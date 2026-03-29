"Táo quân" lên sóng mấy giờ tối nay?

Chủ Nhật, 14:29, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau thời gian vắng bóng trên truyền hình, dàn nghệ sĩ Táo quân sẽ trở lại trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" lên sóng 20h tối nay 29/3 trên VTV3.

Khác với những năm trước, "Táo quân" được chiếu dưới dạng tiểu phẩm đặc biệt trong chương trình “Cuộc hẹn với tháng Ba”. Đây là chương trình kỷ niệm 30 năm VTV phát sóng đầu tiên (31/3/1996 - 31/3/2026). 

Dàn nghệ sĩ Táo quân trở lại trong chương trình "Cuộc hẹn tháng Ba".

Táo quân trở lại với tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ" quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc của "Táo quân" như Tự Long, Quốc Khánh, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, cùng Trung Ruồi. Sự hội ngộ của những gương mặt gạo cội mang đến cảm giác vừa thân thuộc, vừa gợi nhiều kỳ vọng cho khán giả sau một thời gian vắng bóng.

Với phong cách đặc trưng, các nghệ sĩ tiếp tục mang đến những màn tung hứng nhịp nhàng, những câu thoại sắc sảo. Khán giả được gặp lại NSND Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng thâm trầm, uy nghiêm; NSND Tự Long biến hóa với Táo Xã hội; NSƯT Quang Thắng duyên dáng trong vai Táo Kinh tế. Bên cạnh đó là NSƯT Chí Trung tinh ranh với Táo Công chức và nghệ sĩ Vân Dung sắc sảo trong hình tượng Táo Giáo dục.

Sự phối hợp ăn ý cùng khả năng ứng biến linh hoạt một lần nữa khẳng định sức hút của dàn nghệ sĩ “gạo cội”. Những câu hỏi lắt léo từ Ngọc Hoàng và cách các Táo đối đáp thông minh tạo nên không khí vừa quen thuộc, vừa mang hơi thở mới.

Sự xuất hiện của Tùng Dương, Trọng Tấn hứa hẹn bất ngờ cho tiết mục "Hái hoa dân chủ" của Táo quân.

Theo NSND Quốc Khánh, tiểu phẩm "Táo quân" năm nay có thời lượng khoảng 30 phút, nằm trong tổng thể chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba".

Dù thời lượng ngắn, ê-kíp vẫn nỗ lực giữ tinh thần châm biếm đặc trưng đã làm nên thương hiệu "Táo quân" suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, hình thức biểu đạt vẫn giống "Táo quân" trước đây nhưng có sự biến tấu một chút để mang đến không khí vui tươi cho chương trình kỷ niệm của VTV3.

Sự trở lại của dàn Táo trong "Cuộc hẹn với tháng Ba" được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một đêm truyền hình giàu cảm xúc, nơi tiếng cười, hoài niệm và những góc nhìn thời sự cùng hòa quyện.

Lê Chi/VTC News
Chương trình Táo quân sẽ trở lại vào cuối tháng 3?
VOV.VN - Tiểu phẩm Táo quân sẽ phát sóng trên VTV3 vào 20h ngày 29/3 trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" nhân kỷ niệm 30 năm VTV3 phát sóng số đầu tiên.

Chương trình thay thế Táo quân đêm Giao thừa có gì đặc biệt?
VOV.VN - Tối 29 Tết (16/2/2026), VTV sẽ lên sóng chương trình mới “Gặp nhau cuối năm – Quảng trường mùa xuân” lúc 20h, thay thế Táo quân sau 22 năm gắn bó. Với sự kết hợp giữa âm nhạc, hài kịch, nhạc kịch và nghệ thuật trình diễn.

Hình ảnh Nam Tào – Bắc Đẩu trong Táo quân qua các năm
VOV.VN - Suốt hơn 20 năm lên sóng mỗi tối Giao thừa, Nam Tào – Bắc Đẩu đã trở thành bộ đôi ghi dấu ấn sâu sắc trong chương trình “Gặp nhau cuối năm – Táo quân”, gắn liền với tiếng cười, những màn tung hứng duyên dáng và ký ức Tết khó quên của nhiều thế hệ khán giả.

