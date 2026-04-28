Thiên Minh biến hậu trường concert thành khung phim điện ảnh đầy mê hoặc

Sau đêm diễn bùng nổ của chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, nhiếp ảnh gia Thiên Minh bất ngờ khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi tung loạt ảnh hậu trường đậm chất điện ảnh, đi kèm caption nửa đùa nửa thật:“Em thích hoa? À anh có một vườn hồng!?”

Chỉ một câu “thả thính” tưởng chừng đơn giản, nhưng khi đặt cạnh bộ ảnh mới, Thiên Minh lại tiếp tục chứng minh vì sao anh luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ thị giác có gu thẩm mỹ khác biệt trong showbiz Việt.

Không chọn hướng ảnh hậu trường sáng rõ, thiên về ghi chép thông thường, Thiên Minh đi theo con đường khó hơn: Xây dựng toàn bộ series theo phong cách cinematic kiểu Hong Kong. Tông màu đỏ – đen chiếm lĩnh khung hình, ánh sáng tương phản mạnh, tạo nên cảm giác vừa bí ẩn vừa giàu cảm xúc. Những khoảng tối sâu, ánh đèn neon đỏ hắt lên gương mặt nghệ sĩ khiến từng bức ảnh mang hơi thở của một thước phim điện ảnh hơn là ảnh tư liệu.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách anh xử lý chất liệu ảnh. Thiên Minh chủ động “làm thô” bề mặt hình ảnh bằng lớp hạt grain giả lập phim analog. Hiệu ứng này không chỉ tạo cảm giác hoài cổ mà còn giúp tăng chiều sâu thị giác, khiến mỗi khung hình như có chuyển động, có câu chuyện riêng.

Không phải lần đầu Thiên Minh gây chú ý với phong cách ảnh giàu tính điện ảnh, nhưng mỗi lần trở lại, anh đều nâng cấp rõ rệt trong cách kể chuyện bằng hình ảnh. Giữa “rừng” nội dung hậu concert thường mang tính ghi nhận sự kiện, bộ ảnh của Thiên Minh giống như một cú “bẻ lái” thú vị: Biến hậu trường thành không gian nghệ thuật, nơi cảm xúc và thẩm mỹ được đặt lên hàng đầu.