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Taylor Swift tri ân Dolly Parton: “Di sản của bà sẽ trường tồn mãi mãi”

Thứ Tư, 10:59, 26/08/2026
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VOV.VN - Taylor Swift vừa chia sẻ lời tri ân xúc động dành cho Dolly Parton sau khi huyền thoại nhạc đồng quê qua đời ở tuổi 80 tại Nashville.

Trong bài viết tưởng nhớ tiền bối, Taylor Swift bày tỏ cảm giác khó tin trước sự ra đi của Dolly Parton. Cô viết: “Tôi không thể hình dung một thế giới không còn Dolly. Điều đó dường như không có thật và thật khó chấp nhận”. Tuy vậy, nữ ca sĩ cho rằng di sản mà Dolly Parton để lại sẽ còn sống mãi bởi bà đã dành cả cuộc đời để lan tỏa sự hào phóng và tạo ra ảnh hưởng tích cực tới rất nhiều người.

Taylor Swift gọi Dolly Parton là “một món quà vô giá”, đồng thời nhấn mạnh nữ nghệ sĩ quá cố không chỉ là một biểu tượng âm nhạc mà còn là hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

taylor swift tri an dolly parton di san cua ba se truong ton mai mai hinh anh 1
Taylor Swift chia sẻ lời tri ân xúc động sau khi Dolly Parton qua đời ở tuổi 80.

Theo Taylor Swift, Dolly Parton có cách truyền tải những bài học về cuộc sống bằng sự nhẹ nhàng, chân thành và đôi khi đầy hài hước. Cô cũng đặc biệt nhắc tới sự đối lập thú vị trong hình ảnh của Dolly Parton: vừa mang vẻ bí ẩn, lộng lẫy, vừa rất thẳng thắn và minh bạch trong những điều quan trọng.

“Bà ấy vừa có sự duyên dáng thực sự, vừa có nghị lực phi thường, tất cả gói gọn trong một con người rạng rỡ”, Taylor Swift viết.

Nữ ca sĩ cũng ca ngợi Dolly Parton vì tấm lòng nhân hậu trước những khó khăn của người khác, đồng thời luôn có ý chí mạnh mẽ để bảo vệ giá trị của mình với tư cách một nghệ sĩ.

Không chỉ nhắc đến âm nhạc, Taylor Swift còn bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp xã hội của Dolly Parton. Cô nhắc tới hàng triệu cuốn sách mà nữ nghệ sĩ đã mang tới cho trẻ em trên khắp thế giới thông qua các chương trình thúc đẩy văn hóa đọc.

Taylor Swift cho biết cô trân trọng những giai điệu và lời ca do Dolly Parton sáng tác, những tác phẩm có khả năng “làm tan chảy cả những trái tim lạnh giá nhất”. Với Taylor Swift, những màn trình diễn táo bạo của Dolly Parton cũng góp phần truyền cảm hứng để những cô gái trẻ như cô ngày trước dám mơ về một tương lai đứng trên sân khấu.

“Dolly, tôi sẽ luôn nghĩ về bà trên mỗi chặng đường”, Taylor Swift nhắn gửi.

Taylor Swift bắt đầu sự nghiệp từ nhạc đồng quê trước khi mở rộng sang nhiều thể loại và trở thành một trong những ngôi sao pop nổi tiếng nhất thế giới. Trong nhiều năm, cô không giấu sự ngưỡng mộ dành cho Dolly Parton. Trước đó, Taylor Swift từng gọi bà là một “lực lượng tiến hóa và chuyển đổi” trong ngành công nghiệp âm nhạc, đồng thời đánh giá Dolly Parton là một “người kể chuyện bất hủ”.

taylor swift tri an dolly parton di san cua ba se truong ton mai mai hinh anh 2
Dolly Parton là một trong những biểu tượng lớn của nhạc đồng quê Mỹ.

Dolly Parton cũng nhiều lần dành lời khen cho Taylor Swift. Trong một cuộc phỏng vấn với Variety năm 2024, bà cho biết rất ngưỡng mộ cách Taylor Swift điều hành sự nghiệp, cuộc sống cá nhân cũng như những đóng góp của cô dành cho người trẻ.

Dolly Parton khi đó gọi Taylor Swift là một nguồn cảm hứng tích cực và cho rằng xã hội luôn cần những con người truyền đi năng lượng như vậy.

Tháng trước, mối quan hệ đầy trân trọng giữa hai nghệ sĩ tiếp tục được thể hiện khi Dolly Parton đăng video cảm ơn Taylor Swift và Travis Kelce sau khoản quyên góp 2 triệu USD cho Imagination Library - chương trình giáo dục đọc viết do bà sáng lập, cung cấp sách miễn phí hằng tháng cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi.

Trong video, Dolly Parton còn hài hước nói về việc muốn “nhận nuôi” đứa con đầu lòng trong tương lai của cặp đôi, trước khi khép lại lời cảm ơn bằng ca khúc I Will Always Love You.

Sự ra đi của Dolly Parton để lại khoảng trống lớn với âm nhạc Mỹ. Với Taylor Swift, bà không chỉ là một huyền thoại của nhạc đồng quê mà còn là người đã mở ra nhiều cánh cửa để những thế hệ nghệ sĩ sau có thể bước tiếp.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Variety
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