Ngay sau lễ cưới, Taylor Swift được tòa tuyên thắng trong vụ kiện 30 triệu USD

Tòa án liên bang tại bang Florida (Mỹ) đã ra phán quyết có lợi cho Taylor Swift trong vụ kiện bản quyền do nhà thơ Kimberly Marasco khởi xướng. Theo quyết định của thẩm phán Aileen Cannon ngày 6/7, toàn bộ các cáo buộc cho rằng nữ ca sĩ sao chép nội dung thơ để đưa vào lời bài hát đều không có đủ căn cứ pháp lý.

Đây là vụ kiện thu hút sự chú ý của dư luận bởi Kimberly Marasco yêu cầu Taylor Swift cùng các bên liên quan bồi thường hơn 30 triệu USD, tương đương khoảng 790 tỷ đồng. Nguyên đơn cho rằng nhiều ca khúc của giọng ca người Mỹ đã sử dụng các câu chữ và hình ảnh trong những tập thơ do bà sáng tác.

Tuy nhiên, sau quá trình xem xét hồ sơ, tòa án kết luận Kimberly Marasco không chứng minh được các tác phẩm của mình chứa những yếu tố biểu đạt được luật bản quyền bảo hộ. Đồng thời, nguyên đơn cũng không đưa ra được bằng chứng cho thấy Taylor Swift từng tiếp cận các bài thơ trước khi sáng tác các ca khúc bị khiếu nại.

Theo phán quyết, những điểm tương đồng được nêu trong đơn kiện chủ yếu là các ý tưởng, chủ đề, phép ẩn dụ hoặc những cụm từ phổ biến, không đủ điều kiện để xác lập hành vi xâm phạm bản quyền. Đáng chú ý, thẩm phán quyết định bác đơn kiện với hiệu lực cuối cùng, đồng nghĩa Kimberly Marasco không được tiếp tục sửa đổi hồ sơ để khởi kiện lại với cùng nội dung.

Ca sĩ Taylor Swift. (Ảnh Instagram)

Vụ kiện bắt đầu từ năm 2024 khi Kimberly Marasco lần đầu đệ đơn kiện Taylor Swift. Sau khi hồ sơ ban đầu bị bác bỏ vì thiếu căn cứ, nguyên đơn tiếp tục nộp đơn mới, mở rộng phạm vi sang các cộng sự và đơn vị phát hành của nữ ca sĩ, đồng thời yêu cầu được hưởng toàn bộ lợi nhuận từ 18 ca khúc mà bà cho là có dấu hiệu vi phạm.

Ngoài yêu cầu bồi thường, Kimberly Marasco còn đề nghị tòa án ngăn việc phát hành các nội dung liên quan đến “The Eras Tour” trên nền tảng Disney+, nhưng đề nghị này cũng không được chấp thuận.

Phán quyết lần này khép lại một trong những vụ kiện bản quyền được quan tâm nhất liên quan đến Taylor Swift trong những năm gần đây, đồng thời tiếp tục khẳng định nguyên tắc của luật bản quyền Mỹ rằng ý tưởng, chủ đề hay các cụm từ thông dụng không đủ để xác lập quyền sở hữu trí tuệ nếu không có sự thể hiện mang tính sáng tạo và độc đáo.