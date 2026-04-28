Thiên Minh biến hậu trường concert thành khung phim điện ảnh đầy mê hoặc

Thứ Ba, 15:59, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Thiên Minh khiến mạng xã hội chú ý khi tung loạt ảnh hậu trường "Gaihome" đậm chất điện ảnh. Không dừng ở ghi lại khoảnh khắc, từng khung hình như một cảnh phim với ánh sáng tương phản mạnh, tông đỏ – đen ấn tượng và hiệu ứng film grain hoài cổ.

Sau đêm diễn bùng nổ của chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, nhiếp ảnh gia Thiên Minh bất ngờ khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi tung loạt ảnh hậu trường đậm chất điện ảnh, đi kèm caption nửa đùa nửa thật:“Em thích hoa? À anh có một vườn hồng!?”

Chỉ một câu “thả thính” tưởng chừng đơn giản, nhưng khi đặt cạnh bộ ảnh mới, Thiên Minh lại tiếp tục chứng minh vì sao anh luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ thị giác có gu thẩm mỹ khác biệt trong showbiz Việt.

Không chọn hướng ảnh hậu trường sáng rõ, thiên về ghi chép thông thường, Thiên Minh đi theo con đường khó hơn: Xây dựng toàn bộ series theo phong cách cinematic kiểu Hong Kong. Tông màu đỏ – đen chiếm lĩnh khung hình, ánh sáng tương phản mạnh, tạo nên cảm giác vừa bí ẩn vừa giàu cảm xúc. Những khoảng tối sâu, ánh đèn neon đỏ hắt lên gương mặt nghệ sĩ khiến từng bức ảnh mang hơi thở của một thước phim điện ảnh hơn là ảnh tư liệu.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách anh xử lý chất liệu ảnh. Thiên Minh chủ động “làm thô” bề mặt hình ảnh bằng lớp hạt grain giả lập phim analog. Hiệu ứng này không chỉ tạo cảm giác hoài cổ mà còn giúp tăng chiều sâu thị giác, khiến mỗi khung hình như có chuyển động, có câu chuyện riêng.

Không phải lần đầu Thiên Minh gây chú ý với phong cách ảnh giàu tính điện ảnh, nhưng mỗi lần trở lại, anh đều nâng cấp rõ rệt trong cách kể chuyện bằng hình ảnh. Giữa “rừng” nội dung hậu concert thường mang tính ghi nhận sự kiện, bộ ảnh của Thiên Minh giống như một cú “bẻ lái” thú vị: Biến hậu trường thành không gian nghệ thuật, nơi cảm xúc và thẩm mỹ được đặt lên hàng đầu.

Sobin xả ảnh đêm "lễ tốt nghiệp" gây bão, fan đứng ngồi không yên

VOV.VN - Chỉ với một loạt ảnh, Sobin Hoàng Sơn đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”: đêm “lễ tốt nghiệp” 6 tiếng của Anh trai vượt ngàn chông gai hiện lên vừa bùng nổ vừa nghẹn ngào, nơi từng cái ôm, nụ cười và giọt nước mắt của 33 “Anh Tài” cùng “Gai Con” đều trở thành khoảnh khắc không thể quên.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Thiên Minh nhiếp ảnh gia Thiên Minh Anh trai vượt ngàn chông gai hậu trường concert
Võ Điền Gia Huy nói về danh xưng "tổng tài" và sự ăn ý với Tam Triều Dâng
VOV.VN - Sau khi “Vì mẹ anh phán chia tay” đạt 1,2 tỷ lượt xem, Võ Điền Gia Huy trở thành cái tên phủ sóng. Bên cạnh danh xưng “tổng tài quốc dân”, sự ăn ý với Tam Triều Dâng cũng khiến anh vướng nghi vấn PR tình cảm và lên tiếng làm rõ.

Doãn Quốc Đam - gương mặt truyền hình quen thuộc đến những bộ phim trăm tỷ
VOV.VN - Từ màn ảnh nhỏ đến phim điện ảnh, Doãn Quốc Đam đang dần khẳng định sức hút với loạt vai diễn đa dạng trong các dự án cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Đạo diễn Vương Gia Vệ - Mỹ học, ánh sáng và nỗi cô đơn
VOV.VN - Trong điện ảnh châu Á đương đại, Đạo diễn Vương Gia Vệ là biểu tượng của chất thơ thị giác - nơi ánh sáng mờ ảo, thời gian chậm trôi và nỗi cô đơn trở thành nghệ thuật. Ông không chỉ là đạo diễn, mà là thi sĩ của cảm xúc, biến những chuyện tình nhỏ bé thành những ám ảnh vĩnh cửu của màn ảnh.

