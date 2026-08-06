English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dàn người đẹp Gen Z gây bất ngờ khi ứng xử về AI tại cuộc thi Hoa hậu

Thứ Năm, 14:51, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều thí sinh trẻ gây chú ý khi thể hiện hiểu biết về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và khả năng ứng dụng công nghệ tại vòng sơ khảo toàn quốc Miss Galaxy Vietnam 2026, diễn ra ở Hà Nội.

Vòng sơ khảo Miss Galaxy Vietnam 2026 được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo cơ hội cho các thí sinh ở xa hoặc chưa thể tham dự trực tiếp tiếp tục tranh tài.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay có nhiều thí sinh sinh năm 2008 đăng ký tham gia, trong đó một số người vẫn đang chờ kết quả xét tuyển đại học. Việc bổ sung hình thức sơ khảo trực tuyến nhằm giúp các thí sinh chủ động hơn về thời gian và có tâm lý thoải mái sau khi biết kết quả tuyển sinh.

dan nguoi dep gen z gay bat ngo khi ung xu ve ai tai cuoc thi hoa hau hinh anh 1
NSND Lan Hương bất ngờ trước tư duy về AI của dàn thí sinh 2K7, 2K8

Tại vòng sơ khảo trực tiếp, các thí sinh lần lượt trải qua phần trình diễn catwalk, giới thiệu bản thân, phỏng vấn và thể hiện tài năng. Bên cạnh ngoại hình và kỹ năng sân khấu, khả năng giao tiếp, tư duy, sự tự tin cùng kiến thức về công nghệ cũng là những yếu tố được Ban Giám khảo quan tâm.

Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo, cách làm chủ công nghệ cũng như những giá trị AI có thể mang lại trong tương lai. Theo Ban Tổ chức, một số thí sinh đưa ra góc nhìn thực tế, thể hiện khả năng phản biện và sự quan tâm đến quá trình chuyển đổi số.

dan nguoi dep gen z gay bat ngo khi ung xu ve ai tai cuoc thi hoa hau hinh anh 2
Dàn người đẹp Gen Z trổ tài ứng xử về AI tại vòng sơ khảo

NSND Lan Hương, Trưởng Ban Giám khảo, bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi vòng sơ khảo thu hút nhiều thí sinh sinh năm 2007, 2008 cùng sinh viên đến từ các trường đại học. Dù còn trẻ, nhiều thí sinh thể hiện phong thái tự tin, khả năng ứng xử lưu loát và tư duy cởi mở về công nghệ, đặc biệt là AI.

Một thí sinh đến từ Cần Thơ cho biết điều khiến cô đăng ký là sự kết hợp giữa một sân chơi sắc đẹp và công nghệ. Theo thí sinh này, công nghệ số đang được ứng dụng trong nhiều hoạt động tại địa phương như sản xuất nội dung, quay dựng video, thiết kế poster bằng AI và quảng bá du lịch trên các nền tảng số.

dan nguoi dep gen z gay bat ngo khi ung xu ve ai tai cuoc thi hoa hau hinh anh 3

Nhà báo Ngô Bá Lục, thành viên Ban Giám khảo, nhận định việc cuộc thi lần đầu được tổ chức nhưng thu hút nhiều thí sinh là một tín hiệu tích cực. Theo ông, sức hút không chỉ đến từ yếu tố nhan sắc mà còn nằm ở cơ hội để người trẻ tiếp cận xu hướng công nghệ, học hỏi và phát triển tư duy số trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi.

Miss Galaxy Vietnam 2026 lấy chủ đề Women of The Future – Phụ nữ kiến tạo tương lai, hướng đến hình mẫu phụ nữ hiện đại có nhan sắc, tri thức, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng với thời đại số.

ThS Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức, cho rằng trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến đời sống, người phụ nữ hiện đại không chỉ cần những phẩm chất truyền thống mà còn phải có tri thức, tư duy toàn cầu, bản lĩnh đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ.

dan nguoi dep gen z gay bat ngo khi ung xu ve ai tai cuoc thi hoa hau hinh anh 4
ThS Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức (thứ 5 từ trái qua) bên dàn thí sinh tại vòng sơ khảo

Sau vòng sơ khảo, những thí sinh được lựa chọn sẽ tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện và vòng thi truyền hình thực tế. Nội dung đào tạo dự kiến gồm kiến thức về AI, tư duy số, an toàn không gian mạng, kỹ năng truyền thông, xây dựng hình ảnh và catwalk.

Vòng truyền hình thực tế dự kiến diễn ra tại Sơn La từ ngày 25 đến 31/8. Các hoạt động bên lề của vòng chung kết được tổ chức từ ngày 1 đến 4/9, trong đó có những nội dung gắn với công nghệ và quảng bá du lịch địa phương. Chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 dự kiến diễn ra tối 5/9 tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

nguyen-hai-dung_0.jpg

Đề nghị làm rõ bản quyền và quy định xuất bản tác phẩm do AI tạo ra

VOV.VN - Trước sự phát triển nhanh của công nghệ AI trong sáng tạo nội dung, ĐBQH đề nghị làm rõ quy định đối với trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động xuất bản trên môi trường số, bảo đảm vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo vừa kiểm soát hiệu quả các rủi ro.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc chi 108 triệu USD cho AI, thúc đẩy sức mạnh mềm văn hóa K-pop
Hàn Quốc chi 108 triệu USD cho AI, thúc đẩy sức mạnh mềm văn hóa K-pop

VOV.VN - Hàn Quốc công bố Quỹ Phát triển Giá trị Văn hóa 108 triệu USD, lấy AI và sở hữu trí tuệ làm động lực cốt lõi thúc đẩy làn sóng K-pop tiếp theo. Đây là bước ngoặt chiến lược để bảo vệ sức mạnh mềm văn hóa và giữ vững vị thế toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Hàn Quốc chi 108 triệu USD cho AI, thúc đẩy sức mạnh mềm văn hóa K-pop

Hàn Quốc chi 108 triệu USD cho AI, thúc đẩy sức mạnh mềm văn hóa K-pop

VOV.VN - Hàn Quốc công bố Quỹ Phát triển Giá trị Văn hóa 108 triệu USD, lấy AI và sở hữu trí tuệ làm động lực cốt lõi thúc đẩy làn sóng K-pop tiếp theo. Đây là bước ngoặt chiến lược để bảo vệ sức mạnh mềm văn hóa và giữ vững vị thế toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Trung Quốc phát động chiến dịch xử lý phim hoạt hình AI độc hại
Trung Quốc phát động chiến dịch xử lý phim hoạt hình AI độc hại

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) hôm 20/7 đã ra thông báo về việc phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm tạo môi trường trực tuyến lành mạnh cho trẻ vị thành niên và tăng cường bảo vệ không gian mạng cho nhóm đối tượng này, với trọng tâm là xử lý các bộ phim hoạt hình AI độc hại.

Trung Quốc phát động chiến dịch xử lý phim hoạt hình AI độc hại

Trung Quốc phát động chiến dịch xử lý phim hoạt hình AI độc hại

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) hôm 20/7 đã ra thông báo về việc phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm tạo môi trường trực tuyến lành mạnh cho trẻ vị thành niên và tăng cường bảo vệ không gian mạng cho nhóm đối tượng này, với trọng tâm là xử lý các bộ phim hoạt hình AI độc hại.

Mai Thu Huyền nói về điều AI chưa thể thay thế trong sáng tạo nội dung
Mai Thu Huyền nói về điều AI chưa thể thay thế trong sáng tạo nội dung

VOV.VN - Sau hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền cho rằng AI đang mở ra một cuộc cách mạng mới trong sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, theo bà, công nghệ có thể tạo nội dung rất nhanh nhưng vẫn chưa thể thay thế vai trò của con người trong việc tạo dựng niềm tin và cảm xúc.

Mai Thu Huyền nói về điều AI chưa thể thay thế trong sáng tạo nội dung

Mai Thu Huyền nói về điều AI chưa thể thay thế trong sáng tạo nội dung

VOV.VN - Sau hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền cho rằng AI đang mở ra một cuộc cách mạng mới trong sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, theo bà, công nghệ có thể tạo nội dung rất nhanh nhưng vẫn chưa thể thay thế vai trò của con người trong việc tạo dựng niềm tin và cảm xúc.

Thu phí bản quyền âm nhạc: Liệu quán cà phê có tìm đến nhạc AI?
Thu phí bản quyền âm nhạc: Liệu quán cà phê có tìm đến nhạc AI?

VOV.VN - Từ ngày 1/7, quy định thu phí bản quyền âm nhạc đối với quán cà phê, nhà hàng tiếp tục thu hút nhiều ý kiến. Nhạc sĩ Tuấn Cry cho rằng việc trả phí bản quyền là sự tôn trọng công sức sáng tạo, đồng thời chia sẻ quan điểm về khả năng các cơ sở kinh doanh chuyển sang sử dụng nhạc AI để tiết kiệm chi phí.

Thu phí bản quyền âm nhạc: Liệu quán cà phê có tìm đến nhạc AI?

Thu phí bản quyền âm nhạc: Liệu quán cà phê có tìm đến nhạc AI?

VOV.VN - Từ ngày 1/7, quy định thu phí bản quyền âm nhạc đối với quán cà phê, nhà hàng tiếp tục thu hút nhiều ý kiến. Nhạc sĩ Tuấn Cry cho rằng việc trả phí bản quyền là sự tôn trọng công sức sáng tạo, đồng thời chia sẻ quan điểm về khả năng các cơ sở kinh doanh chuyển sang sử dụng nhạc AI để tiết kiệm chi phí.

AI thay thế vai diễn của Trương Ngọc Ánh
AI thay thế vai diễn của Trương Ngọc Ánh

VOV.VN - Sau khi Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý, ê-kíp phim Chiếc kén (Chrysalis) đã sử dụng các công nghệ AI, CGI và ADR để thay thế hình ảnh, lồng lại giọng cho nhân vật của nữ diễn viên.

AI thay thế vai diễn của Trương Ngọc Ánh

AI thay thế vai diễn của Trương Ngọc Ánh

VOV.VN - Sau khi Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý, ê-kíp phim Chiếc kén (Chrysalis) đã sử dụng các công nghệ AI, CGI và ADR để thay thế hình ảnh, lồng lại giọng cho nhân vật của nữ diễn viên.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt