoo nối tiếp với ca khúc “Click” vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày 4/9. Đây là lần đầu tiên hai mảnh ghép của BLACKPINK là Jisoo và Lisa phát hành nhạc solo trong cùng một ngày, mang đến làn gió mới cho thị trường âm nhạc và thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

“Click” là đĩa đơn mở màn đầu tiên trích từ album đầy đủ đầu tay của Jisoo. Đây là sản phẩm solo đầu tiên của nữ ca sĩ sau khoảng 11 tháng kể từ “Eyes Closed”, ca khúc hợp tác với ngôi sao nhạc pop ZAYN hồi tháng 10/2025. Vì “Eyes Closed” nhận được phản hồi tích cực, bao gồm cả việc lọt vào bảng xếp hạng US Billboard Hot 100, sự chú ý cũng đang đổ dồn vào ca khúc mới “CLICK” của Jisoo. Một ca khúc mang hơi hướng phim kinh dị với một bầu không khí u ám, làm dấy lên kỳ vọng về một hướng đi mới của Jisoo.

Sự trở lại của 3 thành viên BLACKPINK trong vòng 1 tuần đồng thời cũng làm dấy lên mong đợi đối với Rose, thành viên còn lại của nhóm, sau sự kiện 10 năm.

Khác biệt và dấu ấn cá nhân

Nếu các dự án trước đây khắc họa một Jennie quyến rũ, thời thượng và giàu năng lượng bùng nổ, thì “Fallen Angel” lại mang đến một lát cắt hoàn toàn khác biệt: Trầm lắng, riêng tư và giàu tính thử nghiệm. EP được cấu trúc như một cuốn nhật ký âm nhạc, nơi Jennie bộc lộ những góc khuất, sự tổn thương và hành trình tìm kiếm sự bình yên nội tâm.

Jennie - "Fallen Angel". (Clip: Kbizoom/Official MV)

“Fallen Angel” của Jennie gây bất ngờ khi rời xa công thức Pop/Hip-hop quen thuộc của nữ ca sĩ để chạm ngõ Dream-pop, Acoustic Pop, và cả những nét chấm phá của Soft Rock. Trong ca khúc chủ đề “Fallen Angel”, tiếng guitar mộc mạc và cấu trúc giai điệu ngẫu hứng mang lại cảm giác phóng khoáng nhưng đượm buồn. “HEAVEN” được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đánh giá là điểm sáng nhất EP nhờ không gian âm nhạc mộng mơ (dreamy) kết hợp âm thanh guitar biến tấu, khắc họa sự mâu thuẫn trong một mối quan hệ toxic. “Less Than a Lover” là một bản Pop/R&B nhẹ nhàng, mang giai điệu bắt tai, đóng vai trò là nhịp cầu thư giãn dễ tiếp cận nhất trong EP.

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi, “Fallen Angel” không phải là một sản phẩm được thiết kế để càn quét các bảng xếp hạng hay tạo bão TikTok. Đây là một bước đi mang tính khẳng định bản sắc nghệ sĩ độc lập (indie-pop spirit) của Jennie. Dự án này cho thấy cô sẵn sàng đánh đổi những chỉ số thành tích ngắn hạn để theo đuổi thẩm mỹ âm nhạc cá nhân, tạo nền móng vững chắc cho album vật lý đầy đủ dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10.

Một tuần sau khi EP “Fallen Angel” của Jennie ra mắt, dù cùng ra mắt sản phẩm trong một ngày, Lisa và Jisoo lại mang đến hai trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác biệt, phản ánh đúng cá tính nghệ thuật cũng như thị trường mục tiêu mà mỗi người hướng tới.

Lisa - "SaWaDiKa". (Clip: Kbizoom/Official MV)

Với Lisa, ca khúc “SaWaDiKa”, đĩa đơn mở đường cho mini album “Press Play”, là sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa gốc Thái Lan của nữ ca sĩ và tư duy âm nhạc hiện đại. Tên bài hát lấy từ lời chào tiếng Thái quen thuộc, mở ra một không gian hip-hop sôi động nơi Lisa tiếp tục phát huy thế mạnh rap và khả năng trình diễn cuốn hút. Sản phẩm nhanh chóng gặt hái những con số ấn tượng trên các nền tảng quốc tế, đạt hơn 40 triệu lượt xem sau 13 giờ ra mắt trên YouTube, đồng thời vươn lên các vị trí cao trên bảng xếp hạng iTunes tại Mỹ và Thái Lan. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Lisa ở thị trường âm nhạc toàn cầu và nền tảng người hâm mộ quốc tế đông đảo.

Trong khi đó, Jisoo lại chọn cách tiếp cận sâu lắng và gai góc hơn qua đĩa đơn “Click”, sản phẩm mở màn cho album đầy đủ đầu tay của cô. Mang âm hưởng mờ ảo và mang hơi hướng phim kinh dị, “Click” thể hiện một khía cạnh mới mẻ, thử thách hơn trong hình ảnh của Jisoo sau thành công của sản phẩm hợp tác “Eyes Closed”. Khác với sức bật trên các nền tảng video quốc tế của Lisa, sản phẩm của Jisoo thể hiện thế mạnh rõ rệt tại thị trường nội địa. Ca khúc nhanh chóng ghi danh trên các bảng xếp hạng nhạc số lớn tại Hàn Quốc như Melon, Genie và Bugs, khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa nữ ca sĩ và công chúng quê nhà. “Click” nhanh chóng đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau khoảng gần 2 giờ phát hành và vượt mốc 5 triệu lượt xem sau 9 giờ.

Jisoo - "CLICK". (Clip: Kbizoom/Official MV)

Sự xuất hiện song hành của “SaWaDiKa” và “Click” cùng với cú bứt phá của “Fallen Angel” không đơn thuần là những con số thành tích, mà là minh chứng cho sự trưởng thành đa dạng của từng thành viên. Một Lisa bùng nổ, mang đậm dấu ấn quốc tế. Một Jisoo biến hóa, giữ vững vị thế tại thị trường nội địa và một Jennie không ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định dấu ấn đã tạo nên ba mảnh ghép nghệ thuật riêng biệt, mở ra bước tiến mới đầy hứa hẹn cho các cá nhân trên con đường độc lập. Đồng thời, cũng làm nhân lên sự mong mỏi dành cho dấu ấn còn lại của BLACKPINK, Rose.