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Đám cưới thế kỷ trị giá 20 triệu USD của Taylor Swift và Travis Kelsey được hé lộ

Thứ Sáu, 16:01, 03/07/2026
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VOV.VN - Theo nhiều nguồn tin, lễ cưới của ngôi sao nhạc pop Taylor Swift và Travis Kelsey, cầu thủ của đội Kansas City Chiefs, đã được tổ chức tại Manhattan, New York ngày 3/7 cùng với một bữa tiệc hoành tráng tại Madison Square Garden với hàng nghìn khách mời. Trước đó cặp đôi đã bí mật đăng ký kết hôn.

Đám cưới Taylor Swift và Travis Kelsey quy tụ cả giới giải trí và thể thao, ước tính tiêu tốn hơn 20 triệu USD. Nó không chỉ thu hút hàng ngàn người nổi tiếng, chính trị gia và ngôi sao giải trí, mà còn đặt an ninh và giao thông của thành phố New York vào một thử thách lớn.

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Taylor Swift và Travis Kelsey. (Nguồn: Sohu)

Những bức ảnh từ hiện trường cho thấy một lượng lớn hoa màu cam đào và cây xanh được mang đến địa điểm tổ chức, toàn bộ không gian được thắp sáng bằng ánh đèn hồng dịu nhẹ, và những tấm rèm màu hồng phấn được treo để tránh bị nhìn trộm. Phong cách trang trí vườn quê lãng mạn này gợi nhớ đến khung cảnh cầu hôn của cặp đôi ở Kansas hồi tháng 8/2025.

Mẹ của chú rể, bà Donna Kelsey, người mẫu Gigi Hadid, diễn viên Bradley Cooper và ca sĩ Selena Gomez, cùng nhiều người khác đã được chụp ảnh khi đến New York và tiến vào địa điểm tổ chức đám cưới.

Selena Gomez cũng chia sẻ một bức ảnh tự chụp trên trang mạng xã hội, và thông tin rằng cô sẽ là phù dâu trong đám cưới.

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Selena Gomez cũng chia sẻ một bức ảnh tự chụp trên trang mạng xã hội cá nhân. (Nguồn: Sohu)

Từ 4 giờ chiều ngày 3/7, Madison Square Garden chính thức mở cửa đón khách, và các vị khách đầu tiên lên tầng 6 để dự tiệc cocktail. Lễ cưới chính thức diễn ra lúc 5 giờ 30 chiều bên trong sảnh chính.

Theo thông tin, ca sĩ huyền thoại Stevie Wonderkids và ngôi sao nhạc đồng quê Tim McGraw sẽ biểu diễn, và bữa tiệc dự kiến ​​sẽ kéo dài đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Với ảnh hưởng to lớn của Taylor Swift trong ngành âm nhạc, điện ảnh và thể thao, danh sách khách mời hiện tại toàn những ngôi sao nổi tiếng, bao gồm các giám đốc điều hành của Disney như Bob Iger, David Greenbaum, Dana Walden, CEO của AMC Theatres Adam Aaron và đạo diễn Steven Spielberg.

Ngoài ra, những người bạn trong ngành như Heim, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran và Anya Taylor-Joy cũng nằm trong số những người được mời, thậm chí cả nữ diễn viên Ellen Pompeo, người đã truyền cảm hứng cho tên con mèo của Taylor Swift, cũng nhận được lời mời.

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An ninh bền ngoài tòa nhà Madison Square Garden được thắt chặt. (Nguồn: Sohu)

Tuy nhiên, ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng bị bất ngờ trước hệ thống an ninh nghiêm ngặt và các thỏa thuận bảo mật khổng lồ. Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, do cô dâu và chú rể giữ bí mật tuyệt đối về chủ đề đám cưới và quy định trang phục, nhiều khách mời chỉ được thông báo đến New York vào sáng ngày 3/7 để chờ hướng dẫn thêm.

Tất cả các thư mời điện tử đều có hình mờ độc đáo ghi tên khách mời và bắt buộc phải bao gồm thỏa thuận bảo mật. Mặc dù số tiền bồi thường cụ thể cho hành vi vi phạm bảo mật chưa được tiết lộ, nhưng theo tiêu chuẩn ngành, đối với một siêu sao tầm cỡ như Beyoncé, mức phạt cho việc tiết lộ lịch trình của cô trước một lễ trao giải có thể lên tới 1 triệu đô la. Chi phí cho việc tiết lộ thông tin về đám cưới thế kỷ này chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa.

Đằng sau danh sách toàn sao, sự vắng mặt của một số nhân vật chủ chốt và mối quan hệ giữa họ cũng thu hút sự chú ý. Bạn trai cũ của Taylor Swift, Harry Styles, đã nhận được thiệp mời đám cưới, nhưng hiện anh ấy đang đi lưu diễn nên không thể tham dự buổi lễ tại Madison Square Garden ở New York. Tuy nhiên Zoë Kravitz, vị hôn thê của Harris Styles dự kiến ​​sẽ tham dự một mình. Cô là bạn thân của Taylor Swift và đã cùng viết nhiều ca khúc nổi tiếng với nữ ca sĩ này.

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An ninh bền ngoài tòa nhà Madison Square Garden được thắt chặt. (Nguồn: Sohu)

Đáng chú ý, Blake Lively, người trước đây có mối quan hệ thân thiết với Taylor Swift, không được mời lần này. Có tin đồn rằng Blake Lively đã xảy ra mâu thuẫn với đạo diễn trong quá trình quay phim, bộ phim có sự tham gia của Taylor Swift, và điều này đã gây ra rạn nứt giữa hai người.

Do tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu phức tạp, cộng thêm cái nóng như thiêu đốt ở New York, lượng người hâm mộ và giới truyền thông đổ về đã tạo ra gánh nặng an ninh lớn cho Sở Cảnh sát Thành phố New York, và nhiều doanh nghiệp lân cận đã phải tạm thời đóng cửa.

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Những chiếc xe chở thiết bị cho sự kiện trước tòa nhà Madison Square Garden (Nguồn: Sohu)

Trước những lời chỉ trích về đám cưới xa hoa của mình, Taylor Swift, người nổi tiếng với khả năng giao tiếp giỏi, đã chính thức tuyên bố vào sáng ngày 2/7 rằng cô sẽ quyên góp 26 triệu đô la cho các tổ chức từ thiện như ngân hàng thực phẩm và các tổ chức bảo vệ động vật ở thành phố New York, mở đường cho tuần lễ cưới của mình bằng những hành động từ thiện thiết thực.

Hiện tại, hàng trăm sĩ quan cảnh sát đang được bố trí xung quanh Madison Square Garden để duy trì trật tự, và cô dâu chú rể cùng hàng nghìn khách mời đang chứng kiến ​​sự khởi đầu mới trong mối quan hệ của họ.

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Taylor Swift và Travis Kelsey. (Nguồn: Sohu)
Thư Vũ/VOV.VN
Sohu
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