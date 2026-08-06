Dàn người đẹp Gen Z gây bất ngờ khi ứng xử về AI tại cuộc thi Hoa hậu

Vòng sơ khảo Miss Galaxy Vietnam 2026 được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo cơ hội cho các thí sinh ở xa hoặc chưa thể tham dự trực tiếp tiếp tục tranh tài.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay có nhiều thí sinh sinh năm 2008 đăng ký tham gia, trong đó một số người vẫn đang chờ kết quả xét tuyển đại học. Việc bổ sung hình thức sơ khảo trực tuyến nhằm giúp các thí sinh chủ động hơn về thời gian và có tâm lý thoải mái sau khi biết kết quả tuyển sinh.

NSND Lan Hương bất ngờ trước tư duy về AI của dàn thí sinh 2K7, 2K8

Tại vòng sơ khảo trực tiếp, các thí sinh lần lượt trải qua phần trình diễn catwalk, giới thiệu bản thân, phỏng vấn và thể hiện tài năng. Bên cạnh ngoại hình và kỹ năng sân khấu, khả năng giao tiếp, tư duy, sự tự tin cùng kiến thức về công nghệ cũng là những yếu tố được Ban Giám khảo quan tâm.

Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo, cách làm chủ công nghệ cũng như những giá trị AI có thể mang lại trong tương lai. Theo Ban Tổ chức, một số thí sinh đưa ra góc nhìn thực tế, thể hiện khả năng phản biện và sự quan tâm đến quá trình chuyển đổi số.

Dàn người đẹp Gen Z trổ tài ứng xử về AI tại vòng sơ khảo

NSND Lan Hương, Trưởng Ban Giám khảo, bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi vòng sơ khảo thu hút nhiều thí sinh sinh năm 2007, 2008 cùng sinh viên đến từ các trường đại học. Dù còn trẻ, nhiều thí sinh thể hiện phong thái tự tin, khả năng ứng xử lưu loát và tư duy cởi mở về công nghệ, đặc biệt là AI.

Một thí sinh đến từ Cần Thơ cho biết điều khiến cô đăng ký là sự kết hợp giữa một sân chơi sắc đẹp và công nghệ. Theo thí sinh này, công nghệ số đang được ứng dụng trong nhiều hoạt động tại địa phương như sản xuất nội dung, quay dựng video, thiết kế poster bằng AI và quảng bá du lịch trên các nền tảng số.

Nhà báo Ngô Bá Lục, thành viên Ban Giám khảo, nhận định việc cuộc thi lần đầu được tổ chức nhưng thu hút nhiều thí sinh là một tín hiệu tích cực. Theo ông, sức hút không chỉ đến từ yếu tố nhan sắc mà còn nằm ở cơ hội để người trẻ tiếp cận xu hướng công nghệ, học hỏi và phát triển tư duy số trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi.

Miss Galaxy Vietnam 2026 lấy chủ đề Women of The Future – Phụ nữ kiến tạo tương lai, hướng đến hình mẫu phụ nữ hiện đại có nhan sắc, tri thức, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng với thời đại số.

ThS Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức, cho rằng trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến đời sống, người phụ nữ hiện đại không chỉ cần những phẩm chất truyền thống mà còn phải có tri thức, tư duy toàn cầu, bản lĩnh đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ.

ThS Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức (thứ 5 từ trái qua) bên dàn thí sinh tại vòng sơ khảo

Sau vòng sơ khảo, những thí sinh được lựa chọn sẽ tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện và vòng thi truyền hình thực tế. Nội dung đào tạo dự kiến gồm kiến thức về AI, tư duy số, an toàn không gian mạng, kỹ năng truyền thông, xây dựng hình ảnh và catwalk.

Vòng truyền hình thực tế dự kiến diễn ra tại Sơn La từ ngày 25 đến 31/8. Các hoạt động bên lề của vòng chung kết được tổ chức từ ngày 1 đến 4/9, trong đó có những nội dung gắn với công nghệ và quảng bá du lịch địa phương. Chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 dự kiến diễn ra tối 5/9 tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.