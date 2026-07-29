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Thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 quấn trăn trên cổ trình diễn trong đêm bán kết

Thứ Tư, 11:09, 29/07/2026
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VOV.VN - Đêm bán kết Miss Grand Vietnam 2026 tối 29/7 thu hút sự chú ý với phần trình diễn của Top 30 thí sinh. Trong đó, Mai Bảo Hân trở thành tâm điểm khi quấn một con trăn thật trên cổ để xuất hiện trên sân khấu, bên cạnh các màn hô tên, trình diễn áo tắm và The Grand National Costume.

Tối 29/7, đêm Bán kết kết hợp phần thi The Grand National Costume của Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của Top 30 thí sinh. Bên cạnh các phần thi dạ hội, áo tắm và trình diễn trang phục văn hóa dân tộc, màn xuất hiện của thí sinh Mai Bảo Hân cùng một con trăn thật quấn trên cổ trở thành một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý của khán giả.

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Thí sinh Mai Bảo Hân gây chú ý khi mang một con trăn thật quấn trên cổ trong phần trình diễn tại bán kết Miss Grand Vietnam 2026

Trong phần thi trang phục dạ hội, Top 30 lần lượt bước lên sân khấu sau màn đồng diễn mở màn. Mỗi thí sinh tự hô tên nhằm thể hiện kỹ năng catwalk, phong thái, khả năng làm chủ sân khấu và xử lý trang phục trước ban giám khảo. Phần lớn người đẹp lựa chọn đọc thơ hoặc hát vài câu trước khi giới thiệu tên và quê quán. Tuy nhiên, do áp lực của vòng thi, một số thí sinh tỏ ra hồi hộp, quên lời hoặc thậm chí quên cả phần giới thiệu tên. 

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Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 trình diễn trang phục dạ hội và thực hiện màn hô tên trước ban giám khảo

Giữa những màn hô tên, Mai Bảo Hân tạo dấu ấn khi mang một con trăn thật quấn trên cổ trong lúc trình diễn. Người đẹp còn gây chú ý với câu hô tên: "Nếu như trở thành một loài hoa, thì em xin mạn phép được trở thành hoa hậu - Mai Bảo Hân, Miss Grand An Giang", nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Bên cạnh đó, một số thí sinh khác cũng tạo điểm nhấn bằng màn "biến hình" thay trang phục ngay trên sân khấu chỉ trong tích tắc. 

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Hoa hậu Thanh Thủy đảm nhận vai trò người trình diễn cho một thiết kế văn hóa dân tộc tại The Grand National Costume 2026
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Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Sau phần thi dạ hội, Top 30 bước vào nội dung trình diễn áo tắm. Trước khi các thí sinh xuất hiện, chương trình trình chiếu video tổng hợp những hình ảnh tại vòng Best in Swimsuit diễn ra ngày 23/7.

Các thí sinh sau đó trở lại sân khấu trong trang phục áo tắm do nhà thiết kế Ivan Trần thực hiện, tham gia phần đồng diễn và trình diễn cá nhân. Ban tổ chức đồng thời giới thiệu danh xưng đại diện tỉnh, thành, họ tên, số báo danh, chiều cao và số đo hình thể của từng người. Đây là phần thi để hội đồng chuyên môn đánh giá hình thể, kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng kiểm soát sân khấu của Top 30 trước khi bước vào chung kết.

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Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trình diễn một thiết kế trong phần thi The Grand National Costume 2026
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Á hậu Minh Kiên

Đêm bán kết cũng diễn ra phần thi The Grand National Costume. Mở đầu chương trình, đương kim Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi trình diễn thiết kế "Thăng Long Hội" - tác phẩm từng giành giải Nhất The Grand National Costume mùa giải 2025 và đồng hành cùng cô tại Miss Grand International 2025.

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Các thí sinh khoe hình thể, kỹ năng catwalk và khả năng làm chủ sân khấu ở phần thi bikini

Theo định hướng của cuộc thi, các thiết kế khai thác những yếu tố về văn hóa, lịch sử, đời sống và bản sắc Việt Nam. Hội đồng chuyên môn đánh giá các tác phẩm dựa trên ý tưởng, tính thẩm mỹ, khả năng trình diễn và mức độ thể hiện chủ đề.

Sau đêm Bán kết - The Grand National Costume, Top 30 tiếp tục chuẩn bị cho đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, dự kiến diễn ra ngày 31/7. Hiện cổng bình chọn 1Vote vẫn mở với ba hạng mục gồm Popular Vote, Best in Swimsuit by Fan Vote và Best Grand National Costume - People's Choice.

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Việt Nam sẽ đăng cai Miss Grand International 2027

VOV.VN - Ngày 3/7, trong khuôn khổ họp báo công bố Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 tại TP.HCM, Ban tổ chức chính thức xác nhận Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai cuộc thi Miss Grand International 2027, dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10/2027.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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