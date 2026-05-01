Sự xuất hiện hiếm hoi của Triệu Vi gây tò mò sau thời gian dài rời xa điện ảnh

Ngày 30/4, Triệu Vi tham dự buổi họp mặt cựu sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cùng các bạn học khóa 1996, trong đó có các ngôi sao nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh và Trần Côn. Trong những bức ảnh từ buổi họp mặt, Triệu Vi xuất hiện trong trang phục giản dị, trông rất khiêm tốn, đến nỗi nhiều người khó tin rằng cô từng là một trong những tên tuổi lớn nhất của làng giải trí Trung Quốc.

Triệu Vi cũng chia sẻ một bức ảnh từ buổi họp mặt kèm theo chú thích ngắn gọn: “30 năm – Khóa 1996, Khoa Diễn xuất, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh”.

Triệu Vi từng được coi là niềm tự hào của học viện. Trong năm thứ hai đại học, cô nổi tiếng khắp châu Á với bộ phim truyền hình ăn khách “Nàng công chúa xinh đẹp”. Vai diễn này đã biến cô thành hiện tượng chỉ sau một đêm và thần tượng quốc dân, với lượng thư hâm mộ được cho là đã lấp đầy cả một phòng ký túc xá.

Sau bước đột phá đó, cô tiếp tục gặt hái thành công lớn trên màn ảnh và trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu. Sau đó, cô theo học thạc sĩ chuyên ngành đạo diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên, vào tháng 8/2021, Triệu Vi đột ngột bị cấm xuất hiện trên truyền thông, vụ việc khiến sự nghiệp giải trí của cô chấm dứt.

Đồng thời, một loạt các vấn đề tài chính được cho là đã dẫn đến sự sụp đổ của một số công ty của nữ ngôi sao, khiến Triệu Vi không thể trả nợ sau khi thua kiện.

Trong khi đó, một số nguồn tin trực tuyến suy đoán rằng Triệu Vi có thể đang giấu tài sản ở nước ngoài, mặc dù những thông tin này vẫn chưa được xác minh. Cô cũng bị liên quan đến những tin đồn về các hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài, điều mà gia đình cô đã kiên quyết phủ nhận và tuyên bố sẽ khởi kiện những người lan truyền thông tin sai sự thật.

Những năm gần đây, Triệu Vi tập trung vào việc đi du lịch và dành thời gian cho bạn bè. Cô hiếm khi đăng bài trên mạng xã hội và dường như không còn giữ được hình ảnh chỉn chu như trước đây, khiến nhiều người tin rằng cô không có ý định trở lại làng giải trí.

Đầu tháng 3, bộ phim “Không còn tình yêu nào khác” mà Triệu Vi tham gia diễn xuất năm 2016, cuối cùng cũng được phát hành với tựa đề mới. Tuy nhiên, phim không đạt được thành công về mặt doanh thu, và tên của cô đã bị xóa hoàn toàn khỏi phần giới thiệu sản xuất. Triệu Vi đã tham dự buổi chiếu sớm, nhưng chỉ với tư cách một khán giả bình thường ủng hộ bộ phim. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng vì cô không thể được chính thức gắn liền với dự án của chính mình.

Bất chấp những tranh cãi vẫn đang tiếp diễn, những lần xuất hiện hiếm hoi của Triệu Vi vẫn tiếp tục thu hút sự tò mò của công chúng, khi họ nhận thấy sự tương phản rõ rệt giữa hình ảnh ngôi sao trước đây và cuộc sống kín đáo hiện tại của cô.