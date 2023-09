“15 năm… Với một số người thì đó là một khoảng thời gian dài nhưng với tôi thì nó rất nhanh. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những trải nghiệm của mình”, Taecyeon nói.

Khi được hỏi về mối quan hệ của anh ấy với các thành viên 2PM, Taecyeon trải lòng ban đầu họ chỉ giống như đối tác kinh doanh, nhưng thời gian trôi qua và sau 15 năm bên nhau, Taecyeon chia sẻ rằng họ luôn ủng hộ nhau: "Bây giờ chúng tôi luôn tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau". Kết hợp các hoạt động với tư cách là thành viên nhóm và nghệ sĩ solo, ngoài vai trò là một diễn viên nổi tiếng, Taecyeon cũng tiết lộ rằng với tinh thần trách nhiệm, anh nghĩ rằng việc ở trong một nhóm sẽ dễ dàng hơn nhiều so với hoạt động solo: " Khi bạn là nghệ sĩ solo, bạn sẽ là người duy nhất lo mọi việc".

Ngoài ý định tiếp tục đồng hành cùng 2PM, nam thần tượng xứ Hàn mong muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất. Anh thừa nhận mình có mục tiêu diễn xuất trong tương lai: “Tôi muốn mở rộng phạm vi hoạt động của mình với tư cách là một diễn viên. Tôi muốn thử đảm nhận nhiều vai diễn hơn”.

Taecyeon 2PM muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất

Về nỗ lực diễn xuất của mình, Taecyeon bày tỏ mong muốn khám phá những vai diễn cho phép anh thể hiện vóc dáng của mình, ám chỉ sự sẵn sàng đảm nhận những vai diễn đòi hỏi thể chất trong tương lai: “Có lẽ là một võ sĩ quyền anh" - Taecyeon nói.

Taecyeon là một rapper, ca sĩ nhạc sĩ kiêm diễn viên được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là rapper chính trong nhóm nhạc nổi tiếng 2PM. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nam thần tượng còn góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình như Cinderella's Sister, Dream High, Who Are You?, Wonderful Days, Save Me, Vincenzo... được khán giả đón nhận cũng như đánh giá cao. Với tất cả những thành tựu và thành công của mình, Taecyeon cho rằng, sự ghi nhận của người hâm mộ là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thành công và trường tồn của anh.