Thí sinh hoa hậu catwalk trên cầu kính, tự quay video quảng bá Mộc Châu

Theo Ban Tổ chức, vòng truyền hình thực tế Miss Galaxy Vietnam 2026 năm nay được thiết kế theo hướng kết hợp giữa sắc đẹp, văn hóa, du lịch và công nghệ. Thay vì chỉ tham gia các phần thi trình diễn, thí sinh trực tiếp trải nghiệm cảnh sắc, sản vật địa phương, đồng thời sử dụng điện thoại để quay video, lựa chọn góc máy, xây dựng câu chuyện và tạo nội dung giới thiệu về Mộc Châu.

Thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 tham gia vòng truyền hình thực tế tại Mộc Châu.

Trong tập đầu tiên, các thí sinh tham gia nhiều hoạt động như catwalk trên cầu kính Bạch Long, khám phá ẩm thực địa phương, hái chè, làm kẹo lạc... Sau mỗi trải nghiệm, họ tự ghi hình và giới thiệu những gì mình vừa khám phá để chia sẻ trên không gian mạng.

Một trong những điểm đến được lựa chọn là cầu kính Bạch Long. Công trình từng được Guinness World Records công nhận với danh hiệu “Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới”. Tại đây, các thí sinh thực hiện phần catwalk trong không gian đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu.

Bên cạnh đó, thí sinh còn vào bếp tại Không gian văn hóa Bản Vặt Hồng để tìm hiểu, trực tiếp chế biến các món ăn địa phương. Những hoạt động như hái chè, làm kẹo lạc cũng được đưa vào chương trình nhằm giúp người tham gia tiếp cận gần hơn với sản vật và đời sống văn hóa bản địa.

Các thành viên Hội đồng giám khảo đồng hành cùng thí sinh tại Miss Galaxy Vietnam 2026.

Hoạt động trải nghiệm kết hợp giữa văn hóa, du lịch và kỹ năng sáng tạo nội dung.

Theo Ban Tổ chức, trong các thử thách, chiếc điện thoại không chỉ được sử dụng để ghi lại hình ảnh. Mỗi thí sinh phải tự tư duy về nội dung, lựa chọn góc quay, xây dựng câu chuyện, phối hợp với đồng đội và tìm cách tạo ra sản phẩm có khả năng giới thiệu Mộc Châu tới công chúng.

ThS Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026, cho biết cuộc thi hướng tới hình ảnh người phụ nữ trong thời đại số, bên cạnh những giá trị truyền thống còn cần có tri thức, tư duy toàn cầu, khả năng đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Theo bà Đàm Hương Thủy, định hướng của cuộc thi không chỉ dừng ở một sân chơi nhan sắc mà còn kết hợp các yếu tố văn hóa, tri thức và công nghệ. Vì vậy, các hoạt động tại Mộc Châu được xây dựng như những bài tập thực tế để thí sinh rèn khả năng sáng tạo nội dung, kỹ năng số và cách truyền tải câu chuyện về văn hóa, du lịch.

Các thí sinh tự ghi hình, xây dựng nội dung giới thiệu Mộc Châu trên môi trường số.

Ban Tổ chức cho rằng cách tiếp cận này giúp các sản vật địa phương không xuất hiện đơn thuần dưới dạng thông tin giới thiệu, mà được đặt trong những câu chuyện trải nghiệm của chính thí sinh. Hình ảnh nguyên liệu, món ăn, không gian văn hóa hay những khoảnh khắc trong quá trình khám phá Mộc Châu được ghi lại bằng góc nhìn của người trẻ.

Miss Galaxy Vietnam 2026 cũng định hướng khuyến khích thí sinh tìm hiểu thêm về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số và tư duy sáng tạo. Chuỗi hoạt động tại Mộc Châu vì vậy vừa là phần thi trải nghiệm, vừa là dịp để người tham gia thực hành cách sử dụng công nghệ trong quảng bá văn hóa, du lịch.

Hiện các thí sinh đã tập trung tại Mộc Châu, Sơn La để tiếp tục vòng truyền hình thực tế. Sau giai đoạn này, họ sẽ bước vào quá trình đào tạo, huấn luyện trước vòng chung kết, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 5/9/2026 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.