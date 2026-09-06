Thái VG rời sở trường rap, lần hiếm hoi thử sức với phần hát khó

Công diễn 4 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mang chủ đề Đầu đội trời, chân đạp đất, với sáu Nhà được ghép thành ba Liên minh để tranh tài qua hai vòng đấu chính và một vòng đấu đặc biệt. Ở vòng đấu đầu tiên, ba Liên minh lần lượt trình diễn ba ca khúc vocal gồm Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời, Vùng xám và Giọt buồn để lại.

Thái VG thuộc Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ, cùng Thanh Duy, Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình thể hiện Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời. Trên sân khấu, các thành viên hóa thân thành những người canh giữ ánh sáng, cùng thực hiện nghi lễ đánh thức Mặt Trời.

Thái VG thử sức với phần vocal trong tiết mục Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời.

Với Thái VG, thử thách lớn nằm ở việc anh phải bước ra khỏi sở trường rap để xử lý một ca khúc có giai điệu lạ, nhiều quãng hát cao và rộng. Dù đây không phải lần đầu thử sức với việc hát, nam rapper vẫn phải dành thời gian nghiên cứu cách xử lý phù hợp với cấu trúc và màu sắc của bài.

Ngay từ câu hát đầu tiên “Một mình lang thang trên đất này”, Thái VG cho biết anh đã tìm thấy sự đồng điệu với ca khúc. Sau những trải nghiệm trong cuộc sống, nam rapper nhận ra rằng mỗi người cuối cùng vẫn phải học cách đối diện và ở lại với chính mình. Sự chiêm nghiệm này giúp anh tìm thấy một phần câu chuyện cá nhân trong bài hát.

Quá trình thu âm cũng không hoàn toàn thuận lợi. Thanh Duy tiết lộ ban đầu Thái VG khá rụt rè khi thể hiện những câu hát đầu tiên. Để giúp đồng đội thoải mái hơn, Thanh Duy gợi ý nam rapper thử hát như một người đang say, không quá chú trọng vào việc phải tuân theo một khuôn mẫu nhất định mà thả lỏng và để cảm xúc dẫn dắt.

Thái VG cùng Thanh Duy, Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình trong tiết mục tại Công diễn 4.

Sau lời gợi ý này, Thái VG dần tìm được cách xử lý phù hợp hơn. Thanh Duy cho rằng chính sự tự nhiên trong cách hát của Thái VG lại tạo nên màu sắc riêng cho phần thể hiện.

Nam nghệ sĩ cũng dành lời khen cho cách Thái VG tiếp cận một ca khúc vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Thanh Duy chia sẻ: “Với một cái bài hát như thế này, mọi người sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng. Từ trước đến giờ người ta đã nghĩ bài hát này là như thế đó. Nhưng với anh Thái, khi bước vào thu, anh sẽ nghĩ ra là anh cần thêm yếu tố gì và anh đang cần làm gì để cho bài nó có thể weird hơn, lạ hơn”.

Không chỉ khai thác câu chuyện cá nhân, các thành viên còn hướng tới việc giữ tinh thần phóng khoáng, tự do và chất đại ngàn của ca khúc. Đinh Mạnh Ninh cho biết nhóm phải tìm cách đưa sự khỏe khoắn, hào sảng của con người và thiên nhiên vào bản phối, đồng thời vẫn giữ được màu sắc riêng của từng thành viên.

Ở phần cuối tiết mục, Hoàng Rob xuất hiện với cây violin, tạo điểm nhấn cho sân khấu. Anh cũng là người tham gia xây dựng concept cho cả hai tiết mục của Liên minh tại Công diễn 4.

Hoàng Rob xuất hiện ở phần cuối tiết mục với cây violin.

Khép lại phần trình diễn Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời, Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ nhận 2.580 điểm. Với riêng Thái VG, sân khấu này đánh dấu một lần thử sức đáng chú ý khi nam rapper chủ động bước khỏi sở trường quen thuộc, đối diện với yêu cầu về quãng hát và cách xử lý vocal nhiều hơn so với những phần trình diễn trước.